Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sangli Election Voters Frustration Over Machine Shutdowns In Some Places Demand For Extension Of Time

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वीस प्रभागांसाठी आणि 78 नगरसेवक पदांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडली.

Updated On: Jan 15, 2026 | 07:33 PM

Follow Us:

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वीस प्रभागांसाठी आणि 78 नगरसेवक पदांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडली. सकाळपासून प्रभाग क्रमांक आठ प्रभाग क्रमांक 9 आणि प्रभाग क्रमांक पाच मध्ये अनुक्रमे मशीन खराब असणे,बोटावरील शाई पुसली जाणे, बोगस मतदान, आणि मतदान मशीनच बंद पडणे सारख्या घटना घडल्या. दरम्यान मिरजेतील प्रभाग क्रमांक पाच मध्ये दीड ते दोन तास मशीन बंद पडल्याने मतदारांना मतदान केंद्रावरच ताटकळत उभे राहावे लागले. या दोन तासांमध्ये मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे थांबल्याने उमेदवार चंद्रकांत मेनगुरे यांनी तेवढाच वेळ वाढवून देण्याची मागणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली.

Follow Us:

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वीस प्रभागांसाठी आणि 78 नगरसेवक पदांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडली. सकाळपासून प्रभाग क्रमांक आठ प्रभाग क्रमांक 9 आणि प्रभाग क्रमांक पाच मध्ये अनुक्रमे मशीन खराब असणे,बोटावरील शाई पुसली जाणे, बोगस मतदान, आणि मतदान मशीनच बंद पडणे सारख्या घटना घडल्या. दरम्यान मिरजेतील प्रभाग क्रमांक पाच मध्ये दीड ते दोन तास मशीन बंद पडल्याने मतदारांना मतदान केंद्रावरच ताटकळत उभे राहावे लागले. या दोन तासांमध्ये मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे थांबल्याने उमेदवार चंद्रकांत मेनगुरे यांनी तेवढाच वेळ वाढवून देण्याची मागणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली.

Web Title: Sangli election voters frustration over machine shutdowns in some places demand for extension of time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 07:33 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Jan 20, 2026 | 09:10 AM
अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:08 AM
‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

Jan 20, 2026 | 09:03 AM
T20 World Cup 2026 आधी अफगाणिस्तानने टी-20 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पाजलं पाणी! 38 धावांनी केलं पराभूत

T20 World Cup 2026 आधी अफगाणिस्तानने टी-20 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पाजलं पाणी! 38 धावांनी केलं पराभूत

Jan 20, 2026 | 08:59 AM
Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

Jan 20, 2026 | 08:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM