TATA Motorsची नवी सर्व्हिस! घरबसल्या तुमची इलेक्ट्रिक कार होणार ‘फास्ट चार्ज’

TATA Motorsने दिल्ली-NCR परिसरातील आपल्या ग्राहकांसाठी एक विशेष सेवा सुरू केली आहे. आता कंपनी ग्राहकांच्या घरापर्यंत किंवा त्यांनी सांगितलेल्या लोकेशनवर थेट मोबाईल चार्जिंग व्हॅन पाठवणार आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:38 PM
(फोटो सौजन्य - Social Media)

(फोटो सौजन्य - Social Media)

  • TATA Motorsने आपल्या ग्राहकांसाठी विशेष सेवा दिलीय
  • ही सेवा कोणासाठी जास्त फायद्याची?
  • तुमच्या गरजेनुसार निवडा प्लॅन
Mobile charging services : TATA Motorsने दिल्ली-NCR परिसरातील आपल्या ग्राहकांसाठी एक विशेष सेवा सुरू केली आहे. आता कंपनी ग्राहकांच्या घरापर्यंत किंवा त्यांनी सांगितलेल्या लोकेशनवर थेट मोबाईल चार्जिंग व्हॅन पाठवणार आहे. यामुळे ग्राहकांना सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनवर जाण्याचा त्रास वाचणार आहे. त्यांची कार ज्या जागेवर आहे त्याच जागेवरच फास्ट चार्ज केली जाईल. या सुविधेसाठी TATA Motorsने ‘हॉपचार्ज’ (HopCharge) या कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. विशेषतः ज्या ग्राहकांच्या घरी 3.3 किलोवॉट किंवा 7.2 किलोवॉटचा वैयक्तिक चार्जिंग पॉइंट बसवलेला नाही, त्यांच्यासाठी ही सेवा वरदान ठरणार आहे.

Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

ही सेवा कोणासाठी जास्त फायद्याची?

अनेकदा अपार्टमेंट किंवा सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना स्वतःचा असा निश्चित पार्किंग स्लॉट नसतो. तसेच, सोसायटीकडून चार्जिंग पॉइंट बसवण्यासाठी ना NOC म्हणजे ना हरकत मिळवण्यास बराच वेळ लागतो किंवा परवानगी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांना वारंवार आपली लोकेशन बदलावी लागते किंवा ज्यांच्याकडे हक्काची चार्जिंग सोय नाही, त्यांच्यासाठी ही व्हॅन ऑन डिमांड सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांना ज्या ठिकाणी सोयीचे असेल त्या ठिकाणी ही चार्जिंग व्हॅन पोहोचणार आहे.

तुमच्या गरजेनुसार निवडा प्लॅन

TATA Motorsने ग्राहकांसाठी बरेच प्लॅन्स दिले आहेत. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार आणि  गरजेनुसार कोणताही प्लॅन निवडू शकता.  6 महिन्यांपासून ते 2 वर्षांपर्यंतचा कोणताही प्लॅन निवडू शकता. ‘कार अँड बाईक’च्या अहवालानुसार, या प्लॅन्समध्ये ग्राहकांना 24 ते 96 वेळा चार्जिंग करण्याची सुविधा मिळते. यातील विशेष सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना काही सोप्या नियमांचे पालन करावं लागणार आहे.

नियम आणि आपत्कालीन सुविधा

या सेवेमध्ये ग्राहकांना वेळेची फ्लेक्सिब्लेटी देण्यात आली आहे. जर तुम्ही कार चार्ज करण्यासाठी एखादी वेळ बुक केलीत आणि नंतर काही कारणास्तव त्या लोकेशन ऐवजी तुम्हाला दुसरीकडे ही सुविधा हवी असेल तर तुम्ही ते लोकेशन बदलू शकता. याची मुभा तुम्हाला देण्यात आली आहे.  तर तुम्ही ती हवी तितक्या वेळा बदलू शकता. या प्लॅनमध्ये महिन्यातून एकदा कार ‘फुल चार्ज’ करण्याची सुविधा दिली जाते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जर तुमची कार प्रवासादरम्यान मध्येच कुठे डिस्चार्ज झाली, तर आपत्कालीन परिस्थितीत ही व्हॅन तुमच्या मदतीला धावून येईल, ज्यामुळे तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल आणि तुमची काळजी मिटेल.

Ola Holi Offer: Olaची इलेक्ट्रिक मोटरसायकल आता फक्त 79999 रुपयांत; पाहा काय आहे खास ‘मुहूर्त ऑफर’

Published On: Mar 03, 2026 | 07:38 PM

