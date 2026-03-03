Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
युद्धामुळं Formula 1 ला ब्रेक! बहरीनची टायर टेस्ट करण्यात आली रद्द; आता ‘या’ मोठ्या रेसचं काय होणार?

Iran, Israel आणि US यांच्यातील निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. दोन दिवसांची Formula 1 Tyre Test रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 08:12 PM
(फोटो सौजन्य - Social Media)

(फोटो सौजन्य - Social Media)

  • Formula 1 Tyre Test रद्द करण्याचा निर्णय
  • कशासाठी घेण्यात येणार होती चाचणी?
  • चाचणी रद्द करण्याची प्रमुख कारणे
Formula 1 tyre test : Iran, Israel आणि US यांच्यातील निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बहरीनमध्ये आयोजित करण्यात आलेली दोन दिवसांची Formula 1 Tyre Test रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फॉर्म्युला १ ची एकमेव टायर पुरवठादार कंपनी Pirelli ने सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतला असून, बहरीनमध्ये असलेले त्यांचे सर्व कर्मचारी सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे.

TATA Motorsची नवी सर्व्हिस! घरबसल्या तुमची इलेक्ट्रिक कार होणार ‘फास्ट चार्ज’

कशासाठी होती चाचणी?

ही अधिकृत चाचणी बहरीन इंटरनॅशनल सर्किटवर 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च दरम्यान होणार होती. याचे मुख्य उद्दिष्ट 2026 च्या सीझनसाठी लागणाऱ्या ओल्या ट्रॅकसाठीचे टायर कंपाउंड्सची चाचणी करणे हे होते. ट्रॅकवर पावसासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी स्प्रिंकलर सिस्टमचा वापर करून टायर्सची ग्रीप, टिकाऊपणा आणि ऑपरेटिंग रेंज तपासली जाणार होती.

चाचणी रद्द करण्याची प्रमुख कारणे

बहरीनची राजधानी मनामाच्या आसपास क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या बातम्या आणि वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे या क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील झाली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा अनिश्चित वातावरणात चालक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणे योग्य नसल्याचे मानून ही चाचणी रद्द करण्यात आली. यामुळे मर्सिडीज आणि मॅकलारेन सारख्या मोठ्या कंपनींना त्यांच्या डेव्हलपमेंटचा महत्त्वाचा वेळी हे घडल्याने पुढे नियोजित करावं लागणार आहे.

सीझनवर होणार परिणाम

पुढील आठवड्यात मेलबर्नमध्ये होणाऱ्या सीझनच्या पहिल्या रेसवरही याचे सावट पाहायला मिळत आहे. दुबई आणि कतर सारख्या पश्चिम आशियाई ट्रान्झिट हबमधून प्रवास करणाऱ्या संघांना हवाई हद्दीवरील निर्बंधांमुळे विमान प्रवासाच्या वेळापत्रकात मोठे बदल करावे लागले आहेत. आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि महागड्या उपकरणांना वेळेवर Australian Grand Prix साठी पोहोचवण्यासाठी संघांना आता नवीन आणि लांबच्या प्रवासाचे नियोजन करावे लागत आहे.

FIA ची भूमिका आणि सुरक्षितता

आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाईल महासंघने स्पष्ट केले आहे की, खेळाडूंची सुरक्षा आणि त्यांचे हित हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असेल. FIA चे अध्यक्ष मोहम्मद बेन सुलेयम यांनी या अनिश्चिततेच्या काळात शांतता आणि स्थिरता लवकर प्रस्थापित होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी संवाद आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आवाहनही केले आहे.

Hyundai discounts:मार्च धमाका! Hyundaiच्या गाड्यांवर 95000 रुपयांपर्यंतची बंपर ऑफर; Cretaसह अनेक मॉडेल्स मिळणार ‘या’ किमतीत

Published On: Mar 03, 2026 | 08:12 PM

