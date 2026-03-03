युद्धामुळं Formula 1 ला ब्रेक! बहरीनची टायर टेस्ट करण्यात आली रद्द; आता ‘या’ मोठ्या रेसचं काय होणार?

ही अधिकृत चाचणी बहरीन इंटरनॅशनल सर्किटवर 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च दरम्यान होणार होती. याचे मुख्य उद्दिष्ट 2026 च्या सीझनसाठी लागणाऱ्या ओल्या ट्रॅकसाठीचे टायर कंपाउंड्सची चाचणी करणे हे होते. ट्रॅकवर पावसासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी स्प्रिंकलर सिस्टमचा वापर करून टायर्सची ग्रीप, टिकाऊपणा आणि ऑपरेटिंग रेंज तपासली जाणार होती.
बहरीनची राजधानी मनामाच्या आसपास क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या बातम्या आणि वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे या क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील झाली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा अनिश्चित वातावरणात चालक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालणे योग्य नसल्याचे मानून ही चाचणी रद्द करण्यात आली. यामुळे मर्सिडीज आणि मॅकलारेन सारख्या मोठ्या कंपनींना त्यांच्या डेव्हलपमेंटचा महत्त्वाचा वेळी हे घडल्याने पुढे नियोजित करावं लागणार आहे.
पुढील आठवड्यात मेलबर्नमध्ये होणाऱ्या सीझनच्या पहिल्या रेसवरही याचे सावट पाहायला मिळत आहे. दुबई आणि कतर सारख्या पश्चिम आशियाई ट्रान्झिट हबमधून प्रवास करणाऱ्या संघांना हवाई हद्दीवरील निर्बंधांमुळे विमान प्रवासाच्या वेळापत्रकात मोठे बदल करावे लागले आहेत. आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि महागड्या उपकरणांना वेळेवर Australian Grand Prix साठी पोहोचवण्यासाठी संघांना आता नवीन आणि लांबच्या प्रवासाचे नियोजन करावे लागत आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाईल महासंघने स्पष्ट केले आहे की, खेळाडूंची सुरक्षा आणि त्यांचे हित हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असेल. FIA चे अध्यक्ष मोहम्मद बेन सुलेयम यांनी या अनिश्चिततेच्या काळात शांतता आणि स्थिरता लवकर प्रस्थापित होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी संवाद आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आवाहनही केले आहे.