T20 World Cup 2026 दरम्यानच ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या वडिलांचे निधन; क्रिकेट विश्वावर शोककळा!

श्रीलंकेचा महान फलंदाज आणि क्रिकेट विश्वातील दिग्गज व्यक्तिमत्व कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुमार संगकारा यांचे वडील क्षेमा संगकारा यांचे वृद्धपकाळाने निधन झाले आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:44 PM
  • क्रिकेट विश्वावर शोककळा!
  • दिग्गज क्रिकेटपटू कुमार संगकारा यांच्या वडिलांचे निधन
  • ४ मार्चला होणार अंत्यसंस्कार
Kumar Sangakkara Father Passed Away: सध्या टी-२० विश्वचषकाचा रोमांच आता अंतिम टप्प्यावर पोहचला आहे. बुधवार पासून सेमीफायनलचे सामने खेळवले जाणार आहे. दरम्यान, श्रीलंकेचा महान फलंदाज आणि क्रिकेट विश्वातील दिग्गज व्यक्तिमत्व कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुमार संगकारा यांचे वडील क्षेमा संगकारा यांचे वृद्धपकाळाने निधन झाले आहे. क्षेमा संगकारा हे श्रीलंकेतील कँडी शहरात एक प्रतिष्ठित वकील म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांनी केवळ कायदा क्षेत्रातच नव्हे, तर क्रिकेट जगताला कुमार संगकारासारखा हिरा देण्यातही मोलाचे योगदान दिले होते. संगकारा कुटुंबाने या दुःखद निधनाची माहिती दिली असून ४ मार्च रोजी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

वडिलांच्या निधनाने संगकारा कुटुंबावर शोककळा

क्षेमा संगकारा हे कँडीमधील अत्यंत सन्माननीय नागरिक होते. ते पेशाने वकील असले तरी, कुमार संगकारा यांचे ते पहिले प्रशिक्षक होते. कुमारच्या बालपणी क्षेमा संगकारा त्याच्या खेळाबाबत आणि शिस्तीबाबत अत्यंत कडक होते. आपल्या मुलांनी खेळाच्या मैदानात सर्वोत्तम कामगिरी करावी यासाठी ते दररोज कुमार आणि त्याच्या भावांच्या प्रशिक्षणासाठी तासनतास वेळ द्यायचे.

संगकारा कुटुंबाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे की, “आम्हाला हे सांगताना अत्यंत दुःख होत आहे की, प्रसिद्ध वकील क्षेमा संगकारा यांचे निधन झाले आहे. ते कुमारी यांचे पती आणि तुषारी, वेमिंद्रा, सारंगा व कुमार यांचे प्रिय वडील होते. त्यांचे कुटुंब, मित्र आणि सहकारी त्यांना सदैव स्मरणात ठेवतील.”

कुमार संगकाराच्या यशाचे शिल्पकार

श्रीलंकेच्या क्रिकेट इतिहासात कुमार संगकाराला ‘महानतम’ खेळाडू बनवण्यात त्याच्या वडिलांचा सर्वात मोठा वाटा होता. कुमारने अनेकदा आपल्या मुलाखतींमध्ये वडिलांच्या शिस्तीचा आणि मार्गदर्शनाचा उल्लेख केला आहे. निवृत्तीच्या वेळी दिलेल्या आपल्या भावूक भाषणातही कुमारने आपल्या यशाचे श्रेय वडिलांना देत त्यांचे आभार मानले होते. संगकाराने आपल्या कारकिर्दीत धावांचा जो डोंगर उभा केला, त्याचा पाया त्याच्या वडिलांनीच रचला होता.

आयपीएल आणि राजस्थान रॉयल्सशी नाते

कुमार संगकारा सध्या आयपीएलमधील (IPL) राजस्थान रॉयल्स संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आणि ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ म्हणून कार्यरत आहे. टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या धामधुमीत ही दुःखद बातमी समोर आल्याने क्रिकेट विश्वातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचायझी आणि जगभरातील क्रिकेटपटूंनी संगकारा कुटुंबाचे सांत्वन केले आहे.

क्रीडा विश्वातून श्रद्धांजलीचा ओघ

क्षेमा संगकारा यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच सोशल मीडियावर क्रीडाप्रेमी आणि दिग्गज खेळाडूंनी श्रद्धांजली वाहण्यास सुरुवात केली आहे. एका शिस्तप्रिय पित्याने श्रीलंकेला जागतिक स्तरावर नावलौकिक मिळवून देणारा खेळाडू घडवला, अशा शब्दांत चाहत्यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 07:44 PM

