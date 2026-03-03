Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर

Cleaning Tips : होळीच्या हट्टी रंगांनी कपडे खराब झालेत? लॉन्ड्री एक्सपर्टच्या सोप्या उपायांनी पक्के डाग काढा आणि पांढऱ्या कपड्यांची हरवलेली शुभ्रता आणि चमक पुन्हा मिळवा.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:06 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • रंग काढण्याची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने सुरू केली तर पुढचे टप्पे अधिक सोपे होतात.
  • काही घरगुती घटक एकत्र करून हट्टी डागांवर प्रभावी उपाय करता येतो.
  • शेवटची प्रक्रिया काळजीपूर्वक केल्यास कपड्यांची चमक आणि मूळ रंग पुन्हा खुलतो.होळीच्या रंगांचा आनंद ओसरल्यानंतर
कपड्यांवर लागलेले पक्के रंग काढणे ही मोठी डोकेदुखी ठरते. अनेकदा महागडे कपडे केवळ हट्टी डागांमुळे खराब होतात. मात्र आता काळजी करण्याची गरज नाही. लॉन्ड्री एक्सपर्ट संगम शुक्ला यांनी पक्के रंग पूर्णपणे काढण्याची एक सोपी आणि प्रभावी पद्धत सांगितली आहे. या खास उपायामुळे रंगीत कपड्यांवरील डाग तर निघतातच, पण पांढऱ्या कपड्यांची हरवलेली शुभ्रता आणि चमकही परत येते. ब्लीचिंग पावडरपासून ऑक्सॅलिक सिडपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा योग्य वापर कसा करायचा, याची सविस्तर माहिती त्यांनी दिली आहे.

हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

साध्या पाण्यात भिजवणे

संगम शुक्ला यांच्या मते, होळीचे रंग काढताना सुरुवात थेट डिटर्जंटने करू नये. सर्वप्रथम एका टबमध्ये कपडे पूर्ण बुडतील इतके पाणी घ्या. त्यात कपडे चार ते पाच तास भिजत ठेवा. रंग खूप गडद आणि पक्का असेल तर रात्रभर भिजवू शकता. यामुळे कपड्यांच्या तंतूमध्ये अडकलेला रंग सैल होतो आणि पुढील प्रक्रिया सोपी होते.

ब्लीचिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा

भिजवलेले कपडे बाहेर काढून हलकेच पिळून घ्या. दुसऱ्या बादलीत स्वच्छ पाणी घेऊन त्यात दोन ते तीन चमचे ब्लीचिंग पावडर मिसळा. त्यासोबत दोन ते तीन चमचे बेकिंग सोडा आणि नेहमी वापरत असलेला डिटर्जंट घाला. हे मिश्रण डागांवर परिणामकारकपणे काम करते आणि रंग फिकट करण्यास मदत करते.

ब्लीचच्या पाण्यात भिजवणे आणि उन्हात ठेवणे

आता कपडे या तयार द्रावणात पूर्णपणे बुडवा. साधारण वीस मिनिटे तसेच ठेवा. ब्लीचचा प्रभाव वाढवण्यासाठी बादली उन्हात ठेवणे फायदेशीर ठरते. उन्हामुळे ब्लीच अधिक वेगाने काम करते. थोड्या वेळाने कपडे पाण्यात हलवून घ्या, जेणेकरून द्रावण प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचेल.

ब्रशने स्वच्छ करणे आणि स्वच्छ पाण्याने धुणे

उन्हात ठेवल्यानंतर जिथे डाग दिसत असतील तिथे कपडे धुण्याच्या ब्रशने हलक्या हाताने घासा. नंतर कपडे बाहेर काढून पिळा आणि स्वच्छ पाण्यात व्यवस्थित धुवा. ब्लीच आणि डिटर्जंट पूर्णपणे निघून जाणे आवश्यक आहे.

Holi 2026 : रंग, गाणी, खेळ, फ्यूजन रेसिपीज आणि DIY सजावटीसह घरच्या घरी होळी साजरी करण्याचे क्रिएटिव्ह आणि मजेदार मार्ग

रंगकाटचा वापर

ब्लीचमुळे कधी कधी कपड्यांवर पिवळसर छटा येते. ती दूर करण्यासाठी एका टबमध्ये स्वच्छ पाणी घेऊन त्यात थोडा रंगकाट मिसळा. कपडे या पाण्यात काही वेळ भिजवा. यामुळे पिवळेपणा कमी होतो आणि कपडे पुन्हा स्वच्छ दिसू लागतात.

ऑक्सॅलिक सिडने अंतिम स्वच्छता

रंगकाटानंतर कपडे पुन्हा एकदा स्वच्छ पाण्यात धुवा. शेवटच्या टप्प्यात एका टबमध्ये पाणी घेऊन त्यात ऑक्सॅलिक दाणे मिसळा आणि पूर्णपणे विरघळू द्या. कपडे या द्रावणात काही मिनिटे ठेवा. ऑक्सॅलिक अॅसिड वापरताना दुर्गंधी आणि वायू निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे ही प्रक्रिया हवेशीर जागेत करावी. शेवटी कपडे दोन ते तीन वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून सावलीत वाळत घाला.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Published On: Mar 03, 2026 | 02:06 PM

Topics:  

