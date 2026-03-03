कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर

हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार
साध्या पाण्यात भिजवणे
संगम शुक्ला यांच्या मते, होळीचे रंग काढताना सुरुवात थेट डिटर्जंटने करू नये. सर्वप्रथम एका टबमध्ये कपडे पूर्ण बुडतील इतके पाणी घ्या. त्यात कपडे चार ते पाच तास भिजत ठेवा. रंग खूप गडद आणि पक्का असेल तर रात्रभर भिजवू शकता. यामुळे कपड्यांच्या तंतूमध्ये अडकलेला रंग सैल होतो आणि पुढील प्रक्रिया सोपी होते.
ब्लीचिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा
भिजवलेले कपडे बाहेर काढून हलकेच पिळून घ्या. दुसऱ्या बादलीत स्वच्छ पाणी घेऊन त्यात दोन ते तीन चमचे ब्लीचिंग पावडर मिसळा. त्यासोबत दोन ते तीन चमचे बेकिंग सोडा आणि नेहमी वापरत असलेला डिटर्जंट घाला. हे मिश्रण डागांवर परिणामकारकपणे काम करते आणि रंग फिकट करण्यास मदत करते.
ब्लीचच्या पाण्यात भिजवणे आणि उन्हात ठेवणे
आता कपडे या तयार द्रावणात पूर्णपणे बुडवा. साधारण वीस मिनिटे तसेच ठेवा. ब्लीचचा प्रभाव वाढवण्यासाठी बादली उन्हात ठेवणे फायदेशीर ठरते. उन्हामुळे ब्लीच अधिक वेगाने काम करते. थोड्या वेळाने कपडे पाण्यात हलवून घ्या, जेणेकरून द्रावण प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचेल.
ब्रशने स्वच्छ करणे आणि स्वच्छ पाण्याने धुणे
उन्हात ठेवल्यानंतर जिथे डाग दिसत असतील तिथे कपडे धुण्याच्या ब्रशने हलक्या हाताने घासा. नंतर कपडे बाहेर काढून पिळा आणि स्वच्छ पाण्यात व्यवस्थित धुवा. ब्लीच आणि डिटर्जंट पूर्णपणे निघून जाणे आवश्यक आहे.
रंगकाटचा वापर
ब्लीचमुळे कधी कधी कपड्यांवर पिवळसर छटा येते. ती दूर करण्यासाठी एका टबमध्ये स्वच्छ पाणी घेऊन त्यात थोडा रंगकाट मिसळा. कपडे या पाण्यात काही वेळ भिजवा. यामुळे पिवळेपणा कमी होतो आणि कपडे पुन्हा स्वच्छ दिसू लागतात.
ऑक्सॅलिक ॲसिडने अंतिम स्वच्छता
रंगकाटानंतर कपडे पुन्हा एकदा स्वच्छ पाण्यात धुवा. शेवटच्या टप्प्यात एका टबमध्ये पाणी घेऊन त्यात ऑक्सॅलिक दाणे मिसळा आणि पूर्णपणे विरघळू द्या. कपडे या द्रावणात काही मिनिटे ठेवा. ऑक्सॅलिक अॅसिड वापरताना दुर्गंधी आणि वायू निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे ही प्रक्रिया हवेशीर जागेत करावी. शेवटी कपडे दोन ते तीन वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून सावलीत वाळत घाला.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.