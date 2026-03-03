Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दुबई मॉलमध्ये खळबळ! इराणच्या मिसाईल हल्ल्यांदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष आले अन्….; पहा काय घडलं? VIDEO VIRAL

Iran Missile Attacks on UAE : मध्यपूर्वेतील तणावाने भयंकर पेट घेतला आहे. इराण सध्या आक्रमक असून मध्यूपर्वेतील अमेरिकेच्या दूतावास आणि लष्करी तळांवर हल्ला करत आहे. युएईमध्ये दुबईमध्येही इराणने तीव्र हल्ले केले आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:53 PM
UAE President Sheikh Mohamed Visit Public Place

दुबई मॉलमध्ये खळबळ! इराणच्या मिसाईल हल्ल्यांदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष आले अन्....; पहा काय घडलं? VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • दुबई मॉलमध्ये अचानक पोहोचले शेख मोहम्मद
  • युद्धाच्या सावटात राष्ट्राध्यक्षांनी असं काय केलं की सर्वत्र होतंय कौतुक?
  • VIDEO VIRAL
UAE President Sheikh Mohamed Visit Public Place : अबू धाबी : मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायलने तणावाने आखाती देशांवर युद्धाचे सावट निर्माण झाले आहे. इराणने अमेरिकेच्या दूतावासावर आणि लष्करी तळांवर हल्ले करण्याच्या बहाण्याने आखाती देशांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सचा मारा केला आहे. यामुळे परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या सर्वात मोठे शहर दुबईमध्येही हल्ला करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. याच वेळी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

या व्हिडिओत दावा करण्यात आला आहे की, युएईचे राष्ट्राध्यक्ष  शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी दुबईतील सार्वजनिक ठिकाणी भेट दिली आहे. या भेटीत त्यांनी दुबईतील लोकांना आपल्या नागरिकांना धीर दिला आहे. त्यांच्यासोबत दुबईचे क्राउन प्रिन्स शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम देखील उपस्थित होते. गेल्या चार दिवसांपासून इराणकडून यूएईवर हल्ले होत आहेत. दुबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर, पाम जुमेराह, आणि बुर्ज अल अरबवर हल्ले करण्यात आले आहेत. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या हल्ल्यांदरम्यान युएईच्या राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद यांनी नागरिकांना भेट घेत त्यांना धीर दिला असल्याचे सांगितले जात आहे.

Video: दुबईत मिसाईल अटॅकच्या भीतीमध्येही भारतीयांचा हटके अंदाज; भोजपुरी स्टाईलमध्ये तरुणांनी केली कमेंट्री

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @DXBMediaOffice या अकाऊंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्ह्यजू आणि लाईक्स मिळाले आहेत. यूएईच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सर्वत्र कौतुकही होत आहे. परंतु अद्याप या व्हिडिओची पुष्टी झालेली नाही. हा व्हिडिओ इराणच्या मिलाइल हल्ल्यादरम्यान आहे की आधीचा हे स्पष्ट नाही.

दुबईला का लक्ष्य करत आहे इराण

दुबईत अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अशी परिस्थिती दुबईवर हल्ल्या झाल्यास आर्थिक फटका अमेरिकेच्या कंपन्यांना बसू शकतो. यामुळे अमेरिकेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न इराण करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! न्यायमंदिरातच लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी; घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 03, 2026 | 07:53 PM

