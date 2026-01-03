‘सरनाईक झाले भाईजान’-भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांचा शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल

शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका करत भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. “शिवसेना बोलते एक आणि करते एक. निवडणूक जिंकण्यासाठी सोबत घेतात आणि काम झाले की विरोधात जातात,” असा आरोप मेहता यांनी केला. मेहता पुढे म्हणाले की, शिवसेना हिंदुत्वाच्या विरोधात जाऊन काम करत असून केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा वापरत आहे. “मीरा-भाईंदर शहरात जनाआधार हा स्पष्टपणे भाजपच्या बाजूने आहे,” असा दावाही त्यांनी केला. शिवसेनेने काँग्रेससोबत छुपी युती केली असल्याचा आरोप करत मेहता म्हणाले, “शिवसेनेला दिलेले मतदान म्हणजेच काँग्रेसला दिलेले मतदान आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा हा शिवसेना केवळ स्वार्थासाठी पुढे करते.”
