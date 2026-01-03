Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sarnaik Has Become Bhaijaan Bjp Leader Narendra Mehta Launches Strong Attack On Shiv Sena

‘सरनाईक झाले भाईजान’-भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांचा शिवसेनेवर जोरदार हल्लाबोल

शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका करत भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 07:50 PM

Follow Us:

शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका करत भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. “शिवसेना बोलते एक आणि करते एक. निवडणूक जिंकण्यासाठी सोबत घेतात आणि काम झाले की विरोधात जातात,” असा आरोप मेहता यांनी केला. मेहता पुढे म्हणाले की, शिवसेना हिंदुत्वाच्या विरोधात जाऊन काम करत असून केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा वापरत आहे. “मीरा-भाईंदर शहरात जनाआधार हा स्पष्टपणे भाजपच्या बाजूने आहे,” असा दावाही त्यांनी केला. शिवसेनेने काँग्रेससोबत छुपी युती केली असल्याचा आरोप करत मेहता म्हणाले, “शिवसेनेला दिलेले मतदान म्हणजेच काँग्रेसला दिलेले मतदान आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा हा शिवसेना केवळ स्वार्थासाठी पुढे करते.”

Follow Us:

शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर टीका करत भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. “शिवसेना बोलते एक आणि करते एक. निवडणूक जिंकण्यासाठी सोबत घेतात आणि काम झाले की विरोधात जातात,” असा आरोप मेहता यांनी केला. मेहता पुढे म्हणाले की, शिवसेना हिंदुत्वाच्या विरोधात जाऊन काम करत असून केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा वापरत आहे. “मीरा-भाईंदर शहरात जनाआधार हा स्पष्टपणे भाजपच्या बाजूने आहे,” असा दावाही त्यांनी केला. शिवसेनेने काँग्रेससोबत छुपी युती केली असल्याचा आरोप करत मेहता म्हणाले, “शिवसेनेला दिलेले मतदान म्हणजेच काँग्रेसला दिलेले मतदान आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा हा शिवसेना केवळ स्वार्थासाठी पुढे करते.”

Web Title: Sarnaik has become bhaijaan bjp leader narendra mehta launches strong attack on shiv sena

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 07:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धाराशिवच्या विकासाला पालकमंत्र्यांकडून बुस्टर डोस; ३१९ कोटींच्या विकास आराखड्यावर शिक्कामोर्तब
1

धाराशिवच्या विकासाला पालकमंत्र्यांकडून बुस्टर डोस; ३१९ कोटींच्या विकास आराखड्यावर शिक्कामोर्तब

Ratnagiri News : चिपळूण बसस्थानकाचा तिढा सुटणार ! प्रताप सरनाईकांनी घेतली अधिकारी व संबंधित ठेकेदारांबरोबर बैठक
2

Ratnagiri News : चिपळूण बसस्थानकाचा तिढा सुटणार ! प्रताप सरनाईकांनी घेतली अधिकारी व संबंधित ठेकेदारांबरोबर बैठक

शालेय सहलींच्या मागणीत वाढ! नोव्हेंबर महिन्यात २,२४३ बसेस करून देण्यात आले उपल्बध
3

शालेय सहलींच्या मागणीत वाढ! नोव्हेंबर महिन्यात २,२४३ बसेस करून देण्यात आले उपल्बध

Science Centre Inauguration: मीरा-भाईंदरसहित संपूर्ण मुंबई विभागासाठी फायद्याचे! आता मनोरंजातून शिका विज्ञान
4

Science Centre Inauguration: मीरा-भाईंदरसहित संपूर्ण मुंबई विभागासाठी फायद्याचे! आता मनोरंजातून शिका विज्ञान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Jan 21, 2026 | 08:54 AM
Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM