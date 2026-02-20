Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ST Protest News: एसटी कामगारांचे “बोंब मारो” आंदोलन स्थगित! परिवहन मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर १०० कोटींचा हप्ता निधी मंजूर

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नामुळे अर्थ खात्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ फरकासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यामुळे २४ फेब्रुवारीचे 'बोंब मारो' आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:19 PM
एसटी कामगारांचे "बोंब मारो" आंदोलन स्थगित (Photo Credit- X)

  • एसटी कर्मचाऱ्यांचे ‘बोंब मारो’ आंदोलन स्थगित!
  • परिवहन मंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश
  • वेतनवाढीसाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर
मुंबई (२० फेब्रुवारी): एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत या महिन्यात वेतनवाढ फरक हप्ता न मिळाल्याने असंतोष पसरला होता. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांचा निषेध करत “बोंब मारो” आंदोलनाची नोटीस एसटी कर्मचाऱ्यांतर्फे देण्यात आली होती. पण परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे व पुढाकारामुळे सदर निधी देण्यास अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दाखवला असून सद्या तात्पुरत्या स्वरूपात १०० कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीला देण्यात आली आहे.

त्यामुळे मंगळावर पासून आझाद मैदानात होणारे “बोंब मारो” आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी आज दिली आहे. सद्या तात्पुरत्या स्वरूपात १०० कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली असून २४ फेब्रुवारी रोजी, आझाद मैदान, मुंबई येथे होणारे “बोंब मारो” आंदोलन होणार नसल्याचे बरगे यांनी म्हटले आहे आहे.

Pratap Sarnaik : एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच,‘नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्पा’तून प्रवाशांना मिळणार अभेद्य संरक्षण

१३ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी एस एसटी महामंडळातील सर्व श्रमिक संघटनाच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सन २० ते २४ या कालावधीचा वेतनवाढ फरक देण्याचा अत्यंत चांगला व मोठा निर्णय घेतला. त्याच प्रमाणे समान ४८ हप्त्यात सदरची रक्कम देण्यासाठी अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या भरोषावर व साक्षीने राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन सुद्धा देण्यात आले होते. हा निधी कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी एसटीकडे जमा करण्यात यावा असा पत्रव्यवहार एसटीच्या व्यवस्थापनाने अनेक वेळा केला होता.

तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुद्धा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले होते. तरीही राज्य सरकारच्या अर्थ खात्यात ही निधी मंजुरीसाठी टाळाटाळ करण्यात येत होती. वारंवार त्रुटी काढून निधी देण्यात खोडा घातला जात होता. पण आजच अर्थ खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांनी १०० कोटी रुपयांच निधी उपलब्ध करून देण्यात अनुकूलता दर्शविली असून पहिल्याटप्प्यात १०० कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील ८६००० कर्मचाऱ्यांना या महिन्याचा वेतनवाढ फरक रक्कम प्रलंबित हप्ता लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा करीत निधी मंजुरी बद्दल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आभार बरगे यांनी व्यक्त केले आहेत.

लालपरीला मिळाले नवे नाव! नव्या STचे ‘राजमाता जिजाऊ’ असे नामकरण, परिवहन मंत्री सरनाईक यांची घोषणा 

Published On: Feb 20, 2026 | 09:19 PM

