Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

मानवता, धैर्याच्या मर्यादा विसरून, विनाशाकडे वाटचाल करत आहे. जागतिक युद्ध आणि वाढत्या तणावांमध्ये, आपला स्वार्थ पृथ्वीचे आणि भावी पिढ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करत आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 05:47 PM
Humans started World War 3 for their destruction Iran Israel America war

इराण इस्रायल अमेरिका युद्ध हे जगाच्या विनाशाचे कारण ठरत आहे (फोटो - AI)

Follow Us:
Follow Us:

एका प्रकारे धाडस दाखवणे ही चांगली गोष्ट आहे, पण जेव्हा धाडस सीमा ओलांडते तेव्हा ते क्रूरता बनते. रावण धाडसी होता, मेघनाथही होता. दुर्योधन धाडसी होता आणि दुशासनही होता. पण जेव्हा त्यांच्या धाडसाने शालीनतेच्या मर्यादा ओलांडल्या तेव्हा ते रानटी बनले आणि स्वतःच्या विनाशाचे कारण बनले. लक्ष्मणही धाडसी होता, पण प्रतिष्ठेच्या आधाराने (रामाने) त्याला कधीही हुकूमशहा बनू दिले नाही. या पृथ्वीचा एकच कंत्राटदार आहे, जो अनादि काळापासून स्वतःच्या इच्छेनुसार वागत आहे. त्याला निसर्गाच्या नियमांची काहीही पर्वा नाही. त्याचे स्वतःचे नियम आहेत, स्वतःचे मानक आहेत. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी फक्त त्याचा स्वतःचा स्वार्थ आहे. मानव नावाचा हा प्राणी पृथ्वीला अशा बारूदाने भरत आहे की तो स्वतःचा विनाश घडवून आणेल.

संपूर्ण जग युद्धाच्या विळख्यात 

सध्या, संपूर्ण जग आक्रमणकर्त्यांच्या भीतीने ग्रासले आहे. अनेक देश एकमेकांचा नाश करण्यासाठी तयार आहेत, याचे रुपांतर विनाशकारी युद्धामध्ये झाले आहे. निवासी क्षेत्रे आता क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य आहेत. हजारो निष्पाप लोक मारले जात आहेत. सर्वत्र भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. ग्रहाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली, प्रमुख राष्ट्रांचे प्रमुख ग्रहाचा नाश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुले, वृद्ध आणि तरुणांना भाज्यांप्रमाणे चिरडून टाकले जात आहे.  पक्षी, वाघ आणि इतर प्रजातींचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी मानवता ज्या प्रकारे मानवांची कत्तल करत आहे ती मानवी संस्कृतीसाठी निश्चितच लज्जास्पद आहे.

हे देखील वाचा : वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

युद्धामुळे थेट प्रभावित झालेल्या देशांचे नागरिक आतून पूर्णपणे उद्ध्वस्त आणि तुटलेले आहेत. प्रियजनांच्या मृत्युमुळे त्यांना आयुष्यभर दुःख सहन करावे लागते. अनेकांना अन्न, पाणी आणि निवारा या मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागते. उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था येणाऱ्या अनेक वर्षांपासून संघर्षाचा एक नवीन टप्पा सुरू करते. दीर्घकाळापर्यंत मानसिक त्रास आणि नकारात्मक वातावरण पुढील दोन किंवा तीन पिढ्यांच्या संपूर्ण नीतिमत्तेला बदलून टाकते. वंशपरंपरागत बदल दिसून येतात. अप्रत्यक्षपणे, याचा परिणाम इतर देशांवरही होतो. मग ती महागाई असो, त्यांच्या गुंतवणुकीचे अवमूल्यन असो, अनिश्चितता असो किंवा अंधकारमय भविष्याची भीती असो! ज्यांचे नातेवाईक या भागात अडकले आहेत त्यांची झोप उडाली आहे.

हे देखील वाचा : बंगाली साहित्यिक अन् नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 मार्चचा इतिहास

जर उद्या आपल्यालाही अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला तर आपण कोणती वैयक्तिक आणि मानसिक तयारी करावी? यापैकी काही गुण विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे: मानसिक शक्ती राखणे, प्रत्येक परिस्थितीत स्वीकृतीची भावना विकसित करणे, किमान मूलभूत सुविधा अपुर्‍या असतानाही अत्यंत संकटाने त्रस्त न होणे, दीर्घकाळापर्यंत निराशाजनक वातावरणातही स्वतःला हाताळण्यास सक्षम असणे आणि कोणत्याही मोठ्या नुकसानाला तोंड देऊनही खंबीरपणे उभे राहण्याचे धैर्य मिळवण्यास सक्षम असणे.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Humans started world war 3 for their destruction iran israel america war

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Foreign Policy: हिंद महासागराचा ‘बॉस’ भारतच! जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा नवा ‘न्यू इंडिया’ फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत
1

India Foreign Policy: हिंद महासागराचा ‘बॉस’ भारतच! जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा नवा ‘न्यू इंडिया’ फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत

Qatar Warns Iran: ‘आता पाणी डोक्यावरून गेलंय!’ इराणच्या हल्ल्यांनी कतारचा संयम सुटला; आखाती देशांची युद्धात उडी घेण्याची तयारी
2

Qatar Warns Iran: ‘आता पाणी डोक्यावरून गेलंय!’ इराणच्या हल्ल्यांनी कतारचा संयम सुटला; आखाती देशांची युद्धात उडी घेण्याची तयारी

Israel Iran War : इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचं काउंटडाऊन सुरु? इस्रायलच्या ‘हिट लिस्ट’वर आता मोजतबा खामेनेई, जगात खळबळ
3

Israel Iran War : इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचं काउंटडाऊन सुरु? इस्रायलच्या ‘हिट लिस्ट’वर आता मोजतबा खामेनेई, जगात खळबळ

Pakistan Allegations: मध्यपूर्वेच्या युद्धाचा फायदा घेऊन भारत पाकिस्तानला संपवणार? संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा गंभीर आरोप
4

Pakistan Allegations: मध्यपूर्वेच्या युद्धाचा फायदा घेऊन भारत पाकिस्तानला संपवणार? संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

Mar 04, 2026 | 05:47 PM
Satara News : वाईत ‘पारदर्शक कारभार’ की कागदोपत्री स्वच्छता? ब्राह्मणशाहीत गटारे तुंबून रस्त्यावर सांडपाणी

Satara News : वाईत ‘पारदर्शक कारभार’ की कागदोपत्री स्वच्छता? ब्राह्मणशाहीत गटारे तुंबून रस्त्यावर सांडपाणी

Mar 04, 2026 | 05:45 PM
पोलिसांच्या वर्दीत पूजा सावंतचा जबरदस्त अंदाज! करारी पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत करणार राडा

पोलिसांच्या वर्दीत पूजा सावंतचा जबरदस्त अंदाज! करारी पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत करणार राडा

Mar 04, 2026 | 05:39 PM
Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

Mar 04, 2026 | 05:33 PM
पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

Mar 04, 2026 | 05:23 PM
अरे, आम्ही प्रेम पण करायचे नाही का? Baramati मध्ये प्रेमीयुगुलावर कोयत्याचा धाक दाखवला अन्…

अरे, आम्ही प्रेम पण करायचे नाही का? Baramati मध्ये प्रेमीयुगुलावर कोयत्याचा धाक दाखवला अन्…

Mar 04, 2026 | 05:21 PM
Hingoli News : पोलिस दलाच्या भरतीबाबत मोठा निर्णय! गैरहजर उमेदवारांना पुन्हा एकदा संधी

Hingoli News : पोलिस दलाच्या भरतीबाबत मोठा निर्णय! गैरहजर उमेदवारांना पुन्हा एकदा संधी

Mar 04, 2026 | 05:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM