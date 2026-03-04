World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

एका प्रकारे धाडस दाखवणे ही चांगली गोष्ट आहे, पण जेव्हा धाडस सीमा ओलांडते तेव्हा ते क्रूरता बनते. रावण धाडसी होता, मेघनाथही होता. दुर्योधन धाडसी होता आणि दुशासनही होता. पण जेव्हा त्यांच्या धाडसाने शालीनतेच्या मर्यादा ओलांडल्या तेव्हा ते रानटी बनले आणि स्वतःच्या विनाशाचे कारण बनले. लक्ष्मणही धाडसी होता, पण प्रतिष्ठेच्या आधाराने (रामाने) त्याला कधीही हुकूमशहा बनू दिले नाही. या पृथ्वीचा एकच कंत्राटदार आहे, जो अनादि काळापासून स्वतःच्या इच्छेनुसार वागत आहे. त्याला निसर्गाच्या नियमांची काहीही पर्वा नाही. त्याचे स्वतःचे नियम आहेत, स्वतःचे मानक आहेत. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी फक्त त्याचा स्वतःचा स्वार्थ आहे. मानव नावाचा हा प्राणी पृथ्वीला अशा बारूदाने भरत आहे की तो स्वतःचा विनाश घडवून आणेल.
संपूर्ण जग युद्धाच्या विळख्यात
सध्या, संपूर्ण जग आक्रमणकर्त्यांच्या भीतीने ग्रासले आहे. अनेक देश एकमेकांचा नाश करण्यासाठी तयार आहेत, याचे रुपांतर विनाशकारी युद्धामध्ये झाले आहे. निवासी क्षेत्रे आता क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य आहेत. हजारो निष्पाप लोक मारले जात आहेत. सर्वत्र भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. ग्रहाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली, प्रमुख राष्ट्रांचे प्रमुख ग्रहाचा नाश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुले, वृद्ध आणि तरुणांना भाज्यांप्रमाणे चिरडून टाकले जात आहे. पक्षी, वाघ आणि इतर प्रजातींचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी मानवता ज्या प्रकारे मानवांची कत्तल करत आहे ती मानवी संस्कृतीसाठी निश्चितच लज्जास्पद आहे.
हे देखील वाचा : वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय
युद्धामुळे थेट प्रभावित झालेल्या देशांचे नागरिक आतून पूर्णपणे उद्ध्वस्त आणि तुटलेले आहेत. प्रियजनांच्या मृत्युमुळे त्यांना आयुष्यभर दुःख सहन करावे लागते. अनेकांना अन्न, पाणी आणि निवारा या मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागते. उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था येणाऱ्या अनेक वर्षांपासून संघर्षाचा एक नवीन टप्पा सुरू करते. दीर्घकाळापर्यंत मानसिक त्रास आणि नकारात्मक वातावरण पुढील दोन किंवा तीन पिढ्यांच्या संपूर्ण नीतिमत्तेला बदलून टाकते. वंशपरंपरागत बदल दिसून येतात. अप्रत्यक्षपणे, याचा परिणाम इतर देशांवरही होतो. मग ती महागाई असो, त्यांच्या गुंतवणुकीचे अवमूल्यन असो, अनिश्चितता असो किंवा अंधकारमय भविष्याची भीती असो! ज्यांचे नातेवाईक या भागात अडकले आहेत त्यांची झोप उडाली आहे.
हे देखील वाचा : बंगाली साहित्यिक अन् नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 मार्चचा इतिहास
जर उद्या आपल्यालाही अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला तर आपण कोणती वैयक्तिक आणि मानसिक तयारी करावी? यापैकी काही गुण विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे: मानसिक शक्ती राखणे, प्रत्येक परिस्थितीत स्वीकृतीची भावना विकसित करणे, किमान मूलभूत सुविधा अपुर्या असतानाही अत्यंत संकटाने त्रस्त न होणे, दीर्घकाळापर्यंत निराशाजनक वातावरणातही स्वतःला हाताळण्यास सक्षम असणे आणि कोणत्याही मोठ्या नुकसानाला तोंड देऊनही खंबीरपणे उभे राहण्याचे धैर्य मिळवण्यास सक्षम असणे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे