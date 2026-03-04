Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Citroen Basalt ही कूपे-स्टाईल SUV उपलब्ध आहे. या SUV ची थेट स्पर्धा Kia Syros सोबत होत असते. या दोन्ही SUV पैकी कोणती कार खरेदी करणे तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते, याबद्दल जाणून घेऊयात.
Black vs White Car: उन्हात कोणत्या रंगाची कार तव्यासारखी तापते? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या
Citroen Basalt मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स दिले गेले आहेत. यात 10.25 इंचांचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अँड्रॉइड ऑटो, ॲपल कारप्ले, 7 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 470 लिटरचा बूट स्पेस, एलईडी व्हिजन प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल आणि रिअर एसी व्हेंट्ससारख्या सुविधा मिळतात.
तर Kia Syros मध्येही अनेक प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात 30 इंचाचा ट्रिनिटी पॅनोरमिक डिस्प्ले पॅनेल दिला आहे, ज्यामध्ये कनेक्टेड कार नेव्हिगेशन सिस्टमचा समावेश आहे. याशिवाय ड्युअल-पेन सनरूफ, 64 रंगांची ॲम्बिएंट लाइटिंग, रिअर सीट रिक्लाइन, स्लाइड आणि वेंटिलेटेड सीट्ससारख्या सुविधा मिळतात.
Citroen Basalt मध्ये 1.2 लिटरचे तीन सिलेंडर इंजिन दिले आहे. मॅन्युअल व्हर्जनमध्ये हे इंजिन 82 पीएस पॉवर आणि 115 न्यूटन मीटर टॉर्क देते. यामध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन मिळते. कंपनीच्या माहितीनुसार ही SUV एका लिटरमध्ये सुमारे 18 ते 18.7 किमीपर्यंत मायलेज देऊ शकते. ऑटोमॅटिक व्हर्जनमध्ये 1.2 लिटर इंजिनमधून 110 पीएस पॉवर आणि 205 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो.
युद्धामुळं Formula 1 ला ब्रेक! बहरीनची टायर टेस्ट करण्यात आली रद्द; आता ‘या’ मोठ्या रेसचं काय होणार?
दुसरीकडे Kia Syros मध्ये दोन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये 1 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, जे 120 पीएस पॉवर आणि 172 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. तसेच 1.5 लिटर डिझेल इंजिनही दिले गेले आहे, जे 116 पीएस पॉवर आणि 250 न्यूटन मीटर टॉर्क देते. दोन्ही इंजिनमध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
Citroen Basalt ची भारतातील सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 8.15 लाख रुपये आहे. याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 13.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते.
तर Kia Syros ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 8.67 लाख रुपये आहे. याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 15.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे.