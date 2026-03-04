Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

२०२६ च्या विश्वचषकातील फ्लॉप शो नंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अखेर कठोर पावले उचलली आहेत. बांगलादेशविरुद्ध ११ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी पाकिस्तानचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर झाला आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 05:23 PM
  • २०२६ च्या विश्वचषकातील फ्लॉप शो
  • बाबर आझमची हकालपट्टी की विश्रांती?
  • शाहीन आफ्रिदीकडेच नेतृत्व, संघात ६ नवे चेहरे
Pakistan cricket board : २०२६ च्या विश्वचषकातील फ्लॉप शो नंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अखेर कठोर पावले उचलली आहेत. बांगलादेशविरुद्ध ११ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी पाकिस्तानचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर झाला आहे. या संघनिवडीतून निवडकर्त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, आता केवळ नावावर नाही तर कामगिरीवरच संघात स्थान मिळेल.

भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये हरवणारा कर्णधार आता पाकिस्तानचा हेड कोच? पीसीबीचा मोठा निर्णय

बाबर आझमची हकालपट्टी की विश्रांती?

या दौऱ्यातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे स्टार फलंदाज आणि माजी कर्णधार बाबर आझम याला संघातून वगळण्यात आले आहे. विश्वचषकातील त्याचा खराब फॉर्म आणि संथ फलंदाजीमुळे त्याच्यावर मोठी टीका होत होती. बोर्डाने त्याला ‘विश्रांती’ दिल्याचे म्हटले असले तरी, क्रिकेट वर्तुळात ही त्याची हकालपट्टी असल्याची चर्चा आहे. बाबरसोबतच सॅम अयुब आणि मोहम्मद नवाज यांनाही खराब कामगिरीचा फटका बसला असून त्यांना संघात स्थान मिळालेले नाही.

शाहीन आफ्रिदीकडेच नेतृत्व, संघात ६ नवे चेहरे

वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याच्यावर बोर्डाने पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला असून तोच एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. या संघात भविष्याचा विचार करून ६ नवीन खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने माझ सदाकत, शामिल हुसेन, गाजी घोरी, साद मसूद आणि अब्दुल समद या युवा खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच, अनुभवी वेगवान गोलंदाज हारिस रौफ आणि अष्टपैलू हुसेन तलत यांचे संघात पुनरागमन झाले आहे.

पाकिस्तानचा संघ ९ मार्च रोजी ढाका (बांगलादेश) कडे रवाना होईल. हे तिन्ही सामने ढाका येथील ऐतिहासिक शेर-ए-बांगला नॅशनल स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत.

पाकिस्तानचा संघ:

शाहीन शाह आफ्रिदी (कर्णधार), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अश्रफ, फैसल अक्रम, हारिस रौफ, हुसेन तलत, माझ सदाकत, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), मोहम्मद वसीम ज्युनियर, मोहम्मद गाझी घोरी (यष्टीरक्षक), साद मसूद, साहिबजादा अली हुसेन, सलमान अली आगा आणि शामिल हुसेन.

निवडकर्त्यांनी या संघात मोहम्मद रिझवान आणि सलमान अली आगा यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंना कायम ठेवून युवा रक्ताला वाव दिला आहे. बाबर आझमशिवाय पाकिस्तानचा संघ मैदानावर कशी कामगिरी करतो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः शाहीन आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखाली हा नवा संघ बांगलादेशला त्यांच्याच मायदेशात हरवू शकेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

बाप्पा पावणार? सेमीफायनलपूर्वी Team Indiaचे खेळाडू सिद्धीविनायकाच्या चरणी, पाहा VIDEO

