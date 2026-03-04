पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

या दौऱ्यातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे स्टार फलंदाज आणि माजी कर्णधार बाबर आझम याला संघातून वगळण्यात आले आहे. विश्वचषकातील त्याचा खराब फॉर्म आणि संथ फलंदाजीमुळे त्याच्यावर मोठी टीका होत होती. बोर्डाने त्याला ‘विश्रांती’ दिल्याचे म्हटले असले तरी, क्रिकेट वर्तुळात ही त्याची हकालपट्टी असल्याची चर्चा आहे. बाबरसोबतच सॅम अयुब आणि मोहम्मद नवाज यांनाही खराब कामगिरीचा फटका बसला असून त्यांना संघात स्थान मिळालेले नाही.
वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी याच्यावर बोर्डाने पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला असून तोच एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. या संघात भविष्याचा विचार करून ६ नवीन खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने माझ सदाकत, शामिल हुसेन, गाजी घोरी, साद मसूद आणि अब्दुल समद या युवा खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच, अनुभवी वेगवान गोलंदाज हारिस रौफ आणि अष्टपैलू हुसेन तलत यांचे संघात पुनरागमन झाले आहे.
पाकिस्तानचा संघ ९ मार्च रोजी ढाका (बांगलादेश) कडे रवाना होईल. हे तिन्ही सामने ढाका येथील ऐतिहासिक शेर-ए-बांगला नॅशनल स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत.
शाहीन शाह आफ्रिदी (कर्णधार), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अश्रफ, फैसल अक्रम, हारिस रौफ, हुसेन तलत, माझ सदाकत, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), मोहम्मद वसीम ज्युनियर, मोहम्मद गाझी घोरी (यष्टीरक्षक), साद मसूद, साहिबजादा अली हुसेन, सलमान अली आगा आणि शामिल हुसेन.
निवडकर्त्यांनी या संघात मोहम्मद रिझवान आणि सलमान अली आगा यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंना कायम ठेवून युवा रक्ताला वाव दिला आहे. बाबर आझमशिवाय पाकिस्तानचा संघ मैदानावर कशी कामगिरी करतो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः शाहीन आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखाली हा नवा संघ बांगलादेशला त्यांच्याच मायदेशात हरवू शकेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.