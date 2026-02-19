Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Solapur News Shiv Devotees Demand Suspension Of The Concerned Officer

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

संपूर्ण महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी होत असताना सोलापुरातील एका शासकीय कार्यालयात शिवजयंती साजरी न केल्याच्या आरोपावरून तणाव निर्माण झाल्याची घटना समोर आली आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:26 PM

संपूर्ण महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी होत असताना सोलापुरातील एका शासकीय कार्यालयात शिवजयंती साजरी न केल्याच्या आरोपावरून तणाव निर्माण झाल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात शिवभक्त आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाची झाल्याने काही काळ वातावरण तापले होते. सोलापुरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर येथे भेट देत शिवजयंती साजरी न केल्याबाबत जाब विचारला. यावेळी संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी अरेरावीची भाषा वापरून शिवीगाळ केली तसेच कार्यालयातून बाहेर जाण्यास सांगितल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मी मागासवर्गीय आणि महिला आहे म्हणून त्रास देता का? असा सवाल करत महिला आयोगाकडे तक्रार करण्याचा इशाराही दिला. तसेच आपली स्वतःची चूक झाकण्यासाठी अधिकारी युवकांच्या अंगावर धावून आल्याचेही कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

Published On: Feb 19, 2026 | 07:26 PM

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
भारताच्या शेजारी तुर्कीचा मोठा गेम! कट्टरपंथीयांच्या पाठिंब्यासाठी ज्युनियर एर्दोगान बांगलादेशात? नेमकं काय शिजतंय?

भारताच्या शेजारी तुर्कीचा मोठा गेम! कट्टरपंथीयांच्या पाठिंब्यासाठी ज्युनियर एर्दोगान बांगलादेशात? नेमकं काय शिजतंय?

Feb 19, 2026 | 07:20 PM
ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार

ऊसतोड कामगारांसह कुटुंबीयांसाठी प्रकल्प कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणार

Feb 19, 2026 | 07:19 PM
T20 World Cup 2026 : उशिरा सुचले शहाणपण! बांगलादेशच्या नव्या क्रीडामंत्र्यांचा भारताशी संबंध सुधारण्यावर भर; जारी केले निवेदन 

T20 World Cup 2026 : उशिरा सुचले शहाणपण! बांगलादेशच्या नव्या क्रीडामंत्र्यांचा भारताशी संबंध सुधारण्यावर भर; जारी केले निवेदन 

Feb 19, 2026 | 07:15 PM
लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर आयुक्तांनी फिरवली भाकरी! एकाचवेळी ३२ कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या

लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर आयुक्तांनी फिरवली भाकरी! एकाचवेळी ३२ कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या

Feb 19, 2026 | 07:11 PM
वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

Feb 19, 2026 | 07:03 PM
भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

Feb 19, 2026 | 07:02 PM

