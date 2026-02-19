Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

संपूर्ण महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी होत असताना सोलापुरातील एका शासकीय कार्यालयात शिवजयंती साजरी न केल्याच्या आरोपावरून तणाव निर्माण झाल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात शिवभक्त आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाची झाल्याने काही काळ वातावरण तापले होते. सोलापुरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर येथे भेट देत शिवजयंती साजरी न केल्याबाबत जाब विचारला. यावेळी संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी अरेरावीची भाषा वापरून शिवीगाळ केली तसेच कार्यालयातून बाहेर जाण्यास सांगितल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मी मागासवर्गीय आणि महिला आहे म्हणून त्रास देता का? असा सवाल करत महिला आयोगाकडे तक्रार करण्याचा इशाराही दिला. तसेच आपली स्वतःची चूक झाकण्यासाठी अधिकारी युवकांच्या अंगावर धावून आल्याचेही कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
