माझी वसुंधरा अभियान, आमदार सचिन कल्याण शेट्टी यांच्या मेहनतीला यश ; अक्कलकोट नगरपरिषदेला कोट्यावधींचे बक्षीस जाहीर

या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. हे राज्यस्तरीय यश अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे मार्गदर्शन व सहकार्यातून रबविलेल्या उपक्रमांचे यश आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेऊन तेथे या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित उपाययोजना करून अक्कलकोट येथे शाश्वत निसर्गपूरक जीवनपद्धती अवलंबिण्यासाठी शासनामार्फत सदरचे अभियान राबविण्यात आले.
मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते सन्मान सोहळ्याचे आयोजन
अक्कलकोट नगरपरिषदेस एकूण तीन विविध विभागात क्रमांक प्राप्त झाले असून एकूण सहा कोटी पन्नास लाखांचे पारितोषिक मिळाले आहे. पर्यावरण संवर्धन, संरक्षण व जतन या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल अक्कलकोट नगरपरिषदेचा सन्मान माझी वसुंधरा अभियान सन्मान सोहळ्यार त करण्यात येणार आहे. हा सन्मान सोहळा शनिवारी, ता. २१ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ वाजता डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेने यासाठी काय उपक्रम राबविले
सदर अभियान कालावधी मध्ये नगरपरिषद व शहरातील सामाजिक व शैक्षणिक संस्था यानी वृक्षारोपण,
कचरा वर्गीकरण व प्रक्रिया, शहरातील विविध शाळांमध्ये स्पर्धा व जनजागृती कार्यक्रम, सोशल मीडियाद्वारे
जनजागृती. एलईडी पथदिवे, सोलर, जलस्रोत स्वच्छता तसेच अक्कलकोट नगरपरिषद जनजागृती पथकामार्फत
प्लास्टिक बंदी व इतर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आले होते.
अक्कलकोट नगरपरिषदने व्यापक स्वरूपात है नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, पदाधिकारी सर्व नगरसेवक, मुख्याधिकारी, सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि सहकार्य केलेल्या शहरवासीय यांचे अभिनंदन करतो. येत्या काळात शहराच्या संपूर्ण विकासाच्या हितासाठी लागेल ते सहकार्य व मदत करून स्वच्छ, सुंदर अक्कलकोट केले जाईल.
– आ. सचिन कल्याणशेट्टी
● अक्कलकोट नगरपरिषदने आपल्या कल्पकतेने विविध उपक्रम राबवून शहरवासीय व सामाजिक संघटना यांच्या सहकार्याने हे स्पृहणीय यश मिळविले आहे. येत्या काळात आणखी वेगाने आणि अधिक व्यापक पद्धतीने हे अभियान राबवून वसुंधरेसाठी आणखी चांगले उपक्रम राबविण्यात येईल आणि स्वच्छ, सुंदर व हरित अक्कलकोटसाठी एकत्रित प्रयत्न केले जाईल.
– मिलन कल्याणशेट्टी, नगराध्यक्ष
सदर पारितोषिक हे नगरपरिषद सर्व अधिकारी, ● कर्मचारी, शहरातील सर्व सामाजिक व शैक्षणिक संस्था यांचे सांधिक यश आहे रमाकांत डाके, सीओ