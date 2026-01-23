Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Suresh Bhole No Chance For New Corporator Only Experienced Corporator Can Be Mayor

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

जळगाव महानगरपालिकेचे महापौर पद ओबीसी महिलासाठी राखीव झाले आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 03:35 PM

Follow Us:

जळगाव महानगरपालिकेचे महापौर पद ओबीसी महिलासाठी राखीव झाले आहे. महापौर म्हणून अनुभवी नगरसेवकाला संधी देऊ, पक्ष ज्येष्ठत्वाचा विचार करेल असे सांगत नवख्या नगरसेवकाला महापूर पद देण्यास सुरेश भोळे यांनी स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. जळगाव महानगरपालिकेत उज्वला बेंडाळे या तिसऱ्यांदा तर दीपमाला काळे या दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. उजवा बेंडाळे, दीपमाला काळे यांच्यासह पहिल्यांदा निवडून आलेल्या वैशाली पाटील या महापौर होतील अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. मात्र नवख्या नगरसेवकाला संधी देणार नसल्याचे आमदार सुरेश भोळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Follow Us:

जळगाव महानगरपालिकेचे महापौर पद ओबीसी महिलासाठी राखीव झाले आहे. महापौर म्हणून अनुभवी नगरसेवकाला संधी देऊ, पक्ष ज्येष्ठत्वाचा विचार करेल असे सांगत नवख्या नगरसेवकाला महापूर पद देण्यास सुरेश भोळे यांनी स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. जळगाव महानगरपालिकेत उज्वला बेंडाळे या तिसऱ्यांदा तर दीपमाला काळे या दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. उजवा बेंडाळे, दीपमाला काळे यांच्यासह पहिल्यांदा निवडून आलेल्या वैशाली पाटील या महापौर होतील अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. मात्र नवख्या नगरसेवकाला संधी देणार नसल्याचे आमदार सुरेश भोळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Suresh bhole no chance for new corporator only experienced corporator can be mayor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

AFG vs WI : चेंडू लागल्याने रहमानउल्लाह गुरबाज जमिनीवर कोसळला, थोडक्यात बचावला खेळाडू! Video Viral

Jan 23, 2026 | 03:33 PM
Chandrapur News: डिजिटल युग तरीही बँकेत रांगा! प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे वृद्ध व अशिक्षित ग्राहक अडचणीत

Chandrapur News: डिजिटल युग तरीही बँकेत रांगा! प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे वृद्ध व अशिक्षित ग्राहक अडचणीत

Jan 23, 2026 | 03:21 PM
Chhatrapati Sambhajinagar News: दुष्काळाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल: नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्याचा कायापालट

Chhatrapati Sambhajinagar News: दुष्काळाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल: नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्याचा कायापालट

Jan 23, 2026 | 03:19 PM
PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

Jan 23, 2026 | 03:18 PM
Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Jan 23, 2026 | 03:15 PM
हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…

हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…

Jan 23, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM