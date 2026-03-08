थेट Maruti Ertiga ला धडकी भरवते ‘ही’ कार! 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि EMI 20 हजारांपेक्षा कमी

टोयोटा भारतीय बाजारात बजेट MPV सेगमेंटमध्ये टोयोटा रुमियन ऑफर करते. जर तुम्ही या टोयोटा कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 2 लाखांच्या डाउन पेमेंट नंतर दरमहा तुम्हाला किती EMI भरावा लागेल त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.
टोयोटा बजेट MPV सेगमेंटमध्ये रुमियन ऑफर करते. बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 10.51 लाख आहे. जर तुम्ही ही खरेदी केली असेल, तर तुम्हाला RTO साठी अंदाजे 1.05 लाख आणि विम्यासाठी अंदाजे 51000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे MPV ची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 12.18 लाख रुपये होते.
जर तुम्ही Toyota Rumion चा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून साधारणपणे एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज मिळू शकते. अशा परिस्थितीत तुम्ही सुमारे 2 लाख रुपयांची डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित जवळपास 10.18 लाख रुपये बँकेतून कर्जाच्या स्वरूपात घ्यावे लागतील.
जर बँकेकडून तुम्हाला 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 10.18 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले, तर पुढील सात वर्षे तुम्हाला दरमहा सुमारे 16,379 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 10.18 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर सात वर्षांच्या कालावधीत तुम्हाला दरमहा 16,379 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. या कालावधीत तुम्ही सुमारे 3.58 लाख रुपये फक्त व्याज म्हणून भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 15.75 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
Toyota Rumion ही कार बजेट MPV सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. भारतीय बाजारात तिची थेट स्पर्धा Maruti Suzuki Ertiga, Nissan Magnite, Kia कॅरेन्स आणि Renault Triber यांसारख्या कार्ससोबत होते.