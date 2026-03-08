Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील या संघाने भारतीय चाहत्यांना पुन्हा एकदा दिवाळी साजरी करण्याची संधी दिली आहे. या विजयामुळे भारतीय संघाने जागतिक क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 11:17 PM
Team India (Photo Credit- X)

Team India (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • टीम इंडियाचा ऐतिहासिक पराक्रम!
  • तिसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद
  • पाहा २००७ ते २०२६ पर्यंतच्या विजेत्यांची संपूर्ण यादी
India Won T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या (T20 World Cup 2026) अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव करून इतिहास रचला आहे. या विजयासह भारताने केवळ तिसऱ्यांदा जगज्जेतेपदावर नाव कोरले नाही, तर क्रिकेट विश्वात अनेक न मोडण्यासारखे विक्रमही प्रस्थापित केले आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील या संघाने भारतीय चाहत्यांना पुन्हा एकदा दिवाळी साजरी करण्याची संधी दिली आहे. या विजयामुळे भारतीय संघाने जागतिक क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. भारताने टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात सलग दोनदा (२०२४ आणि २०२६) ट्रॉफी जिंकणारा भारत जगातील पहिला संघ ठरला आहे. तसेच, घरच्या मैदानावर खेळताना टी-२० विश्वचषक जिंकणारा भारत हा क्रिकेट इतिहासातील पहिला यजमान देश बनला आहे.

टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी (२००७-२०२६)

भारतीय संघाने २००७ मध्ये पहिल्यांदा हे जेतेपद पटकावले होते. तेव्हापासून २०२६ पर्यंतचा हा प्रवास खालीलप्रमाणे आहे:

वर्ष विजेता उपविजेता
२००७ भारत पाकिस्तान
२००९ पाकिस्तान श्रीलंका
२०१० इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया
२०१२ वेस्ट इंडिज श्रीलंका
२०१४ श्रीलंका भारत
२०१६ वेस्ट इंडिज इंग्लंड
२०२१ ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड
२०२२ इंग्लंड पाकिस्तान
२०२४ भारत दक्षिण आफ्रिका
२०२६ भारत न्यूझीलंड

IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

तीन भारतीय फलंदाजांनी झळकावली अर्धशतके

नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, टीम इंडियाने अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसनसह शानदार सुरुवात केली. त्यांनी एकत्रितपणे पहिल्या विकेटसाठी ९८ धावा जोडल्या. अभिषेकने २१ चेंडूत सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह ५२ धावा केल्या. तथापि, सॅमसनने शतक हुकले, ४६ चेंडूत पाच चौकार आणि आठ षटकारांसह ८९ धावा केल्या. टीम इंडियासाठी इशान किशननेही धमाकेदार खेळी केली, २५ चेंडूत चार चौकार आणि चार षटकारांसह ५४ धावा केल्या. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवची बॅट चांगली कामगिरी करू शकली नाही, तो गोल्डन डकवर बाद झाला. तिलक वर्माने सहा चेंडूत आठ धावा केल्या. शिवम दुबेनेही शेवटच्या षटकात वेगवान गतीने धावा केल्या, आठ चेंडूत तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. हार्दिकनेही १३ चेंडूत १८ धावांचे योगदान दिले. न्यूझीलंडकडून जेम्स नीशमने सर्वाधिक तीन बळी घेतले.

मोठ्या लक्ष्याच्या दबावाखाली न्यूझीलंडचे फलंदाज कोसळले

लक्ष्याचा पाठलाग करताना, डावाच्या सुरुवातीपासूनच किवी फलंदाज दबावाखाली दिसले. टिम सेफर्ट आणि फिन अॅलन यांनी पहिल्या विकेटसाठी जलद ३१ धावा जोडल्या. तथापि, पहिली विकेट पडल्यानंतर किवी संघ कोसळला. न्यूझीलंडकडून टिम सेफर्टने सर्वाधिक धावा केल्या, त्याने २६ चेंडूत दोन चौकार आणि पाच षटकारांसह ५२ धावा केल्या. सात फलंदाज एकेरी अंकी धावसंख्येवर बाद झाले. न्यूझीलंडचा निम्मा संघ फक्त ७२ धावांवर बाद झाला. या सामन्यात डॅरिल मिशेलने ११ चेंडूत १७ धावा केल्या. कर्णधार मिचेल सँटनर हा न्यूझीलंडकडून दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्याने ३५ चेंडूत ४३ धावा केल्या. टीम इंडियाच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, जसप्रीत बुमराहने सर्वाधिक चार बळी घेतले, तर अक्षर पटेलने तीन बळी घेतले.

T20 World Cup Final मध्ये Team India ने रचला इतिहास, पॉवरप्लेमध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला संघ

Web Title: India wins third t20 world cup winners list 2007 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 11:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Wins T20 World Cup 2026: टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा कोरले टी-२० विश्वचषकावर नाव! न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी उडवला धुव्वा
1

India Wins T20 World Cup 2026: टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा कोरले टी-२० विश्वचषकावर नाव! न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी उडवला धुव्वा

IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला
2

IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

T20 World Cup Final मध्ये Team India ने रचला इतिहास, पॉवरप्लेमध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला संघ
3

T20 World Cup Final मध्ये Team India ने रचला इतिहास, पॉवरप्लेमध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला संघ

IND vs NZ Final Live Score: न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ‘कत्तल’ फलंदाजी! ‘किंवी’ गोलंदाजीची पिसं काढली; ठेवले २५६ धावांचे लक्ष्य
4

IND vs NZ Final Live Score: न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ‘कत्तल’ फलंदाजी! ‘किंवी’ गोलंदाजीची पिसं काढली; ठेवले २५६ धावांचे लक्ष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी

२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी

Mar 08, 2026 | 11:17 PM
Maharashtra Budget 2026: महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाला विखे पाटलांची साथ! जल माहिती केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

Maharashtra Budget 2026: महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाला विखे पाटलांची साथ! जल माहिती केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

Mar 08, 2026 | 09:48 PM
थेट Maruti Ertiga ला धडकी भरवते ‘ही’ कार! 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि EMI 20 हजारांपेक्षा कमी

थेट Maruti Ertiga ला धडकी भरवते ‘ही’ कार! 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि EMI 20 हजारांपेक्षा कमी

Mar 08, 2026 | 09:34 PM
Pink Tax म्हणजे काय असतं? महिलांना करिअरमध्ये मोजावी लागते Extra किंमत? जाणून घ्या

Pink Tax म्हणजे काय असतं? महिलांना करिअरमध्ये मोजावी लागते Extra किंमत? जाणून घ्या

Mar 08, 2026 | 09:25 PM
Ahilyangar News: आजपासून जिल्ह्यात जल महोत्सवाला सुरुवात! यंत्रणा सशक्तीसाठी उपक्रम

Ahilyangar News: आजपासून जिल्ह्यात जल महोत्सवाला सुरुवात! यंत्रणा सशक्तीसाठी उपक्रम

Mar 08, 2026 | 08:58 PM
खरंच इराण Villain आहे का? “कुणी वाईट नसतं; त्याला तसं जग बनवतं” Iran ची ‘ती’ बाजू

खरंच इराण Villain आहे का? “कुणी वाईट नसतं; त्याला तसं जग बनवतं” Iran ची ‘ती’ बाजू

Mar 08, 2026 | 08:57 PM
Ahilyangar News: भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज! आज यात्रेचा मुख्य दिवस, विविध सुविधा उपलब्ध

Ahilyangar News: भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज! आज यात्रेचा मुख्य दिवस, विविध सुविधा उपलब्ध

Mar 08, 2026 | 08:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM