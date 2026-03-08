२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी

The most successful team in men’s T20 World Cup history ✨ pic.twitter.com/wg5KYmXwBH — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 8, 2026
भारतीय संघाने २००७ मध्ये पहिल्यांदा हे जेतेपद पटकावले होते. तेव्हापासून २०२६ पर्यंतचा हा प्रवास खालीलप्रमाणे आहे:
|वर्ष
|विजेता
|उपविजेता
|२००७
|भारत
|पाकिस्तान
|२००९
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|२०१०
|इंग्लंड
|ऑस्ट्रेलिया
|२०१२
|वेस्ट इंडिज
|श्रीलंका
|२०१४
|श्रीलंका
|भारत
|२०१६
|वेस्ट इंडिज
|इंग्लंड
|२०२१
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूझीलंड
|२०२२
|इंग्लंड
|पाकिस्तान
|२०२४
|भारत
|दक्षिण आफ्रिका
|२०२६
|भारत
|न्यूझीलंड
IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला
नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, टीम इंडियाने अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसनसह शानदार सुरुवात केली. त्यांनी एकत्रितपणे पहिल्या विकेटसाठी ९८ धावा जोडल्या. अभिषेकने २१ चेंडूत सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह ५२ धावा केल्या. तथापि, सॅमसनने शतक हुकले, ४६ चेंडूत पाच चौकार आणि आठ षटकारांसह ८९ धावा केल्या. टीम इंडियासाठी इशान किशननेही धमाकेदार खेळी केली, २५ चेंडूत चार चौकार आणि चार षटकारांसह ५४ धावा केल्या. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवची बॅट चांगली कामगिरी करू शकली नाही, तो गोल्डन डकवर बाद झाला. तिलक वर्माने सहा चेंडूत आठ धावा केल्या. शिवम दुबेनेही शेवटच्या षटकात वेगवान गतीने धावा केल्या, आठ चेंडूत तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. हार्दिकनेही १३ चेंडूत १८ धावांचे योगदान दिले. न्यूझीलंडकडून जेम्स नीशमने सर्वाधिक तीन बळी घेतले.
लक्ष्याचा पाठलाग करताना, डावाच्या सुरुवातीपासूनच किवी फलंदाज दबावाखाली दिसले. टिम सेफर्ट आणि फिन अॅलन यांनी पहिल्या विकेटसाठी जलद ३१ धावा जोडल्या. तथापि, पहिली विकेट पडल्यानंतर किवी संघ कोसळला. न्यूझीलंडकडून टिम सेफर्टने सर्वाधिक धावा केल्या, त्याने २६ चेंडूत दोन चौकार आणि पाच षटकारांसह ५२ धावा केल्या. सात फलंदाज एकेरी अंकी धावसंख्येवर बाद झाले. न्यूझीलंडचा निम्मा संघ फक्त ७२ धावांवर बाद झाला. या सामन्यात डॅरिल मिशेलने ११ चेंडूत १७ धावा केल्या. कर्णधार मिचेल सँटनर हा न्यूझीलंडकडून दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्याने ३५ चेंडूत ४३ धावा केल्या. टीम इंडियाच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, जसप्रीत बुमराहने सर्वाधिक चार बळी घेतले, तर अक्षर पटेलने तीन बळी घेतले.
