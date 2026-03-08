Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

संजू सॅमसनने (Sanju Samson) टीम इंडियाकडून शानदार फलंदाजी केली. त्याने अवघ्या ३३ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याच्या अर्धशतकापेक्षा जास्त खेळींसह विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:11 PM
Sanju Samson New Record: न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक फायनलमध्ये (T20 World Cup 2026 Final) संजू सॅमसनने (Sanju Samson) टीम इंडियाकडून शानदार फलंदाजी केली. त्याने अवघ्या ३३ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याच्या अर्धशतकापेक्षा जास्त खेळींसह विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात अर्धशतक झळकावणारा सॅमसन तिसरा फलंदाज ठरला. तो विराट कोहली आणि केएल राहुलच्या एलिट क्लबमध्येही सामील झाला.

संजू सॅमसनने विराट कोहलीची केली बरोबरी

पाकिस्तानचा शाहिद आफ्रिदी टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात अर्धशतक झळकावणारा पहिला फलंदाज होता. त्याने २००९ च्या टी-२० विश्वचषकात ही कामगिरी केली. विराट कोहलीने २०१४ च्या टी-२० विश्वचषकातही त्याचे अनुकरण केले. कोहलीने त्या विश्वचषकाच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात पन्नासपेक्षा जास्त खेळी केल्या. आता, संजू सॅमसनने चालू टी-२० विश्वचषकात ही कामगिरी केली आहे.

विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात संजूच्या सर्वाधिक धावा

यासह, संजू सॅमसनने टी-२० विश्वचषकात सलग तीन अर्धशतके झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. या यादीत केएल राहुल आणि विराट कोहली सारख्या दिग्गज फलंदाजांचा समावेश आहे. संजू सॅमसनच्या नावावर टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक धावांचा विक्रमही आहे. त्याने अंतिम सामन्यात ८९ धावा करून हा विक्रम केला. या सामन्यात संजू सॅमसन ४६ चेंडूत ८९ धावा करून बाद झाला.

संजू सॅमसनने विराट कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

या सामन्यात ८९ धावांच्या खेळीसह, संजू सॅमसनने विराट कोहलीचा आणखी एक मोठा विक्रम मोडला. तो टी-२० विश्वचषकाच्या या आवृत्तीत भारताकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे, या बाबतीत विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. २०१६ च्या टी-२० विश्वचषकात, विराट कोहलीने ६ सामन्यात ३१९ धावा केल्या. दरम्यान, संजू सॅमसनने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाच सामन्यांमध्ये ३२१ धावा करून विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. संजू या विश्वचषकात साहिबजादा फरहाननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.

