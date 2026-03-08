IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

पाकिस्तानचा शाहिद आफ्रिदी टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात अर्धशतक झळकावणारा पहिला फलंदाज होता. त्याने २००९ च्या टी-२० विश्वचषकात ही कामगिरी केली. विराट कोहलीने २०१४ च्या टी-२० विश्वचषकातही त्याचे अनुकरण केले. कोहलीने त्या विश्वचषकाच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात पन्नासपेक्षा जास्त खेळी केल्या. आता, संजू सॅमसनने चालू टी-२० विश्वचषकात ही कामगिरी केली आहे.
The highest individual score in a men’s T20 World Cup final! Sanju Samson with another thrilling knock 🔥 pic.twitter.com/W8yLff3IDl — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 8, 2026
यासह, संजू सॅमसनने टी-२० विश्वचषकात सलग तीन अर्धशतके झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. या यादीत केएल राहुल आणि विराट कोहली सारख्या दिग्गज फलंदाजांचा समावेश आहे. संजू सॅमसनच्या नावावर टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक धावांचा विक्रमही आहे. त्याने अंतिम सामन्यात ८९ धावा करून हा विक्रम केला. या सामन्यात संजू सॅमसन ४६ चेंडूत ८९ धावा करून बाद झाला.
या सामन्यात ८९ धावांच्या खेळीसह, संजू सॅमसनने विराट कोहलीचा आणखी एक मोठा विक्रम मोडला. तो टी-२० विश्वचषकाच्या या आवृत्तीत भारताकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे, या बाबतीत विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. २०१६ च्या टी-२० विश्वचषकात, विराट कोहलीने ६ सामन्यात ३१९ धावा केल्या. दरम्यान, संजू सॅमसनने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाच सामन्यांमध्ये ३२१ धावा करून विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. संजू या विश्वचषकात साहिबजादा फरहाननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.
