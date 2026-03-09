Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका

चिनी डिफेन्स सिस्टिम कोलमडल्याने इराणला मोठा फटका बसल्याचा दावा. मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा रंगली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:15 AM
All Chinese weapons purchased by Iran are in disarray due to mistrust in production and marketing

इराणने खरेदी केलेल्या सर्व चीनी शस्त्रे उत्पादन आणि बाजारपेठेमध्ये विश्वासावरुन गोंधळ निर्माण झाला आहे (फोटो सौजन्य - AI)

Follow Us:
Follow Us:

इराणमध्ये चिनी शस्त्रास्त्रांच्या अपयशाच्या बातम्यांची सर्वत्र प्रचंड चर्चा सुरू आहे, तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तान आणि व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या अपयशाशी याचा संबंध आहे. चीन खरोखरच शस्त्रास्त्र उत्पादन आणि बाजारपेठेत मागे पडला आहे का, की हा प्रचार अमेरिकन लॉबीचा डाव आहे? अमेरिका आणि इस्रायलमधील अलिकडच्या संघर्षात चिनी शस्त्रांचे अपयश स्पष्ट झाले, जेव्हा दोन महिन्यांपूर्वी आणलेली नवीन चिनी HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली अमेरिकन क्षेपणास्त्रांना रोखण्यात अयशस्वी झाली.

चिनी हवाई संरक्षण प्रणाली देखील अपेक्षेपेक्षा कमी पडल्या आहेत, कंबोडियामध्ये चिनी हलक्या मशीन गन वारंवार अडकत आहेत. बांगलादेशचे F-7 जेट, मुख्य युद्धनौका 2000 आणि फ्रिगेट्सना रडार आणि इंजिनमध्ये समस्या येत आहेत. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानचे HQ-P, HQ-16 SAM प्रणाली आणि YLC-8E रडार भारतीय हल्ल्यांना तोंड देण्यात अपयशी ठरणे ही त्याची उदाहरणे आहेत.

हे देखील वाचा : फुकट्या प्रवाशांमुळे रेल्वेला अर्थिक फटका! नांदेड विभागातून फेब्रुवारीत १.३१ कोटींची वसुली

म्यानमारच्या चिनी जेएफ-१७ विमानांना त्यांच्या फ्यूजलेजमध्ये भेगा पडल्यामुळे त्यांना खाली जमिनीवरच ठेवावे लागले. नायजेरियाची एफ-७ विमाने वारंवार क्रॅश झाली आणि उर्वरित विमाने चीनला परत करण्यात आली. चिनी क्षेपणास्त्रे वारंवार त्यांचे लक्ष्य चुकवत होती आणि ड्रोन अनेकदा त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू न देताच कोसळत होते. चिनी शस्त्रांच्या निकृष्ट दर्जाची मुख्य कारणे रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, खराब उत्पादन, कमकुवत गुणवत्ता नियंत्रण, अपुरी चाचणी आणि कमी किमतीच्या मागे लागून शस्त्रांच्या कार्यक्षमतेशी तडजोड करणे असा उद्देश समोर येत आहे.

चीन या देशांसोबत करतो शस्त्र व्यवहार

चीन ज्या देशांमध्ये शस्त्रे विकतो त्यात पाकिस्तान, अल्जेरिया, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराक, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि उझबेकिस्तान, सेनेगल, व्हेनेझुएला आणि बोलिव्हिया, मोरोक्को, म्यानमार, सर्बिया आणि युएई यांचा समावेश आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत चीनच्या खऱ्या क्षमतेची क्वचितच चाचणी घेतली जाते.

चीनने १९७९ पासून युद्ध लढलेले नाही

१९७९ पासून चीनने स्वतः मोठे युद्ध लढलेले नाही. त्याच्या आधुनिक प्रणालींची प्रत्यक्ष युद्धात चाचणी घेण्यात आलेली नाही, तर अमेरिकन आणि युरोपियन शस्त्रांची सातत्याने चाचणी घेण्यात आली आहे. जर चिनी शस्त्रे इतकी कुचकामी असतील तर ती का विकली जातात? चीन जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्र निर्यातदार कसा राहतो? असा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.

खरं तर, अनेक विकसनशील देश चिनी शस्त्रे खरेदी करतात कारण ती बजेट-अनुकूल किंवा स्वस्त आहेत, कधीकधी पाश्चात्य किंवा युरोपियन शस्त्रांच्या निम्म्या किमतीतही असतात. जर पाकिस्तानने चिनी पीएल-१५ क्षेपणास्त्रे आणि एचक्यू-९ हवाई संरक्षण प्रणालींऐवजी अमेरिकन पॅट्रियट किंवा युरोपियन मेटीओर क्षेपणास्त्रे खरेदी केली तर त्याला दुप्पट किंमत मोजावी लागेल. ते बांगलादेशसारख्या देशांना सॉफ्ट लोन, कमी व्याजदर आणि दीर्घकालीन हप्त्यांवर शस्त्रे विकते, तर ते तेलाच्या बदल्यात इराणला शस्त्रे विकते.

हे देखील वाचा: खेडेगावात 10 किमी पायपीट करत घेतले शिक्षण; आज डॉ. बोराडे सांभाळत आहेत पुणे शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेची धुरा

शेजारी देशांकडे मुबलक प्रमाणात चिनी शस्त्रे

भारताला त्याच्या आजूबाजूला चिनी शस्त्रांचा मोठा साठा आहे. पाकिस्तानकडे GF-17, HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली आणि चिनी ड्रोन आहेत, तर बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंकेकडेही चिनी नौदल प्लॅटफॉर्म आहेत. चिनी मूळची जहाजे आणि पाणबुड्या हिंद महासागरात दीर्घकालीन आव्हान निर्माण करतात. म्यानमारकडेही चिनी शस्त्रे आहेत. भारताकडे सध्या चीनच्या कॅरियर किलर्स, DF-26, YJ-21 हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे, PL-17 BVR क्षेपणास्त्रे आणि मोठ्या प्रमाणात ड्रोन उत्पादन क्षमतांचा सामना करण्याची क्षमता नाही. त्याचे J-20 स्टेल्थ फायटर आणि DF-ZF ग्लायडर देखील एक महत्त्वाचे आव्हान उभे करतात.

चीनी शस्त्रांच्या निकृष्ट दर्जाची मुख्य कारणे रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, खराब उत्पादन, कमकुवत गुणवत्ता नियंत्रण, अपुरी चाचणी आणि स्वस्त शस्त्रांच्या शोधात क्षमतेशी तडजोड करणे हे समजले जाते. चीन ज्या देशांना शस्त्रे विकतो, त्यात पाकिस्तान, अल्जेरिया, मित्र राष्ट्रे, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराक, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि उझबेकिस्तान, सेनेगल, व्हेनेझुएला आणि बोलिव्हिया, मोरोक्को, म्यानमार, सर्बिया आणि युएई यांचा समावेश आहे, ते देश युद्धासारख्या परिस्थितीत त्यांच्या खऱ्या क्षमतांचा अनुभव क्वचितच घेतात.

लेख – संजय श्रीवास्तव 

Web Title: All chinese weapons purchased by iran are in disarray due to mistrust in production and marketing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…
1

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे?
2

Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे?

Maharashtra News : घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ अन् व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा: CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया
3

Maharashtra News : घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ अन् व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा: CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस
4

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका

Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका

Mar 09, 2026 | 01:15 AM
स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा

Mar 09, 2026 | 12:30 AM
२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी

२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी

Mar 08, 2026 | 11:17 PM
India Wins T20 World Cup 2026: टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा कोरले टी-२० विश्वचषकावर नाव! न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी उडवला धुव्वा

India Wins T20 World Cup 2026: टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा कोरले टी-२० विश्वचषकावर नाव! न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी उडवला धुव्वा

Mar 08, 2026 | 10:46 PM
IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

IND vs NZ T20 WC Final 2026: अंतिम सामन्यात Sanju Samson चा कहर! किंग कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला

Mar 08, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Budget 2026: महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाला विखे पाटलांची साथ! जल माहिती केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

Maharashtra Budget 2026: महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाला विखे पाटलांची साथ! जल माहिती केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

Mar 08, 2026 | 09:48 PM
थेट Maruti Ertiga ला धडकी भरवते ‘ही’ कार! 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि EMI 20 हजारांपेक्षा कमी

थेट Maruti Ertiga ला धडकी भरवते ‘ही’ कार! 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि EMI 20 हजारांपेक्षा कमी

Mar 08, 2026 | 09:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM