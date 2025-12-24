Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Thane Christmas Preparations Are Complete At The 400 Year Old St Johns Church In Thane

Thane : ठाण्याच्या 400 वर्ष जुन्या सेंट जॉन चर्चमध्ये नाताळाची तयारी पूर्ण

ठाण्यात नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. शहरातील ४०० वर्षे जुने आणि ऐतिहासिक सेंट जॉन चर्च नाताळाच्या स्वागतासाठी आकर्षक सजावटीने सज्ज झाले आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 08:04 PM

Follow Us:

ठाण्यात नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. शहरातील ४०० वर्षे जुने आणि ऐतिहासिक सेंट जॉन चर्च नाताळाच्या स्वागतासाठी आकर्षक सजावटीने सज्ज झाले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही येथे विशेष प्रार्थना, भक्तीगीतांच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. इतिहास, श्रद्धा आणि उत्सव यांचा संगम असलेला हा सोहळा पाहण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.

Follow Us:

ठाण्यात नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. शहरातील ४०० वर्षे जुने आणि ऐतिहासिक सेंट जॉन चर्च नाताळाच्या स्वागतासाठी आकर्षक सजावटीने सज्ज झाले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही येथे विशेष प्रार्थना, भक्तीगीतांच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. इतिहास, श्रद्धा आणि उत्सव यांचा संगम असलेला हा सोहळा पाहण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.

Web Title: Thane christmas preparations are complete at the 400 year old st johns church in thane

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 08:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी
1

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

“शिवसेनेची 25 वर्ष भाजपासोबतच्या युतीत सडली…”, ठाण्यात उद्धव ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना झोडपले
2

“शिवसेनेची 25 वर्ष भाजपासोबतच्या युतीत सडली…”, ठाण्यात उद्धव ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना झोडपले

Thane News : घोडबंदरमध्ये इंग्रजी बॅनरवरून राजकारण तापले; मनसे-उबाठावर विरोधकांचा हल्लाबोल
3

Thane News : घोडबंदरमध्ये इंग्रजी बॅनरवरून राजकारण तापले; मनसे-उबाठावर विरोधकांचा हल्लाबोल

Thane : निवडणुकीआधी ठाण्यात राजकीय समीकरणं बदलली
4

Thane : निवडणुकीआधी ठाण्यात राजकीय समीकरणं बदलली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM