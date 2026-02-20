Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

आई, मुलाचा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न
३३ वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू
पावस परिसरात उडाली खळबळ
रत्नागिरी: तालुक्यातील नातुंडे येथे कौटुंबिक वादातून आई आणि मुलाने एकाच वेळी गळफास घेतला. बुधवारी (दि. १८) दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली, या दुर्घटनेत ३३ वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू झाला असून, ५८ वर्षीय आईची प्रकृती अत्यंत नाजूक आहे. या घटनेमुळे पावस परिसरात खळबळ (Crime News) उडाली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. दत्ता मारुती पाटील (वय ३३. रा. नातुंडे) असे मृत तरुणाचे नाव असून, शारदा मारुती पाटील (क्य ५८) असे अत्यवस्थ असलेल्या मातेचे नाव आहे. दत्ता पाटील हा आपल्या आई, पत्नी आणि मुलांसह मुंबई येथे वास्तव्यास होता. त्याचे वडील मारुती पाटील नातुंडे येथील मूळ गावी एकटेच राहायचे. दोन दिवसांपूर्वी मारुती पाटील यांचे निधन झाले, त्यामुळे दत्ता आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह अंत्यविधीसाठी गावी आला होता.
आईची प्रकृती नाजूक; रुग्णालयात दाखल
घरात वडिलांच्या निधनामुळे आधीच शोकाकूल वातावरण असताना बुधवारी (दि. १८) दुपारी एकच्या सुमारास दंता दारू पिऊन घरी आला. त्याचे पत्नी आणि आईसोचत जोरदार भांडण झाले. हा वाद विकोपाला गेल्यानंतर दताने घराच्या मुख्य दरवाजाला बाहेरून कडी लावली आणि अंगणातील लोखंडी बारला गळफास घेतला, घराचा दरवाजा बाहेरून बंद असल्याने फनीने आरडाओरडा केला, तिचा आवाज ऐकून शेजाऱ्यानी तातडीने धाव घेतली. त्यांनी दत्ताला खाली उतरवून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले.
Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात; एक ठार तर…
मात्र, वैद्यकीय अधिकान्यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले, मुलगा बाहेर गळफास घेत असतानाच, घरात आईनेही वादातून टीकाचे पाऊल उचलले, शारदा पाटील त्यानी खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयान केला. नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने खाली उत्तरवले, मात्र त्या बेशुद्ध होत्या, त्यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात दाखल केले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पूर्णगड पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
किडनी विक्रीप्रकरण! डॉ. सिंगच्या जामिनावर २४ ला सुनावणी; ‘असहकारचा’ मुद्दा न्यायालयात पोलिस मांडणार
टीआरपीतील वृद्धाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
रत्नागिरी शहरातील नाचणे, टीआरपी येथील आदिनाथ नगरमध्ये राहणाऱ्या एका ६५ वर्षीय वृद्धाचा परकार हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. धिरज रामजी परमार असे त्यांचे नाव असून, याकरणी रत्नागिरी शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. मयत धिरज परमार यांना गेल्या काही काळापासून मधुमेह आणि रक्तदाबाचा त्रास होता.