‘Toxic’ मेकर्सने वापरला ‘Dhurandharचा’ फॉर्मूला? यशच्या चित्रपटात TV अभिनेत्रीची दमदार एन्ट्री

टॉक्सिक" चे निर्माते "धुरंधर" फॉर्म्युला स्वीकारत आहेत का याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे, कारण "धुरंधर" मध्ये अनेक टीव्ही स्टार्स देखील दिसले होते.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:47 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

कन्नड सुपरस्टार यशचा आगामी चित्रपट “टॉक्सिक” अनेक कारणांमुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंगच्या “धुरंधर: द रिव्हेंज” सोबत टक्कर देणार आहे, जो ब्लॉकबस्टर “धुरंधर” चा सिक्वेल आहे. दुसरे म्हणजे, चित्रपटात एका परदेशी अभिनेत्रीसह पाच अभिनेत्रींचा समावेश आहे. १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या “टॉक्सिक” मध्ये यशसोबत नयनतारा, कियारा अडवाणी, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरेशी आणि तारा सुतारिया यांसारख्या अभिनेत्री दिसणार आहेत. आता, असे वृत्त आहे की चित्रपटात आणखी एक अभिनेत्री जोडली जाणार आहे. या वृत्तांनंतर, “टॉक्सिक” चे निर्माते “धुरंधर” फॉर्म्युला स्वीकारत आहेत का याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे, कारण “धुरंधर” मध्ये अनेक टीव्ही स्टार्स देखील दिसले होते.

व्हरायटी इंडियाच्या वृत्तानुसार, प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री संजीदा शेख यशच्या आगामी “टॉक्सिक” चित्रपटाचा भाग असेल. अहवालानुसार, चित्रपटात तिचा विशेष सहभाग असेल, जरी निर्मात्यांकडून किंवा स्वतः संजीदाने या वृत्तांवर त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तथापि, असे वृत्त आहे की चित्रपटात संजीदा शेखची भूमिका लहान पण शक्तिशाली असेल. जर हे वृत्त खरे असेल तर “टॉक्सिक” हा संजीदाचा पहिलाच संपूर्ण भारतातील प्रकल्प असेल.

संजीदा शेख ही एक टीव्ही अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. तिने तिच्या कारकिर्दीत “इश्क का रंग सफेद”, “एक हसीना थी”, “गेहरैयां” आणि “कयामत” सारख्या टीव्ही शोमध्ये काम केले आहे. तिने २०२४ मध्ये संजय लीला भन्साळींच्या “हीरामंडी: द डायमंड बाजार” मध्येही महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. तिने हृतिक रोशन अभिनीत “फायटर” मध्येही काम केले आहे.

यशच्या “टॉक्सिक” व्यतिरिक्त, संजीदा शेख ३ जुलै २०२६ रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या अजय देवगण अभिनीत “धमाल ४” मध्ये काम करणार असल्याची चर्चा आहे. ती सनी देओल आणि अक्षय खन्नासोबत “इक्का” मध्येही काम करणार आहे. याचा अर्थ संजीदाकडे अनेक सलग प्रोजेक्ट्स आहेत आणि ती सध्या खूप व्यस्त आहे.

O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

“टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स” मध्ये कन्नड सुपरस्टार यश मुख्य भूमिकेत आहे. हा चित्रपट गीतू मोहनदास यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि यश आणि गीतू मोहनदास यांनी लिहिले आहे. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी हिंदी, तेलगू, तमिळ, मल्याळम आणि इतर भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर २’ शी टक्कर देईल.

‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’चा दमदार प्रोमो रिलीज; नानीच्या वाढदिवशी गाण्याची खास भेट!

Published On: Feb 23, 2026 | 03:47 PM

Feb 23, 2026 | 03:47 PM
