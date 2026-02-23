Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती; 'असा' करा अर्ज!

PNB ने देशभरातील विविध राज्यांमध्ये 5,138 अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. पदवीधर उमेदवार 24 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होणार आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:51 PM
पंजाब नेशनल बँक
  • पंजाब नेशनल बँकमध्ये ५ हजारहून अधिक जागांची भरती
  • या संधीसाठी असा कराल अर्ज
  • पंजाब नेशनल बँकमध्ये मानधन किती मिळणार?
Bank Career News : बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या पदवीधरांसाठी पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) एक सुवर्णसंधी आणली आहे. बँकेने ‘अप्रेंटिस कायदा १९६१ ‘अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. ज्या तरुणांना बँकिंग ऑपरेशन्स शिकायचे आहेत आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही उत्तम संधी म्हटली जात आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत अप्रेंटिस भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 8 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे. 24 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत pnb.bank.in या अधिकृत वेबसाईटवरून अर्ज करता येतील. ही रिक्त पदे देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागलेली असून, यामुळे स्थानिक तरुणांना त्यांच्याच क्षेत्रात काम शिकण्याची संधी मिळणार आहे.

218000 मिळणार पगार! असिस्टंट प्रोफेसर बनण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या कोण करू शकतं अर्ज?

पदांसाठी पात्रता आणि वयोमर्यादा काय?

पीएनबीने एकूण ५,१३८ पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असणे आवश्यक आहे. पदवीचा निकाल ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जाहीर झालेला असावा. वयोमर्यादेचा विचार करता, १ जानेवारी २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय २० ते २८ वर्षांच्या दरम्यान असावे (उमेदवाराचा जन्म २ जानेवारी १९९८ ते १ जानेवारी २००६ च्या दरम्यान झालेला असावा).

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

पीएनबी अप्रेंटिस निवड प्रक्रिया प्रामुख्याने ३ टप्प्यांत पार पडेल –  १. ऑनलाइन लेखी परीक्षा: यामध्ये जनरल नॉलेज, इंग्रजी, बुद्धिमत्ता आणि तर्कशास्त्र या विषयांवर प्रश्न विचारले जातील. ही परीक्षा मार्च २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात नियोजित आहे. २. स्थानिक भाषा चाचणी: उमेदवार ज्या राज्यातून अर्ज करत आहे, त्या राज्यातील स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. ही परिक्षा स्थानिक भाषेशी निगडीत असणार आहे. ३. कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय चाचणी: अंतिम निवड गुणवत्ता यादी आणि शारीरिक पात्रतेवर आधारित असेल.

अर्ज कसा करावा?

इच्छुक उमेदवारांनी प्रथम BFSI Sector Skill Council पोर्टलच्या ‘करिअर’ विभागाद्वारे किंवा PNB च्या अधिकृत वेबसाईट pnbindia.in वर नोंदणी करावी आणि त्यानंतर अर्ज भरून आपला फोटो, स्वाक्षरी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.

अर्ज शुल्क:

सामान्य/OBC/EWS (पुरुष): ९४४ रुपये.

सामान्य/OBC/EWS (महिला): ७०८ रुपये.

SC/ST/दिव्यांग/ट्रान्सजेंडर: २३६ रुपये.

मानधन (Stipend) किती मिळेल?

अप्रेंटिसचा कालावधी १२ महिने (१ वर्ष) असेल. निवडलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पोस्टिंगनुसार मासिक विद्यावेतन दिले जाईल:

महानगरांसाठी: दरमहा १५,००० रुपये.

शहरी/निम-शहरी/ग्रामीण शाखांसाठी: दरमहा १२,३०० रुपये. याव्यतिरिक्त कोणताही इतर भत्ता दिला जाणार नाही.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! 17 कोटींचा निधी मंजूर; परदेशी भाषा प्रशिक्षण अन्…

