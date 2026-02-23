Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
India Rain Alert: तुम्ही ‘या’ राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…

IMD Alert: उत्तर प्रदेशच्या हवामानाबाबत बोलायचे झाल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला नाही. उष्णतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:46 PM
India Rain Alert: तुम्ही 'या' राज्यांमध्ये राहताय? मग जरा जपूनच; वरुणराजा असा कोसळणार की…

अनेक राज्यांना पावसाचा इशारा (फोटो- सोशल मीडिया)

देशातील अनेक राज्यांना पावसाचा इशारा 
उत्तर प्रदेश अन् दिल्लीत उष्णतेची लाट 
आयएमडीने दिला सावधानतेचा इशारा 

Imd Weather Update: गेले काही दिवस देशातील वातावरणात अनेक प्रकारचे बदल दिसून येत अहरत. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि अनेक ठिकाणी कडक उन्हाळा जाणवत आहे. वातावरणात सातत्याने बदल दिसून येत आहे. त्यातच आता हवामान विभागाने अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा दिला आहे.

उत्तर भारतात सातत्याने उष्णतेचा पारा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. राजधानी दिल्लीत तापमान 30 अंशापेक्षा जास्त वर गेले आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे अनेक रजायनमध्ये हवामान विभागाने पावसाचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार आज आणि उद्या अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

आज आणि उद्या देशातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा,आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पावसासोबतच जोरदार वारे देखील वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे.

“हवामान बदल कृती कार्यक्रमाला मुंबई क्लायमेट वीकमुळे मिळणार वेग”, देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

त्यामुळे येत्या 48 तासांमध्ये तामिळनाडू राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. तर राजधानी दिल्लीत तापमानात वाढ होताना दिसून येत आहे. तापमान 30 किंवा त्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशच्या हवामानाबाबत बोलायचे झाल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला नाही. उष्णतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिवसा तापमान 30 डिग्रीच्या यावर तर रात्री 10 च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra Weather: भारतात पुन्हा पावसाची शक्यता! वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे तापमानाचा ‘यू’टर्न

महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसांत तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. उकाडा वाढल्यास कदाचित पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे. अनेक ठिकाणी हवामान ढगाळ राहू शकते. तसेच काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. राज्यात थंडी कमी होऊन उन्हाळा सुरू झाल्यासारखे वाटत असताना काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे.

तामिळनाडू आणि केरळमध्ये देखील पाऊस होऊ शकतो. दक्षिण भारतात काही दिवस हवेचा वेग जास्त राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिमेकडील काही राज्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. हवामान विभागाने नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 03:45 PM

