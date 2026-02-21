Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Kokan Railway Passenger Injured After Falling From Train Dies Sangmeshwar

Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मनदोरा देवजी हे ओखा एक्स्प्रेसने गुजरात ते गोवा असे प्रवास करत होते. संगमेश्वर रेल्वेस्टेशन येथे ते रेल्वेतून पडले.

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:04 PM
Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू

रेल्वेतून पडून प्रवाशाचा मृत्यू (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

संगमेश्वर रेल्वे स्थानकात प्रवाशाचा मृत्यू
उपचारासाठी रूग्णालयात केले दाखल
उपचारादरम्यान प्रवाशाचा मृत्यू

रत्नागिरी: कोकण रेल्वेच्या ओखा एक्स्प्रेसने प्रवास करणारा गुजरात वैधील प्रवासी संगमेश्वर प्लॅटफार्मवर जवळ रेल्वेतून पडला. त्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारादरम्यान प्रवाशाचा मृत्यू झाला. मनदोरा रमेश देवजी (वय ४८. रा. जामनगर, गुजरात) असे मृत प्रवाशाचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (दि. १९) सकाळी पावणे नठाच्या सुमारास संगमेश्वर रेल्वेस्टेशन येथे घडली.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मनदोरा देवजी हे ओखा एक्स्प्रेसने गुजरात ते गोवा असे प्रवास करत होते. संगमेश्वर रेल्वेस्टेशन येथे ते रेल्वेतून पडले. तात्काळ रेल्वे पोलिसांनी त्यांना रत्नागिरीत आणून उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु होते. उपचार सुरु असताना शुक्रवारी (दि. २०) सकाळी पावणेचारच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला, या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.

कशेडीमध्ये अडीच लाखांची दागिने चोरी

कशेडी येथील ओझरवाडी येथे भाचीच्या लग्नासाठी आलेल्या बहिणीचे एकूण २.५८, ७३६ रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने अज्ञात चोरट्‌याने चोरून नेले. मंगळवार (दि. ०३) सकाळी १०:३० ते बुधवारी (दि. ०४) सकाळी १०:३० या दरम्यान ही घटना घडली. याबाब वैशाली विनायक सुर्वे (वय ५२, रा. म्हसळा जि. रायगड, सध्या कासार चाळ, मालपा डोंगरी, अंधेरी पूर्व मुंबई) यांनी येथील पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. चोरट्याचा तपास सुरू आहे.

Crime News: घंटा चोरीप्रकरणी तिघांना कोठडी; तपासात झाला १६ चोऱ्यांचा उलगडा

घंटा चोरीप्रकरणी तिघांना कोठडी

रत्नागिरीसह रायगड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या मंदिरातून झालेल्या धातूच्या पितळी घंटा, समई व इतर ऐवज चोरीप्रकरणी येथील पोलिसांनी अटक केलेल्या राकेश तुळशीराम पडवकर (लोणावळा), जगलाल केवट (उत्तरप्रदेश), हिरालाल कुम्हार (पनवेल) यांना २१ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५०० हुन अधिक किलो ऐवज पोलिसांनी जप्त केला आहे, चोरीप्रकरणात आणखी काहींच्या सहभागाचा पोलिसांना संशय असून पथके त्यांच्या मागावर आहेत. उपविभागीय पोलिस अधिकारी शैलेश सणस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक चिवेक अहिरे यांनी तालुक्यातील शिरगाव खुर्द-शिवाजीनगर येथील श्री काळकाई मंदिरातील पितळी घंटा चोरीप्रकरणाचा छडा लावला.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Kokan railway passenger injured after falling from train dies sangmeshwar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…
1

Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…

Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?
2

Ratnagiri Crime: आईसह मुलाचा गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; नेमका विषय काय?

अब मैं कोकण आया हू! ‘या’ तालुक्यात बिबट्याचा हैदोस; आधी वासरू अन् आता थेट…
3

अब मैं कोकण आया हू! ‘या’ तालुक्यात बिबट्याचा हैदोस; आधी वासरू अन् आता थेट…

कब है होली? Kokan Railway ला पडला विसर? शिमगोत्सवाच्या ‘प्लॅनिंग’ वर संताप; 3 दिवस आधीच…
4

कब है होली? Kokan Railway ला पडला विसर? शिमगोत्सवाच्या ‘प्लॅनिंग’ वर संताप; 3 दिवस आधीच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rahul Gandhi Bhiwandi Court:’माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’; राहुल गांधींच्या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

Rahul Gandhi Bhiwandi Court:’माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’; राहुल गांधींच्या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं?

Feb 21, 2026 | 03:03 PM
Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू

Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू

Feb 21, 2026 | 02:59 PM
कारल्याची भाजी बनवल्याने मुलाने आईसोबत घातला वाद; रागातच केली हत्या

कारल्याची भाजी बनवल्याने मुलाने आईसोबत घातला वाद; रागातच केली हत्या

Feb 21, 2026 | 02:58 PM
IND vs SA Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर! अक्षर परतला; पहिल्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडिया करू शकते महत्त्वपूर्ण

IND vs SA Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर! अक्षर परतला; पहिल्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडिया करू शकते महत्त्वपूर्ण

Feb 21, 2026 | 02:56 PM
इलेक्शन कमिशनमध्ये भरती! पदवी असेल तर उत्तर पगार मिळेल; पात्र असाल तर अर्ज करा

इलेक्शन कमिशनमध्ये भरती! पदवी असेल तर उत्तर पगार मिळेल; पात्र असाल तर अर्ज करा

Feb 21, 2026 | 02:53 PM
Aus vs Oman : झेवियर बार्टलेटचा ओमानविरुद्ध रचला इतिहास! टी२० मध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा तो पहिलाच ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज

Aus vs Oman : झेवियर बार्टलेटचा ओमानविरुद्ध रचला इतिहास! टी२० मध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा तो पहिलाच ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज

Feb 21, 2026 | 02:50 PM
करोडपती विसरा, आता बना 10,00,00,000 मालक! 15 वर्षांत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती करावी लागेल SIP? वाचा सविस्तर

करोडपती विसरा, आता बना 10,00,00,000 मालक! 15 वर्षांत स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किती करावी लागेल SIP? वाचा सविस्तर

Feb 21, 2026 | 02:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM