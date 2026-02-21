Ratnagiri News: रेल्वेतून पडून जखमी झालेल्या प्रवाशाचा मृत्यू

संगमेश्वर रेल्वे स्थानकात प्रवाशाचा मृत्यू
उपचारासाठी रूग्णालयात केले दाखल
उपचारादरम्यान प्रवाशाचा मृत्यू
रत्नागिरी: कोकण रेल्वेच्या ओखा एक्स्प्रेसने प्रवास करणारा गुजरात वैधील प्रवासी संगमेश्वर प्लॅटफार्मवर जवळ रेल्वेतून पडला. त्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारादरम्यान प्रवाशाचा मृत्यू झाला. मनदोरा रमेश देवजी (वय ४८. रा. जामनगर, गुजरात) असे मृत प्रवाशाचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (दि. १९) सकाळी पावणे नठाच्या सुमारास संगमेश्वर रेल्वेस्टेशन येथे घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मनदोरा देवजी हे ओखा एक्स्प्रेसने गुजरात ते गोवा असे प्रवास करत होते. संगमेश्वर रेल्वेस्टेशन येथे ते रेल्वेतून पडले. तात्काळ रेल्वे पोलिसांनी त्यांना रत्नागिरीत आणून उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु होते. उपचार सुरु असताना शुक्रवारी (दि. २०) सकाळी पावणेचारच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला, या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.
कशेडीमध्ये अडीच लाखांची दागिने चोरी
कशेडी येथील ओझरवाडी येथे भाचीच्या लग्नासाठी आलेल्या बहिणीचे एकूण २.५८, ७३६ रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले. मंगळवार (दि. ०३) सकाळी १०:३० ते बुधवारी (दि. ०४) सकाळी १०:३० या दरम्यान ही घटना घडली. याबाब वैशाली विनायक सुर्वे (वय ५२, रा. म्हसळा जि. रायगड, सध्या कासार चाळ, मालपा डोंगरी, अंधेरी पूर्व मुंबई) यांनी येथील पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. चोरट्याचा तपास सुरू आहे.
Crime News: घंटा चोरीप्रकरणी तिघांना कोठडी; तपासात झाला १६ चोऱ्यांचा उलगडा
घंटा चोरीप्रकरणी तिघांना कोठडी
रत्नागिरीसह रायगड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या मंदिरातून झालेल्या धातूच्या पितळी घंटा, समई व इतर ऐवज चोरीप्रकरणी येथील पोलिसांनी अटक केलेल्या राकेश तुळशीराम पडवकर (लोणावळा), जगलाल केवट (उत्तरप्रदेश), हिरालाल कुम्हार (पनवेल) यांना २१ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५०० हुन अधिक किलो ऐवज पोलिसांनी जप्त केला आहे, चोरीप्रकरणात आणखी काहींच्या सहभागाचा पोलिसांना संशय असून पथके त्यांच्या मागावर आहेत. उपविभागीय पोलिस अधिकारी शैलेश सणस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक चिवेक अहिरे यांनी तालुक्यातील शिरगाव खुर्द-शिवाजीनगर येथील श्री काळकाई मंदिरातील पितळी घंटा चोरीप्रकरणाचा छडा लावला.
