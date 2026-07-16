गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Bjp Worker And Mcoca Accused Suraj Sakhre Injured In Kolhapur Firing Marathi News

Kolhapur Firing Case: कोल्हापुर हादरलं! दिवसाढवळ्या भर चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

Kolhapur Firing Case News: कोल्हापूरच्या फुलेवाडी रिंग रोडवरील नाना पाटील चौकात भाजप कार्यकर्ता आणि मोक्का गुन्हेगार सूरज साखरे याच्यावर भरदिवसा गोळीबार करण्यात आला आहे. २ गोळ्या लागल्याने साखरे गंभीर जखमी असून शहरात तणाव आहे.

Kolhapur Firing Case (Photro Credit- X)

Kolhapur Firing Case (Photro Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोल्हापुरात थरारक गोळीबार!
  • नाना पाटील चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर भरदिवसा गोळ्या झाडल्या
  • शहरात तणाव
कोल्हापूर: कोल्हापूर शहर गुरुवारी एका थरारक आणि अत्यंत गंभीर गोळीबाराच्या घटनेने हादरून गेले आहे. शहरातील फुलेवाडी रिंग रोडवरील नाना पाटील चौकाजवळ दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. भाजप कार्यकर्ता आणि पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार सूरज हणमंत साखरे याच्यावर अज्ञातांनी भरदिवसा गोळीबार केला. या प्राणघातक हल्ल्यात साखरे गंभीर जखमी झाला असून, त्याला तातडीने एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात आणि फुलेवाडी रिंग रोड परिसरात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भरचौकात तीन राऊंड फायर; हल्लेखोर पसार

मिळालेल्या माहितीनुसार, सूरज साखरे हा आपल्या वैयक्तिक कामासाठी फुलेवाडी रिंग रोड परिसरातून जात होता. याच दरम्यान मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याला गाठले. काही समजण्याच्या आतच हल्लेखोरांनी साखरेच्या दिशेने पिस्तुलातून तीन राऊंड गोळीबार केला. यातील दोन गोळ्या साखरेला लागल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. भरचौकात अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे परिसरात एकच पळापळ आणि खळबळ उडाली. या गोंधळाचा फायदा घेऊन हल्लेखोर दुचाकीवरून घटनास्थळावरून वेगाने पसार झाले. जखमी साखरेला तातडीने जवळच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

खाजगी सावकारी की जुने वैर? पोलीस तपास सुरू

सूरज साखरे याच्यावर झालेल्या या हल्ल्यामागे जुने व्यावसायिक वैर किंवा खाजगी सावकारीच्या पैशांच्या देवाणघेवाणीचा वाद असण्याची दाट शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अनधिकृत कर्ज वाटप आणि पैशांच्या वसुलीवरून त्याचे कोल्हापुरात अनेक शत्रू निर्माण झाले होते. या वादातूनच पूर्ववैमनस्यातून हा कट रचण्यात आला का, या दिशेने पोलिसांचा तपास सुरू आहे.

Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

भाजप कार्यकर्ता असलेल्या सूरज साखरेची काय आहे पार्श्वभूमी?

गोळीबार झालेला सूरज साखरे हा राजकीय पक्षात कार्यरत असला तरी त्याची मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. बेकायदेशीर खाजगी सावकारी, खंडणी वसुली आणि अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचा थेट सहभाग होता. साखरे आणि त्याच्या गुन्हेगारी टोळीवर कोल्हापूर पोलिसांनी यापूर्वी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजेच ‘मोक्का’ अंतर्गत कडक कारवाई केली होती.

कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखा, करवीर पोलीस आणि जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी फौजफाट्यासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज युद्धपातळीवर गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी कोल्हापूरच्या महत्त्वाच्या नाक्यांवर आणि चौकांमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, भरदिवसा आणि गजबजलेल्या भागात झालेल्या या गोळीबारामुळे कोल्हापुरातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Pune Crime: पुण्यात अजब चोरी! कोंबड्यांनाही नाही सुरक्षा; टेम्पोतून 800 जिवंत कोंबड्या लंपास

Web Title: Bjp worker and mcoca accused suraj sakhre injured in kolhapur firing marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वीजबील माफीची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी नाही तर अदानीसाठी; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांचा आरोप
1

वीजबील माफीची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी नाही तर अदानीसाठी; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांचा आरोप

मुलीला मारल्याचा जाब विचारल्यामुळे आईची हत्या; विटेने मारहाण केली अन्…
2

मुलीला मारल्याचा जाब विचारल्यामुळे आईची हत्या; विटेने मारहाण केली अन्…

रक्षकच झाला भक्षक! पोलिसानेच केला अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; मुलगी आरोपीच्या घरी गेली अन् त्याने…
3

रक्षकच झाला भक्षक! पोलिसानेच केला अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; मुलगी आरोपीच्या घरी गेली अन् त्याने…

धक्कादायक ! गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी व्यापाऱ्याचा नरबळी; आरोपीच्या मुलानेही दिली साथ
4

धक्कादायक ! गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी व्यापाऱ्याचा नरबळी; आरोपीच्या मुलानेही दिली साथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur Firing Case: कोल्हापुर हादरलं! दिवसाढवळ्या भर चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

Kolhapur Firing Case: कोल्हापुर हादरलं! दिवसाढवळ्या भर चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

Jul 16, 2026 | 07:07 PM
न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी होणार; दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदतीसाठी ‘या’ कार्यक्रमाचे आयोजन

न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले कमी होणार; दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदतीसाठी ‘या’ कार्यक्रमाचे आयोजन

Jul 16, 2026 | 07:06 PM
Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Jul 16, 2026 | 07:00 PM
Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

Jul 16, 2026 | 07:00 PM
Pratap Sarnaik: महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू! Ola-Uber-Rapidoसाठी नवे नियम, चालकांना किमान 80% भाड्याची हमी

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू! Ola-Uber-Rapidoसाठी नवे नियम, चालकांना किमान 80% भाड्याची हमी

Jul 16, 2026 | 06:58 PM
Vijay Sales Open Box Clearance : विजय सेल्सद्वारे ओपन बॉक्स क्लिअरन्स सेलचा शुभारंभ!

Vijay Sales Open Box Clearance : विजय सेल्सद्वारे ओपन बॉक्स क्लिअरन्स सेलचा शुभारंभ!

Jul 16, 2026 | 06:55 PM
Samsung Foldable Phone : सॅमसंगची नवी झेप! फोल्डेबल फोन आता अधिक मजबूत, हलके आणि आकर्षक

Samsung Foldable Phone : सॅमसंगची नवी झेप! फोल्डेबल फोन आता अधिक मजबूत, हलके आणि आकर्षक

Jul 16, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा