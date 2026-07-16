Kolhapur Firing Case: कोल्हापुर हादरलं! दिवसाढवळ्या भर चौकात भाजप कार्यकर्त्यावर गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सूरज साखरे हा आपल्या वैयक्तिक कामासाठी फुलेवाडी रिंग रोड परिसरातून जात होता. याच दरम्यान मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याला गाठले. काही समजण्याच्या आतच हल्लेखोरांनी साखरेच्या दिशेने पिस्तुलातून तीन राऊंड गोळीबार केला. यातील दोन गोळ्या साखरेला लागल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. भरचौकात अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे परिसरात एकच पळापळ आणि खळबळ उडाली. या गोंधळाचा फायदा घेऊन हल्लेखोर दुचाकीवरून घटनास्थळावरून वेगाने पसार झाले. जखमी साखरेला तातडीने जवळच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
सूरज साखरे याच्यावर झालेल्या या हल्ल्यामागे जुने व्यावसायिक वैर किंवा खाजगी सावकारीच्या पैशांच्या देवाणघेवाणीचा वाद असण्याची दाट शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अनधिकृत कर्ज वाटप आणि पैशांच्या वसुलीवरून त्याचे कोल्हापुरात अनेक शत्रू निर्माण झाले होते. या वादातूनच पूर्ववैमनस्यातून हा कट रचण्यात आला का, या दिशेने पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
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गोळीबार झालेला सूरज साखरे हा राजकीय पक्षात कार्यरत असला तरी त्याची मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. बेकायदेशीर खाजगी सावकारी, खंडणी वसुली आणि अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचा थेट सहभाग होता. साखरे आणि त्याच्या गुन्हेगारी टोळीवर कोल्हापूर पोलिसांनी यापूर्वी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजेच ‘मोक्का’ अंतर्गत कडक कारवाई केली होती.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखा, करवीर पोलीस आणि जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी फौजफाट्यासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज युद्धपातळीवर गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी कोल्हापूरच्या महत्त्वाच्या नाक्यांवर आणि चौकांमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, भरदिवसा आणि गजबजलेल्या भागात झालेल्या या गोळीबारामुळे कोल्हापुरातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
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