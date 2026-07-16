गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Thane Crime News Man Brutally Murdered By His Own Friend Head And Both Hands Severed From The Torso Then

Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

ठाण्यातील मुंब्रा येथे मैत्रीचे नाते रक्तरंजित वैरात बदलले. अमन शेख या तरुणाची निर्घृण हत्या करून आरोपींनी त्याचे शीर आणि दोन्ही हात वेगळे केले. मृतदेह निर्जन ठिकाणी फेकण्यात आला. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून, त्यांनी हत्येचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केल्याचे तपासात समोर आले आहे. हत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेल

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंब्र्यात तरुणाची हत्या करून शीर व दोन्ही हात धडापासून वेगळे करण्यात आले.
  • दोन आरोपींना अटक; त्यांनी हत्येचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केल्याचे उघड.
  • हत्येमागील नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिसांचा तपास सुरू.
ठाणे: ठाणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मित्रानेच मित्राचीच अत्यंंत निर्घून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्याच शीर आणि दोनही हात धडापासून वेगळे करण्यात आले. या घटनेने ठाने शहरात खळबळ उडाली आहे.

मृतदेहाचे शीर आणि दोन्ही हात…

घडलेली घटना ठाण्यतील मुंब्रा येथे घडली. खर्डी गावाजवळील निर्जन परिसरात एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाचे शीर आणि दोन्ही हात धडापासून वेगळे करण्यात आले. पोलिसांसमोर या मृतांची ओळख पटवण्याचे मोठे आव्हान होते. तपासादरम्यान फैज सुलतान मलिक आणि अल्बान सुलतान मलिक या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी आपलाच मित्र अमन मुस्कीन शेख याची हत्या केल्याची कबुली दिली.

Pune Crime: पुण्यात अजब चोरी! कोंबड्यांनाही नाही सुरक्षा; टेम्पोतून 800 जिवंत कोंबड्या लंपास

हत्याकांडाचा रेकॉर्ड केला व्हिडीओ

१३ मार्च रोजी रात्री मुंब्र्यातील खर्डी गाव परिसरात वादानंतर आरोपींनी अमनला रिक्षामधून निर्जन ठिकाणी नेले. तेथे धारदार शस्त्राने त्याचा गळा चिरून हत्या केली. या संपूर्ण हत्याकांडाचा व्हिडीओ देखील त्यांनी आपल्या मोबाईल मध्ये रेकॉर्ड केला. पोलिसांनी तो मोबाईल जप्त केला असून, व्हिडीओ फॉरेन्सिक तपासणी सुरु आहे. हत्येचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलीस तपास करत आहे.

मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातून माणुसकीला हादरवणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुकल्यावर त्याच्याच सख्ख्या आईने अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप असून, मुलाने स्वतः सांगितलेल्या धक्कादायक व्यथेनंतर संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. “मम्मी मला रोज मारते, जेवायलाही देत नाही आणि गरम चाकूने चटके देते,” असे सांगत या चिमुकल्याने आपल्या वेदना मांडल्या. या प्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिसांनी आरोपी आईला तात्काळ ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

Dhule Crime: ‘माझ्यावर अन्याय झाला’…भावनिक व्हिडीओ बनवत २८ वर्षीय तरुणाची तापी नदीत उडी; दोन दिवसांनी सापडला मृतदेह

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: अमन मुस्कीन शेख

  • Que: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली?

    Ans: दोन आरोपींना

  • Que: तपासात कोणती धक्कादायक बाब समोर आली?

    Ans: आरोपींनी हत्येचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला होता.

Web Title: Thane crime news man brutally murdered by his own friend head and both hands severed from the torso then

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dhule Crime: ‘माझ्यावर अन्याय झाला’…भावनिक व्हिडीओ बनवत २८ वर्षीय तरुणाची तापी नदीत उडी; दोन दिवसांनी सापडला मृतदेह
1

Dhule Crime: ‘माझ्यावर अन्याय झाला’…भावनिक व्हिडीओ बनवत २८ वर्षीय तरुणाची तापी नदीत उडी; दोन दिवसांनी सापडला मृतदेह

Pune Crime: पुण्यात अजब चोरी! कोंबड्यांनाही नाही सुरक्षा; टेम्पोतून 800 जिवंत कोंबड्या लंपास
2

Pune Crime: पुण्यात अजब चोरी! कोंबड्यांनाही नाही सुरक्षा; टेम्पोतून 800 जिवंत कोंबड्या लंपास

Yavatmal Crime: मुलीच्या सुखासाठी लग्न लावून दिलं, पण छळ सहन न झाल्याने सासऱ्यानेच जावयाची कुऱ्हाडीने केली हत्या
3

Yavatmal Crime: मुलीच्या सुखासाठी लग्न लावून दिलं, पण छळ सहन न झाल्याने सासऱ्यानेच जावयाची कुऱ्हाडीने केली हत्या

Latur Crime: लातूर हादरलं! प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञांचा संशयास्पद आढळला मृतदेह; पोलिस म्हणाले ‘घातपात नाही’
4

Latur Crime: लातूर हादरलं! प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञांचा संशयास्पद आढळला मृतदेह; पोलिस म्हणाले ‘घातपात नाही’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

Jul 16, 2026 | 07:00 PM
Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

Jul 16, 2026 | 07:00 PM
Pratap Sarnaik: महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू! Ola-Uber-Rapidoसाठी नवे नियम, चालकांना किमान 80% भाड्याची हमी

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू! Ola-Uber-Rapidoसाठी नवे नियम, चालकांना किमान 80% भाड्याची हमी

Jul 16, 2026 | 06:58 PM
Vijay Sales Open Box Clearance : विजय सेल्सद्वारे ओपन बॉक्स क्लिअरन्स सेलचा शुभारंभ!

Vijay Sales Open Box Clearance : विजय सेल्सद्वारे ओपन बॉक्स क्लिअरन्स सेलचा शुभारंभ!

Jul 16, 2026 | 06:55 PM
Samsung Foldable Phone : सॅमसंगची नवी झेप! फोल्डेबल फोन आता अधिक मजबूत, हलके आणि आकर्षक

Samsung Foldable Phone : सॅमसंगची नवी झेप! फोल्डेबल फोन आता अधिक मजबूत, हलके आणि आकर्षक

Jul 16, 2026 | 06:51 PM
क्रिकेट जगतात खळबळ! निवृत्तीच्या अवघ्या ३ आठवड्यांत ‘या’ दिग्गज खेळाडूचा धक्कादायक यू-टर्न

क्रिकेट जगतात खळबळ! निवृत्तीच्या अवघ्या ३ आठवड्यांत ‘या’ दिग्गज खेळाडूचा धक्कादायक यू-टर्न

Jul 16, 2026 | 06:39 PM
Types of Ghost : महाराष्ट्राच्या गावागावात आजही असतो सावट! भुतांमध्येही असतात जाती, ‘या’ प्रेतांचा प्रकार भरपूर भयांकर

Types of Ghost : महाराष्ट्राच्या गावागावात आजही असतो सावट! भुतांमध्येही असतात जाती, ‘या’ प्रेतांचा प्रकार भरपूर भयांकर

Jul 16, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा