Thane Crime News: मित्रानेच केला मित्राचा निर्घृण खून; शीर आणि दोन्ही हात धडापासून केले वेगळे, नंतर…

मृतदेहाचे शीर आणि दोन्ही हात…
घडलेली घटना ठाण्यतील मुंब्रा येथे घडली. खर्डी गावाजवळील निर्जन परिसरात एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाचे शीर आणि दोन्ही हात धडापासून वेगळे करण्यात आले. पोलिसांसमोर या मृतांची ओळख पटवण्याचे मोठे आव्हान होते. तपासादरम्यान फैज सुलतान मलिक आणि अल्बान सुलतान मलिक या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी आपलाच मित्र अमन मुस्कीन शेख याची हत्या केल्याची कबुली दिली.
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हत्याकांडाचा रेकॉर्ड केला व्हिडीओ
१३ मार्च रोजी रात्री मुंब्र्यातील खर्डी गाव परिसरात वादानंतर आरोपींनी अमनला रिक्षामधून निर्जन ठिकाणी नेले. तेथे धारदार शस्त्राने त्याचा गळा चिरून हत्या केली. या संपूर्ण हत्याकांडाचा व्हिडीओ देखील त्यांनी आपल्या मोबाईल मध्ये रेकॉर्ड केला. पोलिसांनी तो मोबाईल जप्त केला असून, व्हिडीओ फॉरेन्सिक तपासणी सुरु आहे. हत्येचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलीस तपास करत आहे.
मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा
ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातून माणुसकीला हादरवणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुकल्यावर त्याच्याच सख्ख्या आईने अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप असून, मुलाने स्वतः सांगितलेल्या धक्कादायक व्यथेनंतर संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. “मम्मी मला रोज मारते, जेवायलाही देत नाही आणि गरम चाकूने चटके देते,” असे सांगत या चिमुकल्याने आपल्या वेदना मांडल्या. या प्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिसांनी आरोपी आईला तात्काळ ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.
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Ans: अमन मुस्कीन शेख
Ans: दोन आरोपींना
Ans: आरोपींनी हत्येचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला होता.