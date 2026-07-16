सततचा खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास? दुर्लक्ष करू नका; हृदयविकाराचे असू शकतात संकेत
सलग तासन्तास बसून काम करण्याऐवजी प्रत्येक 45 ते 60 मिनिटांनी काही मिनिटे चालावे किंवा हलका स्ट्रेचिंग व्यायाम करावा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि पाठ-मान दुखण्याचा धोका कमी होतो.
कामाच्या भानात अनेकदा पाणी पिणे विसरले जाते. मात्र, दिवसभरात सुमारे 2.5 ते 3 लिटर पाणी पिल्यास शरीर हायड्रेट राहते, ऊर्जा टिकून राहते, पचन सुधारते आणि थकवा कमी जाणवतो.
भूक लागल्यावर चिप्स, बिस्किटे किंवा गोड पदार्थ खाण्याऐवजी फळे, ड्रायफ्रूट्स, भाजलेले चणे, मखाणे किंवा दही यांसारखे पौष्टिक पर्याय निवडा. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना निर्माण करतात.
सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर ताण येतो. यासाठी 20-20-20 नियम पाळा. प्रत्येक 20 मिनिटांनी 20 सेकंदांसाठी सुमारे 20 फूट अंतरावरील वस्तूकडे पाहिल्यास डोळ्यांना आराम मिळतो आणि ताण कमी होतो.
काम करताना पाठ सरळ ठेवून बसावे, मॉनिटर डोळ्यांच्या समांतर असावा आणि खुर्चीला पूर्ण आधार द्यावा. याशिवाय रोज किमान 30 मिनिटे चालणे, योग, स्ट्रेचिंग किंवा हलका व्यायाम केल्याने शरीर तंदुरुस्त राहते आणि हृदयाचे आरोग्यही सुधारते.
दररोज 7 ते 8 तासांची झोप घेणे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम किंवा आवडत्या छंदासाठी वेळ दिल्यास तणाव कमी होतो आणि कामातील एकाग्रता वाढते.
ऑफिसमधील व्यस्त वेळापत्रकामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. नियमित हालचाल, संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, योग्य झोप आणि तणावमुक्त जीवनशैली या सवयी अंगीकारल्यास दीर्घकाळ निरोगी राहणे शक्य होते. छोट्या बदलांमुळे मोठे आरोग्यदायी परिणाम मिळू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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