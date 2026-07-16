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Health Tips: ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम? आजच फॉलो करा ‘या’ टिप्स; राहाल फिट अन् हेल्दी

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:00 PM IST
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सारांश

Health Tips Desk Job People: ऑफिसमध्ये दीर्घकाळ बसून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पाठदुखी, मानदुखी, डोळ्यांचा ताण आणि मानसिक थकवा यांसारख्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे फिट आणि अॅक्टिव्ह राहण्यासाठी या सोप्या हेल्थ टिप्स फॉलो करा.

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विस्तार
  • ऑफिसमध्ये दिवसभर बसून काम करता?
  • फिट राहण्यासाठी या हेल्थ टिप्स करा फॉलो
  • निरोगी सवयीच ठरतील आरोग्यदायी
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेक कर्मचारी दिवसातील आठ ते दहा तास संगणकासमोर बसून काम करतात. सतत एकाच जागी बसल्यामुळे पाठदुखी, मानदुखी, डोळ्यांचा ताण, लठ्ठपणा आणि मानसिक थकवा यांसारख्या समस्या वाढू लागतात. मात्र, दैनंदिन दिनचर्येत काही साध्या आणि आरोग्यदायी सवयींचा समावेश केल्यास या समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येते. निरोगी शरीर आणि ताजेतवाने मन कामाची कार्यक्षमता वाढवण्यासही मदत करते.

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दर 45 ते 60 मिनिटांनी खुर्चीवरून उठा

सलग तासन्‌तास बसून काम करण्याऐवजी प्रत्येक 45 ते 60 मिनिटांनी काही मिनिटे चालावे किंवा हलका स्ट्रेचिंग व्यायाम करावा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि पाठ-मान दुखण्याचा धोका कमी होतो.

पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक

कामाच्या भानात अनेकदा पाणी पिणे विसरले जाते. मात्र, दिवसभरात सुमारे 2.5 ते 3 लिटर पाणी पिल्यास शरीर हायड्रेट राहते, ऊर्जा टिकून राहते, पचन सुधारते आणि थकवा कमी जाणवतो.

आरोग्यदायी स्नॅक्सची निवड करा

भूक लागल्यावर चिप्स, बिस्किटे किंवा गोड पदार्थ खाण्याऐवजी फळे, ड्रायफ्रूट्स, भाजलेले चणे, मखाणे किंवा दही यांसारखे पौष्टिक पर्याय निवडा. हे पदार्थ शरीराला आवश्यक पोषण देतात आणि दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना निर्माण करतात.

डोळ्यांना नियमित विश्रांती द्या

सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर ताण येतो. यासाठी 20-20-20 नियम पाळा. प्रत्येक 20 मिनिटांनी 20 सेकंदांसाठी सुमारे 20 फूट अंतरावरील वस्तूकडे पाहिल्यास डोळ्यांना आराम मिळतो आणि ताण कमी होतो.

योग्य पोश्चर आणि नियमित व्यायाम करा

काम करताना पाठ सरळ ठेवून बसावे, मॉनिटर डोळ्यांच्या समांतर असावा आणि खुर्चीला पूर्ण आधार द्यावा. याशिवाय रोज किमान 30 मिनिटे चालणे, योग, स्ट्रेचिंग किंवा हलका व्यायाम केल्याने शरीर तंदुरुस्त राहते आणि हृदयाचे आरोग्यही सुधारते.

पुरेशी झोप आणि तणावावर नियंत्रण

दररोज 7 ते 8 तासांची झोप घेणे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम किंवा आवडत्या छंदासाठी वेळ दिल्यास तणाव कमी होतो आणि कामातील एकाग्रता वाढते.

निरोगी सवयीच ठरतील आरोग्यदायी

ऑफिसमधील व्यस्त वेळापत्रकामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. नियमित हालचाल, संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, योग्य झोप आणि तणावमुक्त जीवनशैली या सवयी अंगीकारल्यास दीर्घकाळ निरोगी राहणे शक्य होते. छोट्या बदलांमुळे मोठे आरोग्यदायी परिणाम मिळू शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Health tips for employees office health tips fit active workplace wellness

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:00 PM

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