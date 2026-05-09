Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Gujrat Titans Beat Rajsthan Royals By 77 Runs In Jaipur

GT Vs RR Live: गुजरातने फिरवले रॉयल्सचे आकडे; राजस्थानची घसरगुंडी, 77 रन्सने पराभव

गुजरातने दिलेल्या 230 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी राजस्थान रॉयल्सकडून कर्णधार यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी खेळण्यासाठी उतरले. कर्णधार यशस्वी  जयस्वाल केवळ3  रन्स करून आउट झाला.

Updated On: May 09, 2026 | 11:28 PM
GT Vs RR Live: गुजरातने फिरवले रॉयल्सचे आकडे; राजस्थानची घसरगुंडी, 77 रन्सने पराभव

गुजरात टायटन्सचा राजस्थानवर विजय (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनची तडाखेबंद खेळी
राशिद खानने पटकावल्या 3 विकेट्स
कर्णधार यशस्वी जयस्वाल फलंदाजी ठरला अपयशी 

Tata IPL 2026 RR Vs GT Live Updates: आज जयपूरच्या क्रिकेट स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्समध्ये सामना पार पडला. राजस्थानने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी केली. गुजरात टायटन्सने (IPL 2026) कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने तडाखेबंद खेळी केली. त्या खेळीच्या जोरावर गुजरातने राजस्थान रॉयल्सला 230 रन्सचे टार्गेट दिले होते. अखेर या सामन्यात गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सचा 77 रन्सने पराभव केला आहे. गुजरात टायटन्सने पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. राजस्थानचा संघ 152 रन्सवर ऑल आउट झाला.

राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी

गुजरातने दिलेल्या 230 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी राजस्थान रॉयल्सकडून कर्णधार यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी खेळण्यासाठी उतरले. कर्णधार यशस्वी  जयस्वाल केवळ3  रन्स करून आउट झाला. वैभवने आक्रमक खेळी केली. तो 16 बॉलमध्ये 36 रन्स करून आउट झाला.  ध्रुव जुरेल 24 रन्सची खेळी करून आउट झाला.  डोनोव्हन फेरेरा 4 रन्स करून आउट झाला. शुभम दुबे 15 रन्स करून आउट झाला.

 

गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी

गुजरात टायटन्सने सुरुवातीपासून चांगली गोलंदाजी केली. मोहम्मद सिराजने वैभव सूर्यवंशीला आउट केले. तर कागिसो रबाडाने कर्णधार यशस्वीला आउट केले. रबाडाने मोठे फटके मारण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या हेटमायरला आउट केले. राशीद खानने डोनोव्हन फेरेराची विकेट पटकावली. राशीद खानने धुरव जुरेलची विकेट घेतली. राशिद खानने 4 महत्वाच्या विकेट्स पटकावल्या.

गुजरात टायटन्सची फलंदाजी

राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून गुजरातच्या संघाला फलंदाजीसाठी संधी दिली. गुजरातकडून सुरुवात करण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. त्यांनी गुजरातला डावाची सुरुवात चांगल्या प्रकारे करून दिली. गिल आणि सुदर्शन यांनी 50 पेक्षा जास्त रन्सची नाबाद भागीदारी केली. कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने शतकी भागीदारी केली. साई सुदर्शन 55 रन्स करून आउट झाला. तर जोस बटलरने 13 रन्स केल्या. कर्णधार शुभमन गिलने 84 रन्सची महत्वाची खेळी केली. तो 84 रन्स करून आउट झाला. ब्रिजेश शर्माने कर्णधार शुभमन गिलला आउट केले. जेसन होल्डरने 7 रन्सची खेळी केली आहे.

GT Vs RR: प्रिन्सेस क्लास! Shubhman Gill मुळे ‘रॉयल्स’ अडचणीत; राजस्थानला 230 रन्सचे टार्गेट

 राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी

राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांना पॉवर प्लेमध्ये एकही विकेट मिळवता आली नाही. यश राजने आक्रमक खेळी करणाऱ्या साई सुदर्शनला आउट केले. तर रविंद्र जाडेजाने जोस बटलरची विकेट घेतली.

गुजरात टायटन्स संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, अर्शद खान, रशीद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवाटिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुल्ले कुमार, कुमार कुमार, अरशद खान. कुशाग्रा, इशांत शर्मा, शाहरुख खान, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइझेन, रविश्रीनिवासन साई किशोर.

GT Vs RR Live: जयपूरमध्ये थरारक सामना; कर्णधार यशस्वीने गुजरातविरुद्ध टॉस जिंकला, घेतला ‘हा’ निर्णय

राजस्थान रॉयल्स संघ : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, दासुन शनाका, रवी सिंग, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंग चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, विघ्नेश पुथूर, अमनो रामा.

Web Title: Tata ipl 2026 gujrat titans beat rajsthan royals by 77 runs in jaipur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 11:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले
1

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज
2

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी
3

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय
4

MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM
Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

May 14, 2026 | 10:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM