कापलेलं केळं किती वेळात खायला हवं? काळं पडलेलं केळं खाणं सुरक्षित असतं का? जाणून घ्या सविस्तर

प्रत्येक फळामध्ये आरोग्यदायी पोषक घटक आढळून येतात जे आपल्या आरोग्याला फायदे मिळवून देऊ शकतात. केळ्यांमध्येही फायबर आणि जीवनसत्त्वांचा चांगला साठा आढळून येतो. याचे सेवन पचन सुधारते, हृदयाचे आरोग्य आणि त्वरित ऊर्जा मिळवून देण्यात मदत करते. आता तुम्ही कधी ही गोष्ट लक्षात घेतली आहे का? जेव्हा आपण केळी कापून फार काळ बाहेर ठेवतो तेव्हा त्यांचा रंग हलका काळा होऊ लागतो. पांढऱ्या रंगाची केळी अचानक काळी पडल्याने याचे सेवन आरोग्यासाठी चांगले आहे की नाही याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम तयार होतो आणि म्हणूनच याचे उत्तर आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
अनेकदा कापून ठेवलेली किंवा फार दिवसांपासून घरात आणून ठेवलेली केळी काळे रुप धारण करते. यामागचे कारण म्हणजे त्यावर होत असलेली ऑक्सिडाइज प्रक्रिया. यामुळे कापेलेली केळी लवकर काळी होतात. तज्ञांच्या मते, कापलेल्या केळ्यांना फार काळ बाहेर न ठेवता लगेच त्यांचे सेवन करावे. केळी कापून खाण्यासाठी नसतात. ती सोलून लगेच खावीत.
काळे पडलेले केळे वाईट असते का?
जर तुम्ही सोलून किंवा कापून केळ फार काळ बाहेर ठेवले असेल आणि ते यामुळे काळे पडले असेल तर याचे सेवन करु नका. तथापि, केळे न सोलताच त्यावर काळे डाग दिसत असतील, तर ते केळे खराब नसून जास्त पिकलेले असते. केळे जास्त पिकल्यावर त्याची साल वरून काळी पडू लागते. असे केळे आतून खराब झालेले नसते. केळ्याची साल काळी पडण्याचे किंवा त्यावर डाग पडण्याचे कारण म्हणजे त्यातील TNF चे वाढलेले प्रमाण. अशा केळ्यांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण जास्त असते. लक्षात घ्या, पूर्ण पिकलेली केळी पोटाच्या आरोग्यासाठी चांगली मानली जातात. त्यामुळे आधीपासून केळ्याची साल काळी पडली असेल तर अशा केळ्यांना खाणं नुकसानदायी ठरत नाही.
कापलेली फळे किती वेळाने खावीत?
साधारणत: केळ्यांना विनाकारण कापून फार काळ बाहेर ठेवूच नका, तर त्यांचे लगेच सेवन करा. जास्त काळ बाहेर कापून ठेवलेल्या फळांची चव कमी होते. हे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. उन्हाळ्यात कापलेली फळे खाणे विशेषतः टाळावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.