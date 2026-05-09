FY27 मध्ये दोन नवीन SUV मॉडेल्स लॉन्च करणार! नव्या उत्पादनाधारित रणनीतीवर भर देण्यास सुरुवात

FY26 मध्ये भारतीय पॅसेंजर वाहन बाजारात चौथ्या स्थानावर घसरलेल्या Hyundai Motor India ने आता नव्या उत्पादनाधारित रणनीतीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 08:24 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

भारतातील पॅसेंजर वाहन बाजारात FY26 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरून घसरलेल्या Hyundai Motor India ने आता उत्पादनाधारित नव्या रणनीतीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत बाजारात Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra यांनी मोठी आघाडी घेतल्यानंतर कंपनीने FY27 मध्ये दोन नवीन आणि उच्च विक्रीक्षम SUV मॉडेल्स लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीचे एमडी आणि सीईओ Tarun Garg यांनी Q4 earnings call दरम्यान सांगितले की, या आर्थिक वर्षात Hyundai दोन पूर्णपणे नवीन नेमप्लेट्स सादर करणार आहे. यामध्ये एक स्थानिक पातळीवर विकसित करण्यात आलेली compact SUV segment मधील dedicated EV असेल, तर दुसरी mid-size ICE SUV असेल.

कंपनीला विश्वास आहे की या दोन नव्या SUV मॉडेल्समुळे विक्रीला मोठी चालना मिळेल. एप्रिल २०२६ मध्ये Hyundai च्या विक्रीत १७ टक्क्यांची वाढ होऊन ५१,९०२ युनिट्सची नोंद झाली होती. कंपनीच्या मते, compact SUV आणि mid-size SUV हे भारतीय बाजारातील सर्वाधिक मागणी असलेले segments आहेत आणि या दोन्ही नव्या मॉडेल्समुळे FY27 मध्ये देशांतर्गत विक्रीत ८ ते १० टक्क्यांची वाढ साध्य करता येईल.

माध्यमांतील वृत्तांनुसार, Hyundai यावर्षी entry-level Hyundai Inster EV आणि i20 आधारित Hyundai Bayon भारतात आणू शकते. Inster EV ही गाडी Tata Punch EV ला टक्कर देऊ शकते, तर Bayon crossover ची स्पर्धा Maruti Suzuki Fronx सोबत होण्याची शक्यता आहे. FY26 मध्ये Hyundai ने ५,८४,९०६ वाहनांची विक्री केली, जी FY25 च्या तुलनेत २.२९ टक्क्यांनी कमी होती. दुसरीकडे Mahindra & Mahindra ने ६,६०,२७६ वाहनांसह दुसरे स्थान पटकावले, तर Tata Motors ६,५१,२६१ वाहनांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. परिणामी Hyundai चौथ्या स्थानावर घसरली.

कंपनीने FY27 साठी तब्बल ₹७,५०० कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीची योजना आखली आहे. यापैकी जवळपास ४५ ते ५० टक्के रक्कम नवीन उत्पादनांवर खर्च केली जाणार आहे. तसेच ३० टक्के गुंतवणूक उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी वापरली जाईल. यामध्ये पुणे प्लांटच्या Phase-2 विस्तारासह Sriperumbudur येथील Chennai facility मध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. Hyundai च्या Chennai प्लांटमध्ये वार्षिक सुमारे ८.२४ लाख वाहनांची क्षमता असून, नवीन SUV मॉडेल्सचे उत्पादन इथेच होणार आहे. कंपनीला २०३० पर्यंत पुणे प्लांटसह एकूण उत्पादन क्षमता ११ लाख युनिट्सपेक्षा अधिक करण्याचा विश्वास आहे.

देशांतर्गत विक्रीबरोबरच Hyundai निर्यात वाढीवरही भर देत आहे. नवीन SUV मॉडेल्स परदेशातही निर्यात केली जाणार असून FY27 मध्ये ८ ते १० टक्के निर्यात वाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. कंपनीच्या मते, भारत हा नवीन second-generation Hyundai Venue साठी जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून काम करणार आहे. तसेच Hyundai Verna आणि Hyundai Exter यांचीही परदेशी बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

Published On: May 09, 2026 | 08:24 PM

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

