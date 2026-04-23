540 वर्षांपूर्वीचे ते पत्र AI ने केले डिकोट, तरुणीने प्रियकरासाठी लिहिल्या होत्या अशा गोष्टी... वाचून सर्वांना बसला धक्का

अलिकडेच शतकानुशतके दडवून ठेवलेल्या ५४० वर्षे जुन्या एका प्रेमपत्राचा शोध लागला आहे. हे पत्र वधूची हृदयस्पर्शी कहाणी सांगत असून पाैराणिक भाषेत ते लिहिलेले गेले आहे जे तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य व्यक्तीला वाचता येणे फार अवघड जाईल. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, चक्क एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे प्रेमपत्र डिकोड करण्यास यश मिळाले असून, यात नक्की काय लिहिण्यात आलं होतं ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
१४७७ सालची प्रेमकथा
‘द जेरुसलेम पोस्ट’नुसार , १४७७ सालचे हे पत्र मार्गरी ब्रुज नावाच्या एका इंग्रज महिलेने तिचा होणारा पती जॉन पास्टन याच्यासाठी लिहिले होते. त्यावेळी जाॅन हा लंडनमध्ये लग्नाची तयारी करत होता. मात्र त्यांच्या लग्नात एक मोठी समस्या होती. ही समस्या होती हुंड्यासंबंधित… मार्गरीच्या वडिलांनी २०० पाऊंड देण्याचे वचन दिले होते, पण त्यांना ते हप्त्यांमध्ये देणे शक्य होते. परंतु जाॅनच्या आईच्या मागण्या या काही वेगळ्याच होत्या ज्यामुळे त्यांच नातं तुटण्याची शक्यता होती. त्या पत्रात मार्गरीने म्हटले की, “जर तुझे माझ्यावर खरंच प्रेम असेल, तर या पैशांसाठी मला सोडून जाऊ नकोस.” ही ओळ खरोखर मनाला भिडण्यासारखी आहे.
मार्गरीने आपले प्रेम व्यक्त करत सांगितले की, जाॅनकडे त्याच्या संपत्तीतील अर्धी संपत्ती जरी शिल्लक राहिली तरीही ती त्याच्याशी लग्न करायला तयार आहे. यावरुन समजते की, तिचे प्रेम हे खरे होते. हे पत्र मानवाद्वारे वाचणे थोडे अवघड होतो कारण त्यात जुने इंग्रजी शब्द, विशेष चिन्हे आणि फिकट शाई वापरली होती.
एआय-आधारित इमेजिंग आणि हँडराईटिंग एनलिसिसचा वापर करुन या पत्राला डिकोड करण्यात आले. यामुळे फक्त शब्दच नाही तर त्यामागील भावना देखील उघड झाल्या. डेली मेलच्या वृत्तानुसार , तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हे जगातील सर्वात जुने नोंदवलेले प्रेमपत्र असू शकते. एका पुरातत्वशास्त्रज्ञाने म्हटले, “यामुळे आपल्याला आठवण येते की प्राचीन काळातील लोकांनाही आपल्यासारख्याच भावना होत्या.”