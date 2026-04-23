540 वर्षांपूर्वीचे ते पत्र AI ने केले डिकोट, तरुणीने प्रियकरासाठी लिहिल्या होत्या अशा गोष्टी… वाचून सर्वांना बसला धक्का

Ancient Letter : जुन्या काळातही प्रेमाला किती महत्त्व होते ते या पत्रातून समजते. लग्न ठरलेल्या प्रेयसीने आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याला पत्र लिहित अशी गोष्ट सांगितली जी वाचून सर्वच भावूक झाले.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:12 AM
540 वर्षांपूर्वीचे ते पत्र AI ने केले डिकोट

540 वर्षांपूर्वीचे ते पत्र AI ने केले डिकोट

  • शतकानुशतके दडवून ठेवलेला एक जुना ऐतिहासिक दस्तऐवज अलीकडेच समोर आला आहे.
  • आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यातील मजकूर आणि भावना उलगडण्यात यश आले.
  • या शोधामुळे भूतकाळातील मानवी नातेसंबंधांबद्दल नवी दृष्टी मिळाली आहे.
आजच्या या डिजिटल युगात तंत्रज्ञान खूप जास्त पुढे गेले आहे. पण इतिहासातील काही रहस्ये आजही उघड झालेली नाहीत. जुन्या काळात पाैराणिक भाषेचा वापर केला जात होता. ही ती बोली आहे जी काही इतिहासकारांनाच ओळखता येऊ शकते. परंतु इतिहासातील एखादी गोष्ट अधिक सखोलपणे समजून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत मिळाली, तर तो एक उत्तम संगम ठरू शकतो.

अलिकडेच शतकानुशतके दडवून ठेवलेल्या ५४० वर्षे जुन्या एका प्रेमपत्राचा शोध लागला आहे. हे पत्र वधूची हृदयस्पर्शी कहाणी सांगत असून पाैराणिक भाषेत ते लिहिलेले गेले आहे जे तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य व्यक्तीला वाचता येणे फार अवघड जाईल. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, चक्क एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे प्रेमपत्र डिकोड करण्यास यश मिळाले असून, यात नक्की काय लिहिण्यात आलं होतं ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

१४७७ सालची प्रेमकथा

‘द जेरुसलेम पोस्ट’नुसार , १४७७ सालचे हे पत्र मार्गरी ब्रुज नावाच्या एका इंग्रज महिलेने तिचा होणारा पती जॉन पास्टन याच्यासाठी लिहिले होते. त्यावेळी जाॅन हा लंडनमध्ये लग्नाची तयारी करत होता. मात्र त्यांच्या लग्नात एक मोठी समस्या होती. ही समस्या होती हुंड्यासंबंधित… मार्गरीच्या वडिलांनी २०० पाऊंड देण्याचे वचन दिले होते, पण त्यांना ते हप्त्यांमध्ये देणे शक्य होते. परंतु जाॅनच्या आईच्या मागण्या या काही वेगळ्याच होत्या ज्यामुळे त्यांच नातं तुटण्याची शक्यता होती. त्या पत्रात मार्गरीने म्हटले की, “जर तुझे माझ्यावर खरंच प्रेम असेल, तर या पैशांसाठी मला सोडून जाऊ नकोस.” ही ओळ खरोखर मनाला भिडण्यासारखी आहे.

मार्गरीने आपले प्रेम व्यक्त करत सांगितले की, जाॅनकडे त्याच्या संपत्तीतील अर्धी संपत्ती जरी शिल्लक राहिली तरीही ती त्याच्याशी लग्न करायला तयार आहे. यावरुन समजते की, तिचे प्रेम हे खरे होते. हे पत्र मानवाद्वारे वाचणे थोडे अवघड होतो कारण त्यात जुने इंग्रजी शब्द, विशेष चिन्हे आणि फिकट शाई वापरली होती.

एआय-आधारित इमेजिंग आणि हँडराईटिंग एनलिसिसचा वापर करुन या पत्राला डिकोड करण्यात आले. यामुळे फक्त शब्दच नाही तर त्यामागील भावना देखील उघड झाल्या. डेली मेलच्या वृत्तानुसार , तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हे जगातील सर्वात जुने नोंदवलेले प्रेमपत्र असू शकते. एका पुरातत्वशास्त्रज्ञाने म्हटले, “यामुळे आपल्याला आठवण येते की प्राचीन काळातील लोकांनाही आपल्यासारख्याच भावना होत्या.”

 

Published On: Apr 23, 2026 | 11:11 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM