Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Man Collapses At Station No One Helps Viral Cctv Footage Gone Viral On Social Media

ट्रेनमध्ये चढताना आला हार्ट अटॅक, स्टेशनवरच पडला अन् तडफडतच गेला व्यक्तीचा जीव; मृत्यूचा थरारक Video Viral

Train Accident Video : रेल्वेसाठी धावला जीव पण ट्रेन थांबूनही त्यात चढता आले नाही. व्यक्तीच्या अकस्मात मृत्यूचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून लोकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:00 PM
ट्रेनमध्ये चढताना आला हार्ट अटॅक, स्टेशनवरच पडला अन् तडफडतच गेला व्यक्तीचा जीव; मृत्यूचा थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • रेल्वे स्थानकावर घडलेली एक धक्कादायक घटना सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
  • एका व्यक्तीला अचानक त्रास झाल्यानंतरही बराच वेळ कोणतीही मदत मिळाली नाही.
  • व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी माणुसकी आणि जागरूकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
आताच्या काळात कुणाच्याही जीवाची शाश्वती देता येत नाही. आज एखादा व्यक्ती जिवंत आहे तर उद्या तो दिसेलंच हे सांगता येत नाही. मृत्यूचे प्रमाण पाहता आजकाल अकस्मात मृत्यूंचे प्रमाण फार झपाट्याने वाढले आहे. अशीच एक घटना अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे ज्यात रेल्वे स्टेशनवरील भीषण अपघाताचे दृष्य दिसून आले. घटना उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबाद जिल्ह्यातील टुंडला रेल्वे स्थानकावर घडून आली. ब्रह्मपुत्रा मेल पकडण्याच्या प्रयत्नात व्यक्तीने रेल्वेच्या दिशेने धाव घेतली आणि यात चढणार तितक्यातच त्याला मृत्यूने भेट दिली. तरुणाचे वय ५५ वर्षे होते आणि या घटनेत त्याचा जागीच मृत्यू झाला. मुख्य म्हणजे व्यक्ती बराच काळ स्थानकावर पडला बेशुद्ध पडला होता पण याकाळात त्याला कुणीही मदतीचा हात दिला नाही. या घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज आता सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

पेट्रोल पंपावर तरुणींचा राडा! आधी केस उपटले, एकमेकींना लाथा-बुक्क्यांनी मारलं; तेवढ्यात तिसऱ्याने…, Video Viral

नक्की काय घडलं?

मृत व्यक्तीचे नाव प्रीतम तिरवा असे असून तो मूळचा पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिगचा रहिवाशी आहे. दिल्ली तो मोमोज विकण्याचा व्यावसाय करत होता. प्रीतम आपल्या पत्नी मोनिका रॉय यांच्यासोबत दिल्लीहून न्यू जलपाईगुडीला प्रवास करत होते. ट्रेनमधील प्रचंड गर्दीमुळे पती-पत्नी एकत्र चढू शकले नाही. पत्नी एसी डब्यात चढली तर पती जनरल डब्यात चढला. जेव्हा ट्रेन टुंडला स्टेशनवर थांबली, तेव्हा प्रीतम आपले सामान घेऊन जनरल डब्यातून बाहेर पडला आणि पत्नीला भेटण्यासाठी एसी डब्यात जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. सीसीटिव्ही फुटेजमध्ये यापुढील दृष्य दिसून आले. यात आपण पाहू शकतो की, प्रीतम एसी कोचकडे जात आहे आणि यावेळीच ट्रेनच्या दरवाजाजवळ पोहचताच तो अचानक बेशुद्ध होतो आणि प्लॅटफाॅर्मवर पडतो. त्याला यावेळी हृदयविकाराचा झटका आल्या असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बराच काळ मदत न मिळाल्याने प्रीतमचा जागीच मृत्यू झाला.

पोत्यात भरली पोरं अन् १० वर्षांच्या योजनेनंतर अखेर कुटुंबाने नार्थ कोरीयातून केले पलायान; स्वातंत्र्याची थरारक कहाणी

रेल्वे पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून पुढील तपास सुरू केला आहे आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे. सदर घटनेचा व्हिडिओ @Sachingupta नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एका यूजरने म्हटले की, “ही एक अतिशय दुःखद घटना आहे. अशा वेळी, थोडीशी मदत आणि सावधगिरी बाळगल्याने कोणाचा तरी जीव वाचू शकला असता. माणुसकी दाखवणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “थोडीशी मदत कोणाचा तरी जीव वाचवू शकते, म्हणून अशा वेळी मदत पुरवली पाहिजे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे खूप दुःखद आहे! लोकांनी इतके निर्दयी असायला नको”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man collapses at station no one helps viral cctv footage gone viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral
1

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक
2

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral
3

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral
4

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM