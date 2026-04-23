Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • West Bengal Assembly Elections 2026 Voting Updates Humayun Kabeer And Tmc Clashed

West Bengal Assembly Elections 2026: मुर्शिदाबादमध्ये; हुमायूँ कबीर – TMC कार्यकर्ता भिडले, देशी बॉम्बचा वापर; तणावाचे वातावरण

पश्चिम बंगालमध्ये आज १५२ मतदारसंघांमध्ये मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडत आहे. या टप्प्यात ३२.२ दशलक्षाहून अधिक मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत. मतदानादरम्यान मोठी घटना घडल्याचे आता समोर

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:49 AM
मुर्शीदाबादमध्ये राडा (फोटो सौजन्य - X.com)

मुर्शीदाबादमध्ये राडा (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • पश्चिम बंगालमध्ये मतदानादरम्यान राडा 
  • देशी बॉम्बचा केला वापर 
  • हुमायूँ कबीर आणि टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये तणावाचे वातावरण 
पश्चिम बंगालसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे, कारण १५२ मतदारसंघांमध्ये मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. या कार्यक्रमासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. उत्तरेकडील दार्जिलिंग आणि जलपाईगुडीपासून ते दक्षिणेकडील मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम आणि हुगळीपर्यंतच्या जिल्ह्यांमध्ये सकाळी ७ वाजता मतदानाला सुरुवात झाली असून, मतदान केंद्रांबाहेर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. राज्यातील २९४ विधानसभा जागांपैकी निम्म्याहून अधिक जागांवर पहिल्या टप्प्यात मतदान होत आहे. भाजपसाठी लवकर आघाडी मिळवण्याची ही सर्वात मोठी संधी आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससाठी सलग चौथ्यांदा सत्तेत परतण्याची ही सर्वात मोठी कसोटी मानली जात आहे.

मोठा तणाव 

मुर्शिदाबादच्या नवादा विधानसभा मतदारसंघात तणाव निर्माण झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि हुमायून कबीर यांच्यात संघर्ष झाला आहे. टीएमसी आणि एजेयूपी यांच्यात चकमक आणि झटापट झाली. हुमायून कबीर आणि तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर उभे ठाकले. हुमायून कबीर निघून जाण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांना जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप आहे.

मुर्शिदाबादमध्ये टीएमसी कार्यकर्ते आणि आम जनता उन्नयन पार्टीचे (एयूजेपी) संस्थापक हुमायून कबीर यांच्यात संघर्ष झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, कबीर यांच्या आगमनानंतर हा गोंधळ आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. काल ज्या भागात बॉम्ब फेकला गेला होता, त्या भागाला कबीर भेट देत होते. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील नौदा येथे अज्ञात व्यक्तींनी केलेल्या बॉम्बफेकीत अनेक जण जखमी झाले आहेत. अधिक तपशील अपेक्षित आहे. पोलीस सध्या या घटनेचा तपास करत आहेत.

West Bengal Election 2026: गृहमंत्री अमित शाहच्या मोठ्या दाव्याने खळबळ, निवडणूक हरणार ‘दीदी’, सत्तेवर BJP आल्यास…

पंतप्रधान मोदींचे जनतेला मतदानाचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांना, विशेषतः तरुण आणि महिलांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, “आज पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा आहे. मी सर्व नागरिकांना लोकशाहीच्या या उत्सवात पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचे आवाहन करतो.” मी माझ्या तरुण सहकाऱ्यांना आणि पश्चिम बंगालमधील महिलांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे विशेष आवाहन करतो.

भाजपसाठी पहिला टप्पा सर्वात महत्त्वाचा आहे

पहिला टप्पा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्यात उत्तर बंगालमधील सर्व ५४ जागांचा समावेश आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उदयाचा पाया याच प्रदेशाने घातला होता आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला मुख्य आव्हान देण्यास मदत केली होती. या १५२ जागांपैकी, २०२१ मध्ये भाजपने ५९ जागा जिंकल्या, तर तृणमूल काँग्रेसने ९३ जागा जिंकल्या.

केंद्रीय निमलष्करी दलाचे अडीच लाख जवान तैनात

निवडणूक आयोगाच्या मते, या टप्प्यात ३.६० कोटींहून अधिक मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत, ज्यात अंदाजे १.७५ कोटी महिला आणि ४६५ ‘तृतीयपंथी’ मतदारांचा समावेश आहे. निवडणुकीसाठी केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या विक्रमी २,४५० तुकड्या, म्हणजेच अंदाजे अडीच लाख जवान तैनात करण्यात आले आहेत. ८,००० हून अधिक मतदान केंद्रे अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर, कूचबिहार, बीरभूम आणि पूर्व बर्धमान जिल्ह्यांवर विशेष देखरेख ठेवली आहे.

तामिळनाडू, पश्चिम बंगालमध्ये आज मतदान; तामिळनाडूमध्ये 4023 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

कोणत्या जागांवर लक्ष केंद्रित असेल?

  • भवानीपूर – मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा सामना भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांच्याशी होणार आहे
  • खरगपूर सदर – भाजपचे दिलीप घोष यांचा सामना टीएमसीचे प्रदीप सरकार यांच्याशी होईल
  • मुर्शिदाबाद – भाजपचे गौरी शंकर घोष आणि टीएमसीच्या शाओनी सिन्हा रॉय यांच्यात पुन्हा एकदा सामना होणार आहे
  • बेरहामपूर – काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येथे त्यांचा सामना टीएमसी आणि भाजपच्या उमेदवारांशी होईल.
गेल्या वेळी भाजपने किती जागा जिंकल्या होत्या?

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७७ जागा जिंकल्या आणि आता ते तृणमूलला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. मात्र, टीएमसीने असा दावा केला आहे की, यावेळी भाजपची कामगिरी आणखी खराब होईल आणि त्यांना ५० पेक्षा जास्त जागा मिळवता येणार नाहीत.

Web Title: West bengal assembly elections 2026 voting updates humayun kabeer and tmc clashed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
1

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM