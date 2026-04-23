West Bengal Assembly Elections 2026: मुर्शिदाबादमध्ये; हुमायूँ कबीर – TMC कार्यकर्ता भिडले, देशी बॉम्बचा वापर; तणावाचे वातावरण

मोठा तणाव
CRUDE BOMB ATTACK in Murshidabad, West Bengal😭 Victim in Murshidabad says, “I had stepped out yesterday to offer Namaz at around 8 pm…I was standing…two boys came and threw a bomb near my foot. Humayun Kabir’s party workers have done this.” https://t.co/HkjL8vdtU6 pic.twitter.com/AHrAuOXoP3 — Bhakt Prahlad🚩 (@RakeshKishore_l) April 23, 2026
मुर्शिदाबादच्या नवादा विधानसभा मतदारसंघात तणाव निर्माण झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि हुमायून कबीर यांच्यात संघर्ष झाला आहे. टीएमसी आणि एजेयूपी यांच्यात चकमक आणि झटापट झाली. हुमायून कबीर आणि तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर उभे ठाकले. हुमायून कबीर निघून जाण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांना जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मुर्शिदाबादमध्ये टीएमसी कार्यकर्ते आणि आम जनता उन्नयन पार्टीचे (एयूजेपी) संस्थापक हुमायून कबीर यांच्यात संघर्ष झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, कबीर यांच्या आगमनानंतर हा गोंधळ आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. काल ज्या भागात बॉम्ब फेकला गेला होता, त्या भागाला कबीर भेट देत होते. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील नौदा येथे अज्ञात व्यक्तींनी केलेल्या बॉम्बफेकीत अनेक जण जखमी झाले आहेत. अधिक तपशील अपेक्षित आहे. पोलीस सध्या या घटनेचा तपास करत आहेत.
West Bengal Election 2026: गृहमंत्री अमित शाहच्या मोठ्या दाव्याने खळबळ, निवडणूक हरणार ‘दीदी’, सत्तेवर BJP आल्यास…
पंतप्रधान मोदींचे जनतेला मतदानाचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांना, विशेषतः तरुण आणि महिलांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, “आज पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा आहे. मी सर्व नागरिकांना लोकशाहीच्या या उत्सवात पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचे आवाहन करतो.” मी माझ्या तरुण सहकाऱ्यांना आणि पश्चिम बंगालमधील महिलांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे विशेष आवाहन करतो.
भाजपसाठी पहिला टप्पा सर्वात महत्त्वाचा आहे
पहिला टप्पा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्यात उत्तर बंगालमधील सर्व ५४ जागांचा समावेश आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उदयाचा पाया याच प्रदेशाने घातला होता आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला मुख्य आव्हान देण्यास मदत केली होती. या १५२ जागांपैकी, २०२१ मध्ये भाजपने ५९ जागा जिंकल्या, तर तृणमूल काँग्रेसने ९३ जागा जिंकल्या.
केंद्रीय निमलष्करी दलाचे अडीच लाख जवान तैनात
निवडणूक आयोगाच्या मते, या टप्प्यात ३.६० कोटींहून अधिक मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत, ज्यात अंदाजे १.७५ कोटी महिला आणि ४६५ ‘तृतीयपंथी’ मतदारांचा समावेश आहे. निवडणुकीसाठी केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या विक्रमी २,४५० तुकड्या, म्हणजेच अंदाजे अडीच लाख जवान तैनात करण्यात आले आहेत. ८,००० हून अधिक मतदान केंद्रे अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर, कूचबिहार, बीरभूम आणि पूर्व बर्धमान जिल्ह्यांवर विशेष देखरेख ठेवली आहे.
कोणत्या जागांवर लक्ष केंद्रित असेल?
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७७ जागा जिंकल्या आणि आता ते तृणमूलला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. मात्र, टीएमसीने असा दावा केला आहे की, यावेळी भाजपची कामगिरी आणखी खराब होईल आणि त्यांना ५० पेक्षा जास्त जागा मिळवता येणार नाहीत.