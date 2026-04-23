जेवणात चार घास जातील जास्त! दुपारच्या जेवणात बनवा झणझणीत Stuffed Tomato, नोट करून घ्या रेसिपी

वांग्याचे भरीत सगळेच खूप जास्त आवडीने खातात. पण आज आम्ही तुम्हाला झणझणीत टोमॅटो भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:18 AM
जेवणात चार घास जातील जास्त! दुपारच्या जेवणात बनवा झणझणीत चवीचे टोमॅटो भरीत, नोट करून घ्या रेसिपी

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी विविध मसाल्यांसोबतच जेवणात टोमॅटो, कांदा इत्यादी पदार्थ टाकले जातात. आंबटगोड चवीचा टोमॅटो जेवणाची चव वाढवतो. याशिवाय टोमॅटो खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे सुद्धा होतात. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक शरीराला भरपूर पोषण देतात. त्यामुळे जेवण बनवताना किंवा सॅलड म्हणून रोजच्या आहारात टोमॅटोचे सेवन करावे. दुपारच्या जेवणात चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास भरली भेंडी, भरली वांगी, भरला बटाटा, वेगवेगळ्या भाज्यांचे भरीत बनवले जाते, पण आज आम्ही तुम्हाला मसाला भरलेले टोमॅटो बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगो टोमॅटोचे झणझणीत भरीत तोंडाची चव वाढवेल. टोमॅटो शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. तसेच कमीत कमी साहित्यात पाहुण्यांसाठी झणझणीत पदार्थ बनवण्याचा असल्यास तुम्ही टोमॅटो भरीत बनवू शकता. गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबतच मसाला भरलेले टोमॅटो खायला सुंदर लागते. बऱ्याचदा मूळ जेवणातील टोमॅटो बाजूला काढून टाकतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • टोमॅटो
  • शेंगदाणे
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • पांढरे तीळ
  • धणे पावडर
  • तेल
  • लसूण
  • जिरं
कृती:

  • मसाला भरलेले टोमॅटो बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोमॅटो स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर कोरडे करून मध्यभागी चीर करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेले शेंगदाणे, जाडी शेव, जिरं, भाजलेले पांढरे तीळ, लसूण पाकळ्या घालून बारीक पावडर तयार करून घ्या.
  • तयार केलेले मिश्रण वाटीमध्ये काढून त्यात लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेला मसाला व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळा तसाच ठेवून द्यावा.
  • त्यानंतर कापून घेतलेल्या टोमॅटोच्या मध्यभागी मसाला भरा आणि कढईमधील गरम तेलावर टोमॅटो शिजवण्यासाठी ठेवा.
  • दोन्ही बाजूने टोमॅटो छान शिजल्यानंतर गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर घाला.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले झणझणीत मसाला भरलेले टोमॅटो .

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला 'हा' इशारा

हार्ट अटॅक येण्याच्या १ महिना आधी शरीरात दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, छातीतील वेदनांसह इतर अवयवांमध्ये दिसतात संकेत

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

GT Vs SRH: हा तर फुसका बार! Rabada चा कहर अन् सनरायझर्स गारद; पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ

तुमच्या बालपणीचे 'संपत चंपत' आता टीव्हीवर! 'Warner Bros 'ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

