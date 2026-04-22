  Man Uses Porsche Bonnet To Mix Cement And Then Fill Pothole Video Goes Viral

कोटींची Porsche अन् बोनेटवर सीमेंट टाकले; तरुणाने पुढं जे केलं…, VIRAL VIDEO मुळे इंटरनेटवर खळबळ

सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणाने लाखोंच्या पोर्श कारवर सिमेंट टाकले अन् असे काही केलं आहे पाहून नेटकरी हैराण झाले आहे. तर काही नेटकऱ्यांनी या पब्लिसिटी स्टंट म्हटले आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:04 PM
कोटींची Porsche अन् बोनेटवर सीमेंट टाकले; तरुणाने पुढं जे केलं..., VIRAL VIDEO मुळे इंटरनेटवर खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कोटींच्या पोरशवर तरुणाने सीमेंट मळले अन्..
  • व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ
  • नेटकऱ्यांनी म्हटले पब्लिसिटी स्टंट
Porsche Car Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ असे असतात की पाहून संताप येतो. तर काही व्हिडिओ असे असतात की पाहून डोळे विस्फारतील. पोर्श कार पाहायला मिळणे तर नशीबचं म्हणायचं. सध्या या कारचा एक आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. बेंगळुरुच्या रस्त्यावर एका तरुणाने आपल्या करोडोंच्या कारवर सिमेंट टाकल्यानंतर तरुणाने असं काही केलं आहे पाहून लोक हैराण झाले आहेत.

नेमकं काय घडलं

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, व्हिडिओत एक पोर्श कार रस्त्यावरुन जात आहे. याच वेळी गाडी अचानक रस्त्याच्या मधोमध थांबते. गाडीतून एक तरुण बाहेर येतो. याच कारच्या मागे एक रेंज रोव्हर कारही असते. रेंज रोव्हरमधून काही लोक सिमेंट आणि पाणी घेऊन उतरतात. यानंतर पोरशे मालक कारच्या बोनेटवर सिमेंट ओततो. त्यात खड्डा तयार करतो आणि पाणीू टाकतो. एवढ्या महागड्या  कारवर सिमेटं टाकल्याचे पाहून लोकांनी तरुणाला वेडं म्हटले आहे. खड्डा पाण्याभरल्यानंतर तरुण कारच्या बोनटवरुन सिमेंट घेतो आणि रस्त्यावरील खड्डा बुजवतो. यानंतर कारवरची सिमेंटची लेअर सहजपणे काढून टाकतो. सिमेंट काढल्यानंतर कारचा मूळ लाल रंग जशाचा तसा असतो.

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ आखिल यादवने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओला आतपार्यंत लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. यावर कमेंट करताना नेटकऱ्यांनी याला प्रमोशनल, मार्केंटिग स्टंट म्हटलं आहे. अनेकांनी रस्त्यांवरील खड्ड्याच्या समस्येकडे लक्ष्य वेधण्याच्या आखिलच्या कल्पक पद्धतीचे लोकांनी कौतुक केले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 22, 2026 | 02:04 PM

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा 'असा' रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

NEET पेपरफुटीचा 'मास्टरमाइंड' CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

