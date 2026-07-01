क्षणात खेळ खल्लास! उंचावर फोटो काढायला गेला, पाय घसरला अन् थेट…, थरारक घटना कॅमेरात कैद, VIDEO

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मिळालेल्या माहितीनुसार, काय रोचा एगुइयार अराबल असे या मृत व्यक्तीचे नाव आहे. कायो एका धोकादायक खडकाच्या टोकावर उभा राहून फोटो काढत होता. या दगडावरुन तलावांचा अतिशय सुंदर असा नजारा पाहायला मिळतो. हा नजारा टिपण्यासाठी कायो दगडावर चढला होता.
मात्र, फोटो काढून झाल्यावर खाली उतरताना त्याचा पाय घसरला आणि तो थेट ५०० फूट दरीत पडला. ही घटना त्याच्यासोबत असलेल्या दुसऱ्या ट्रेकरच्या कॅमेरात कैद झाली आहे. व्हिडिओमध्ये तो मित्र कायो सांभालून, जपून उतर असे म्हणताना ऐकू येत आहे. परंतु कायोचा पाय घसरतो आणि तो थेट दरीत कोसळतो. यानंतर मित्राने मारलेली किंकाळीही व्हिडिओत ऐकू येत आहे.
स्थानिक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या दिवशी कायो ट्रेकर्सच्या एका ग्रुपसाठी गाईडिंगचे काम करत होते. परंतु त्याच्याकडे गाईड म्हणून करण्यासाठी अधिकृत परवानाही नव्हता. फोटो काढल्यानंतर खाली उतरण्याच्या प्रयत्नात त्याचा तोल गेला अन् थेट मृत्यूच्या दारात कोसळला. बचाव पथकाने कायोचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढला आहे. गंभीर दुखापतींमुळे दरीत कोसळतानाचा त्याचा मृत्यू झाला होता.
Hiker plunges to death after posing for photo on rock viewpoint https://t.co/KpMu2d6y8N pic.twitter.com/VlTIyIzNla — New York Post (@nypost) June 30, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @nypost या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरार उडाला आहे. अनेकांनी रिल किंवा परफेक्ट फोटोच्या नादात जीव धोक्यात न घालण्याचा सल्ला दिला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.