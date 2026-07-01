मुलांना ओरडण पडलं महागात, भारतीय आई-वडिलांनी परदेशातील रेस्टाॅरंटमध्ये घातला राडा; Video Viral

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काय आहे प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिएतनाममधील ‘बॉम्बे बाइट्स’ नावाच्या भारतीय रेस्टाॅरंटमध्ये एक कुटुंबिय जेवण करण्यासाठी आले होते. यावेळी कुटुंबातील दोन मुले डायनिंग टेबलावर ठेवण्यात आलेले टिश्यू पेपर एकमेकांच्या अंगावर फेकत मस्ती करत होते. टिश्यू पेपर इकडे-तिकडे फेकल्यामुळे दुसऱ्या ग्राहकांना त्रास होत होता. अशात रेस्टाॅरंटच्या स्टाफने जेव्हा मुलांना असं करण्यास रोखलं तेव्हा त्यांच्या आई-वडिलांना राग आला. तथापि, स्टाफने फार विनम्रतेने आई-वडिलांना सांगितलं की, तुमच्या मुलांना असं करण्यापासून रोखा, नाहीतर अन्य ग्राहकांना याचा त्रास होऊ शकतो. पण या गोष्टीवरुन पालक नाराज झाले. त्यांनी स्टाफसोबत भांडण करायला सुरुवात केली. इतकंच नाही तर व्हिडिओमध्ये मुलं आणि त्यांचे आई-वडिला रेस्टाॅरंटमध्ये टिश्यू पेपरचा बाॅक्स आणि अन्य वस्तू जमिनीवर फेकताना दिसले. रेस्टॉरंटचा दावा आहे की, या घटनेदरम्यान कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तनकरण्यात आले आणि मालमत्तेचेही नुकसान झाले.
घटनेचा हा व्हिडिओ @Benarasiyaa नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेची माहिती देत ‘व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह सिटी येथे असलेल्या ‘बॉम्बे बाइट्स एचसीएम’ (Bombay Bites HCM) या रेस्टॉरंटने कळवले आहे की, एका भारतीय कुटुंबाने आपल्या मुलांना वस्तू फेकण्यापासून रोखण्याची विनंती केल्यावर कथितरीत्या मालमत्तेचे नुकसान केले आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला’ असे लिहिण्यात आले आहे.
Bombay Bites HCM, a restaurant located in Ho Chi Minh City, Vietnam, reported that an Indian family allegedly caused property damage and assauIted staff members after being requested to prevent their children from throwing objects.pic.twitter.com/4dp9Uprczy — Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 30, 2026
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दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्सने कुटुंबाच्या या वर्तनावर गंभीर टिका व्यक्त केली आहे. अशा लोकांमुळे देश लज्जीत होत असल्याने त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी यूजर्स करत आहेत. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “भारत सरकारने या नीच लोकांना ओळखून त्यांना विमान प्रवासासाठी ‘ब्लॅकलिस्ट’ करावे आणि त्यांचे पासपोर्ट त्वरित जप्त करावेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्यांना जाहीरपणे फटके मारले पाहिजेत आणि आयुष्यभरासाठी कोणत्याही परदेश प्रवासातून त्यांना प्रतिबंधित (ब्लॅकलिस्ट) केले पाहिजे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांचे पासपोर्ट जप्त करा आणि त्यांना अटक करा. ते याचसाठी पात्र आहेत. ते संपूर्ण देशाला लज्जित करत आहेत.”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.