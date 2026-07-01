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मुलांना ओरडण पडलं महागात, भारतीय आई-वडिलांनी परदेशातील रेस्टाॅरंटमध्ये घातला राडा; Video Viral

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

Vietnam Viral Video : टिश्यू पेपरवरुन वाद सुरु झाला आणि भारतीय कुटुंबाने व्हियतनामच्या रेस्टाॅरंटमध्ये घातला जोरदार राडा. घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज व्हायरल होताच आता यूजर्सने कुटुंबावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

मुलांना ओरडण पडलं महागात, भारतीय आई-वडिलांनी परदेशातील रेस्टाॅरंटमध्ये घातला राडा; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • व्हिएतनाममधील एका भारतीय रेस्टॉरंटमधील वादाचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे.
  • किरकोळ कारणावरून निर्माण झालेल्या वादाने मोठे रूप घेतल्याचा दावा केला जात आहे.
  • नेमकं रेस्टॉरंटमध्ये काय घडलं आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या, जाणून घ्या.
मुलांना चांगल्या गोष्टी शिकवायच्या तर थोड तरी डाफरावं लागतंच. परंतु व्हियतनामच्या एका रेस्टाॅरंटमध्ये या डाफरण्यावरुन वेगळाच गोंधळ निर्माण झाला. घटना भारतीय कुटुंबांशी निगडीत असून यात पालकांनी मुलांना ओरडण्यामुळे रेस्टाॅरंटमध्ये राडा घातल्याची माहिती आहे. ही संपूर्ण घटना रेस्टाॅरंटमधील सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद झाली ज्याचे फुटेज आता सोशल मिडियावर शेअर केले जात आहे. व्हिडिओमध्ये स्टाफ आणि भारतीय कुटुंबामध्ये चांगलेच भांडण रंगल्याचे दिसते ज्याचे मुख्य कारण ही मुलांची मस्ती ठरते. चला घटनेत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिएतनाममधील ‘बॉम्बे बाइट्स’ नावाच्या भारतीय रेस्टाॅरंटमध्ये एक कुटुंबिय जेवण करण्यासाठी आले होते. यावेळी कुटुंबातील दोन मुले डायनिंग टेबलावर ठेवण्यात आलेले टिश्यू पेपर एकमेकांच्या अंगावर फेकत मस्ती करत होते. टिश्यू पेपर इकडे-तिकडे फेकल्यामुळे दुसऱ्या ग्राहकांना त्रास होत होता. अशात रेस्टाॅरंटच्या स्टाफने जेव्हा मुलांना असं करण्यास रोखलं तेव्हा त्यांच्या आई-वडिलांना राग आला. तथापि, स्टाफने फार विनम्रतेने आई-वडिलांना सांगितलं की, तुमच्या मुलांना असं करण्यापासून रोखा, नाहीतर अन्य ग्राहकांना याचा त्रास होऊ शकतो. पण या गोष्टीवरुन पालक नाराज झाले. त्यांनी स्टाफसोबत भांडण करायला सुरुवात केली. इतकंच नाही तर व्हिडिओमध्ये मुलं आणि त्यांचे आई-वडिला रेस्टाॅरंटमध्ये टिश्यू पेपरचा बाॅक्स आणि अन्य वस्तू जमिनीवर फेकताना दिसले. रेस्टॉरंटचा दावा आहे की, या घटनेदरम्यान कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तनकरण्यात आले आणि मालमत्तेचेही नुकसान झाले.

घटनेचा हा व्हिडिओ @Benarasiyaa नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेची माहिती देत ‘व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह सिटी येथे असलेल्या ‘बॉम्बे बाइट्स एचसीएम’ (Bombay Bites HCM) या रेस्टॉरंटने कळवले आहे की, एका भारतीय कुटुंबाने आपल्या मुलांना वस्तू फेकण्यापासून रोखण्याची विनंती केल्यावर कथितरीत्या मालमत्तेचे नुकसान केले आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला’ असे लिहिण्यात आले आहे.

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दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्सने कुटुंबाच्या या वर्तनावर गंभीर टिका व्यक्त केली आहे. अशा लोकांमुळे देश लज्जीत होत असल्याने त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी यूजर्स करत आहेत. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “भारत सरकारने या नीच लोकांना ओळखून त्यांना विमान प्रवासासाठी ‘ब्लॅकलिस्ट’ करावे आणि त्यांचे पासपोर्ट त्वरित जप्त करावेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्यांना जाहीरपणे फटके मारले पाहिजेत आणि आयुष्यभरासाठी कोणत्याही परदेश प्रवासातून त्यांना प्रतिबंधित (ब्लॅकलिस्ट) केले पाहिजे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांचे पासपोर्ट जप्त करा आणि त्यांना अटक करा. ते याचसाठी पात्र आहेत. ते संपूर्ण देशाला लज्जित करत आहेत.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Indian family restaurant fight in vietnam over children misbehavior cctv footage goes viral on social media

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:00 PM

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