ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत असताना शिवसेना ठाकरे गट खासदार संजय राऊत यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची अचानक भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. राज ठाकरे यांच्या ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी झालेल्या या भेटीमागे नेमके कारण काय, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी राज्यातील अलीकडील राजकीय घटनांशी या भेटीचा संबंध जोडला जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाला मोठे राजकीय धक्के बसत असल्याची चर्चा आहे. पक्षातील काही खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याच्या घडामोडींमुळे ठाकरे गट अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत संजय राऊत यांनी थेट राज ठाकरे यांची भेट घेतल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, पक्षातील फुटीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर या बैठकीत चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. फुटलेल्या खासदारांविरोधात कायदेशीर पर्याय कोणते असू शकतात, तसेच उर्वरित लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना पक्षाशी बांधून ठेवण्यासाठी कोणती रणनीती आखता येईल, यावर विचारविनिमय झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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विशेष म्हणजे, अलीकडेच झालेल्या मनसेच्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी राज्यातील सत्तासमीकरणे, ‘ऑपरेशन टायगर’ आणि महायुतीतील अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य केले होते. त्यामुळे या मुद्द्यांवरही दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
मुंबईसह विविध महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मनसे आणि ठाकरे गटाने एकत्र येत निवडणूक लढवण्याचा प्रयोग केला होता. मात्र सध्याच्या राजकीय घडामोडींनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी आणि नगरसेवकांमध्येही अस्वस्थता असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.
यामुळे पक्ष संघटना मजबूत ठेवणे, उर्वरित नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क वाढवणे, तसेच आगामी निवडणुकांसाठी नवीन रणनीती आखणे यावर या बैठकीत चर्चा झाली असण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
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राजकीय वर्तुळात ओमराजे निंबाळकर यांच्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पुन्हा पक्षात सक्रिय ठेवण्यासाठी किंवा त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठीही या बैठकीत चर्चा झाली असावी, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
दरम्यान, ठाकरे गटावर निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत आणि राज ठाकरे यांच्यात झालेल्या या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, याकडे राज्यातीलच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणाचेही लक्ष लागले आहे.