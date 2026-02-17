Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL

Indonesia Sinkhole Video : इंडोनेशियाच्या सेंट्रल आचे रिजन्सीमध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. इंडोनेशियात बघता-बघता ३ हेक्टर जमिनी धस्त झाली आहे. या घटनेचा भयानक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:27 PM
Indonesia Sinkhole Video

थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड
  • बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप
  • भयानक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल
Indonesia Sinkhole Viral Video : इंडोनेशियात (Indonesia) एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ३ हेक्टर जमिनी क्षणार्धात गिळंकृत झाली आहे. या घटनेचा भयावह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडोनेशियाच्या सेंट्रल आचे रिजन्सीमध्ये ही घटना घडली आहे. यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. जमिन अचानक पृथ्वाच्या पोटात धस्त होऊ भलामोठा खड्डा तयार झाला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडोनेशियाच्या केटोल प्रांतात मिरची आणि इतर काही पिकांची हिरवीगार शेते भयानक खड्ड्यात रुपांतरित झाली आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, कशा प्रकारे जमिनी खाली धस्त होत चालली आहे. माती हलत आहे आणि आजूबाजूची संपूर्ण जमिन गिळंकृत होऊ एक भलामोठा खड्डा तयार झाला आहे.

मातीमध्ये दगडांच्या अभावामुळे भूस्खलन झाला असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अचानक आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीने (Natural Disaster) अनेक स्थानिक शेतकऱ्यांची प्रचंड नुकसान झाले आहे. इंडोनेशियात शेकडो कामगार आणि शेतकरी सरकारकडून भरपाई आणि जमिनीची अपेक्षा करत आहेत.

व्हायरल व्हिडिओ

जमिनीला भेगा का पडता, का खचते जमिनी?

भूगर्भशास्त्रज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसा, या घटनेमादे जमिनीची आणि मातीची रचना असते. ज्वालामुखीच्या टफ आणि वाळूच्या मिश्रणाने इंडोनेशियातील जमिन बनलेली आहे. या भूजल ती माती शोषून घेतो. जमिनीची अंतर्गत कमकुवत होते आणि जमिन कोसळलेत. या घटनेला सिंकहोल असे म्हणतात. पण सिंकहोलची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी देखील जगभरात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.

जगभरातील सिंकहोलच्या घटना

यापूर्वी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुमात्रा येथे देखील रस्त्याचा मोठा भागा गिळंकृत झाला होता. तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये चीनमध्ये देखील अशीच घटना घडली होती. यावरुन जमिनीखाली भूगर्भाच्या हलाचाली सुरु असल्याचे लक्षता येते. सध्या इंडोनेशियातील या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण आश्चर्यात पडले आहेत. या घटनेने संपूर्ण इंडोनेशियात खळबळ उडाली आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:27 PM

Feb 17, 2026 | 03:27 PM
