जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

Stunt Viral Video : जीव गेला तरी चालेल, रील बनली पाहिजे! स्टंट दाखवत तरुण थेट रेल्वे रुळावरच जाऊन झोपला, मागून आली ट्रेन अन् मग जे घडलं... घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून लोक तरुणाच्या या प्रकारावर संताप व्यक्त करत आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:35 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी तरुणाने थेट रेल्वे ट्रॅकवर झोपून धोकादायक स्टंट केला.
  • रेल्वे ट्रॅकवर झोपताच व्यक्तीच्या अंगावरून एक भरधाव ट्रेन गेली.
  • हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक युजर्सनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सोशल मिडियावर व्हूजच्या नादात अनेक धोकादायक गोष्टी करण्यास लोक प्रवृत्त होतात. आपण काहीतरी वेगळं करुन दाखवत आहोत यासाठी लोक वाटेल ते करायला लागले आहेत आणि असाच एक प्रकार आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये व्यक्ती एक स्टंट करुन दाखवत आहे आणि यासाठी त्याने चक्क आपला संपूर्ण जीव पणाला लावला. यात व्यक्ती रेल्वे रुळावर झोपून आपल्या साहसाचे दर्शन घडवतो. व्हिडिओत पुढे तरुणाच्या अंगावरुन चालू रेल्वे गेल्याचे समजते. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते जाणून घेऊया.

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पतीवर केला घाणेरडा आरोप!

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की, ट्रेन येण्यापूर्वी यूवक जाणीवपूर्वक रेल्वे ट्रॅकवर झोपतो आणि नंतर हाय-स्पीड ट्रेन त्याच्यावरून जाते. सुदैवाने यात तरुणाला काही होत नाही तो अंगावरून ट्रेन गेली असली तरी त्याचा जीव वाचला. दरम्यान त्याच्या या निष्काळजीपणाबद्दल नेटिझन्स खूप संतापले आहेत. यासंदर्भात, हैदराबाद शहराचे पोलिस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनीही रील बनवणाऱ्यांना फटकारले आहे आणि असे करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. बहुतेक सोशल मीडिया वापरकर्ते आरोपीवर कारवाई करण्याची आणि त्याच्या अटकेची मागणी करत आहेत.

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोलिस आयुक्त व्ही.सी. सज्जनार @SajjanarVC अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘केवळ व्हायरल होण्यासाठी अशा गोष्टी करणे हे धाडस नाही. हे मूर्खपणाचे टोक आहे. एका सेकंदाचा विलंब जीव घेऊ शकतो. जबाबदार राहा, निष्काळजी नाही!’. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हा एक प्रकारचा धोकादायक साहसी खेळ आहे. खूप वाईट तरीही हे तरुण लोक असे करतात. चांगले झाले की तुम्ही त्यांना जीव धोक्यात न घालण्याचा सल्ला दिला.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ पण दुर्दैवाने, सर्वसामान्य माणसाला अशाच धोकादायक आव्हानांसह जगणे ही एक दैनंदिन बाब बनली आहे. आपण एका डिजिटल जगात जगत आहोत, खऱ्या जगात नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सर, काहीतरी कारवाई करा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 05, 2026 | 08:34 AM

