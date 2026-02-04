Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

Underwear Vending Machine : दिल्ली मेट्रोतील अनोखी 'अंडरवेअर व्हेंडिंग मशीन' सर्वत्र चर्चेत. युजर्स म्हणाले, "चुकीची चुकीचं साईज आलं तर रिटर्न ऑप्शन आहे का?". हा व्हिडिओ एकदा पहाच.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:24 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • दिल्ली मेट्रोत अनोखी व्हेंडिंग मशीन लावण्यात आली आहे ज्याची सोशल मीडियावर फार चर्चा होत आहे.
  • ही व्हेंडिंग मशीन खाण्यापिण्याच्या पदार्थांची नाही तर चक्क अंडरवेअरची व्हेंडिंग मशीन आहे.
  • याच्या व्हिडिओने सोशल मिडियावर सर्वांना थक्क केलं असून याचा व्हिडिओ आता वेगाने शेअर केला जात आहे.
आजवर आपण अनेक प्रकारच्या व्हेंडिंग मशीन्स पाहिल्या असतील, पैशांच्या, कोल्डड्रिंक्सच्या… पण तुम्ही कधी अंडरवेअरची व्हेंडिंग मशीन पाहिली आहे का? होय, हे खरं आहे. अलिकडेच सोशल मिडियावर दिल्ली मेट्रोच्या रोहिणी पूर्व स्थानकावरील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे जो वाऱ्यासारखा इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये आपल्याला मेट्रो स्टेशनवर बसवलेल्या तीन मोठ्या व्हेंडिंग मशीन दुरुनच दाखवल्या जातात आणि जेव्हा त्यातील एका व्हेंडिंग मशीनवर फोकस केला जातो तेव्हा आपल्याला समजते की, त्यातील एक व्हेंडिंग मशीन ही अशी अंडरवेअरची व्हेंडिंग मशीन आहे. चला तर मग याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

अंडरवेअर व्हेंडिंग मशीनचा व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर जोरदार व्हायरल होत असून यातील दृश्यांनी आता सर्वांनाच हादरवून सोडलं आहे. व्हिडिओमध्ये आपल्याला दिसते की, अंडरवेअरच्या बाॅक्सने संपूर्ण व्हेंडिंग मशीन भरलेली आहे. याचाच अर्थ जर तुम्हाला आता अंडरवेअर खरेदी करायचे असतील तर ते तुम्ही या व्हेंडिंग मशीनच्या मदतीने लगेच विकत घेऊ शकता. ही एक हास्यास्पद गोष्ट असली तरी तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव बघता कदाचित भविष्यात या मशीनचा नक्कीच मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाईल. व्हिडिओ चित्रित करणारी महिला विनोदाने म्हणते, “भाऊ, वेंडिंग मशीनमध्ये अंडरवेअर मिळतात. हे एका वेगळ्या पातळीवरचे नावीन्य आहे. आता लोक मेट्रोमध्ये असा विचार करुन येतील का की त्यांचे अंडरवेअर हरवले आहे?”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Billu Baddie (@baddie.billu)

दरम्यान हा व्हिडिओ @baddie.billu नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “म्हणजे, मला वाटतं की हे चांगलं आहे, कारण जर त्यांच्याकडे ते असेल, तर आपल्याला मासिक पाळीबद्दल किंवा डाग लागण्याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही… मला वाटतं की हे पुरेसं चांगलं आहे.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ हे कोणतं स्टेशन आहे? ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “चुकीचं साईझ आली तर काय करायचं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 04, 2026 | 02:15 PM

