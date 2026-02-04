चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही... व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले 'अंडरवेअर', पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पतीवर केला घाणेरडा आरोप!
काय घडलं व्हिडिओत?
अंडरवेअर व्हेंडिंग मशीनचा व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर जोरदार व्हायरल होत असून यातील दृश्यांनी आता सर्वांनाच हादरवून सोडलं आहे. व्हिडिओमध्ये आपल्याला दिसते की, अंडरवेअरच्या बाॅक्सने संपूर्ण व्हेंडिंग मशीन भरलेली आहे. याचाच अर्थ जर तुम्हाला आता अंडरवेअर खरेदी करायचे असतील तर ते तुम्ही या व्हेंडिंग मशीनच्या मदतीने लगेच विकत घेऊ शकता. ही एक हास्यास्पद गोष्ट असली तरी तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव बघता कदाचित भविष्यात या मशीनचा नक्कीच मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाईल. व्हिडिओ चित्रित करणारी महिला विनोदाने म्हणते, “भाऊ, वेंडिंग मशीनमध्ये अंडरवेअर मिळतात. हे एका वेगळ्या पातळीवरचे नावीन्य आहे. आता लोक मेट्रोमध्ये असा विचार करुन येतील का की त्यांचे अंडरवेअर हरवले आहे?”
दरम्यान हा व्हिडिओ @baddie.billu नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “म्हणजे, मला वाटतं की हे चांगलं आहे, कारण जर त्यांच्याकडे ते असेल, तर आपल्याला मासिक पाळीबद्दल किंवा डाग लागण्याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही… मला वाटतं की हे पुरेसं चांगलं आहे.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ हे कोणतं स्टेशन आहे? ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “चुकीचं साईझ आली तर काय करायचं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.