"मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय...", दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

काय घडलं व्हिडिओत?
मागील काही दिवसांपीसून इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, चंद्रिका कॅमेऱ्यासमोर रडताना आणि तिचा पती युगम गेरा यांच्यावर फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप करताना दिसून येत आहे. चंद्रिकाने तिच्या पतीचे एका महिलेसोबतचे फोटो आणि चॅट्स सोशल मिडियावर उघड केल्या. सोशल मिडियावर तिचे दोन व्हिडिओ शेअर करण्यात आले आहेत ज्यामधील एका व्हिडिओत चंद्रिका खूप रडताना दिसत आहे.
व्हिडिओमध्ये, चंद्रिका म्हणते की तिने कधीही कल्पना केली नव्हती की तिला तिच्या लग्नात असा दिवस दिसेल. व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये चंद्रिकाने लिहिले आहे की, “माझ्याकडे पुरावे देखील आहेत.” व्हिडिओमध्ये, चंद्रिका तिच्या फोनची स्क्रीन दाखवताना दिसत आहे. त्यात तिचा पती युगम गेरा एका मुलीसोबत दिसत आहे. मुलीचा चेहरा इमोजीने झाकलेला आहे. व्हिडिओमध्ये चंद्रिका म्हणते, “तुला जगाला काय दाखवायचे आहे? तुला आपले भांडण दाखवायचे आहे. मी हे दोन महिन्यांपासून सहन करत आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. मी काहीही बोलत नव्हतो, मी काहीही बोलत नव्हतो, मी काम करते, घर सांभाळते, मुलाची काळजी घेते आणि तुम्ही हे सर्व करणार आहात? कोणाला का विचारायचे? ती मुलगी जी दिवसभर तुझ्या मागे फिरते. माझा नवरा, माझा प्रियकर, माझे काय? अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या माझ्या मनाला त्रास देत आहेत.”
नवीन व्हिडिओमध्ये, चंद्रिकाचा नवरा म्हणतो, “मी जेव्हा जेव्हा काही करतो तेव्हा तू मला अडवते. जेव्हा जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा तू मला अडवते.” चंद्रिका ओरडते, “जा, मी घरातील सर्व खर्च उचलते, दुकानात जाते, घर सांभाळते, मुलांची काळजी घेते. मी वेडी आहे का?” यावर पती म्हणतो अशीच ओरडत रहा, मी व्हिडिओ बनवत आहे तर चंद्रिका यावर रागातच बनव मग व्हिडिओ असं म्हणते. पुढे ती स्वयंपाकघरातील एक वस्तू जमिनीवर आदळताना दिसते.
Former Bigg Boss OTT 3 star Vada Pav Girl Chandrika Gera Dixit has chosen to end things with husband Yugam Gera. She claims he’s involved with another woman. pic.twitter.com/8Wp4ExZIzC — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 3, 2026
सध्या सोशल मीडियावर या प्रकरणाची बरीच चर्चा सुरू आहे. लोकांना खात्री नाही की हे व्हिडिओ खरे आहेत की प्रसिद्धीसाठी केलेला एक स्टंट. दोन्ही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, अनेक चाहते चंद्रिकाच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहेत, तर काहींचे मत आहे की चंद्रिकाचा व्हिडिओ स्क्रिप्टेड आहे आणि फक्त फेम मिळवण्यासाठी ती हे करत आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.