Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Vada Pav Girl Chandrika Dixit Made Serious Allegations Against Her Husband Viral News In Marathi

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

Vada Pav Girl Video : एकेकाळी सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग असणाऱ्या दिल्लीच्या वडापाव गर्लने पातीवर गंभीर आरोप करत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओत ती रडताना, किंचाळताना दिसून येते.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:30 AM
"मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय...", दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • सोशल मीडियावर दिल्लीच्या वडापाव गर्लचा नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओमध्ये तिने पतीचे एका महिलेसोबतचे फोटो आणि चॅट्स शेअर करत फसवणुकीचा गंभीर आरोप केला.
  • वडापाव गर्लचे एकूण दोन व्हिडिओज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
दिल्लीत वडापावची सर्वाधिक चर्चा जर कुणामुळे झाली असेत तर ती म्हणजे वडापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित. एकेकाळी ती सोशल मिडियावर खूप जास्त लोकप्रिय होती. चंद्रिकाने दिल्लीच्या रस्त्यावर एक वडापावचा स्टाॅल लावत आपल्या बिजनेसला सुरुवात केली आणि तेव्हापासूनच फूड व्हाॅगर्सची लाईन आणि लोकांना घोळखा तिच्या स्टाॅलभोवती दिसून यायचा. पुढे जाऊन चंद्रिकाला अनेक काॅन्ट्रोव्हर्सीजनाही सामोरे जावे लागले. मागील काही काळापासून ती सोशल मिडियावर फारशी दिसून येत नव्हती पण अशातच अलिकडेच वडापाव गर्ल एक नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात ती रडत पतीवर फसवणूकीचा आरोप लावताना दिसून येते. नक्की काय घडलं आहे ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

मागील काही दिवसांपीसून इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, चंद्रिका कॅमेऱ्यासमोर रडताना आणि तिचा पती युगम गेरा यांच्यावर फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप करताना दिसून येत आहे. चंद्रिकाने तिच्या पतीचे एका महिलेसोबतचे फोटो आणि चॅट्स सोशल मिडियावर उघड केल्या. सोशल मिडियावर तिचे दोन व्हिडिओ शेअर करण्यात आले आहेत ज्यामधील एका व्हिडिओत चंद्रिका खूप रडताना दिसत आहे.

व्हिडिओमध्ये, चंद्रिका म्हणते की तिने कधीही कल्पना केली नव्हती की तिला तिच्या लग्नात असा दिवस दिसेल. व्हिडिओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये चंद्रिकाने लिहिले आहे की, “माझ्याकडे पुरावे देखील आहेत.” व्हिडिओमध्ये, चंद्रिका तिच्या फोनची स्क्रीन दाखवताना दिसत आहे. त्यात तिचा पती युगम गेरा एका मुलीसोबत दिसत आहे. मुलीचा चेहरा इमोजीने झाकलेला आहे. व्हिडिओमध्ये चंद्रिका म्हणते, “तुला जगाला काय दाखवायचे आहे? तुला आपले भांडण दाखवायचे आहे. मी हे दोन महिन्यांपासून सहन करत आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. मी काहीही बोलत नव्हतो, मी काहीही बोलत नव्हतो, मी काम करते, घर सांभाळते, मुलाची काळजी घेते आणि तुम्ही हे सर्व करणार आहात? कोणाला का विचारायचे? ती मुलगी जी दिवसभर तुझ्या मागे फिरते. माझा नवरा, माझा प्रियकर, माझे काय? अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या माझ्या मनाला त्रास देत आहेत.”

नवीन व्हिडिओमध्ये, चंद्रिकाचा नवरा म्हणतो, “मी जेव्हा जेव्हा काही करतो तेव्हा तू मला अडवते. जेव्हा जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा तू मला अडवते.” चंद्रिका ओरडते, “जा, मी घरातील सर्व खर्च उचलते, दुकानात जाते, घर सांभाळते, मुलांची काळजी घेते. मी वेडी आहे का?” यावर पती म्हणतो अशीच ओरडत रहा, मी व्हिडिओ बनवत आहे तर चंद्रिका यावर रागातच बनव मग व्हिडिओ असं म्हणते. पुढे ती स्वयंपाकघरातील एक वस्तू जमिनीवर आदळताना दिसते.

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

सध्या सोशल मीडियावर या प्रकरणाची बरीच चर्चा सुरू आहे. लोकांना खात्री नाही की हे व्हिडिओ खरे आहेत की प्रसिद्धीसाठी केलेला एक स्टंट. दोन्ही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, अनेक चाहते चंद्रिकाच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहेत, तर काहींचे मत आहे की चंद्रिकाचा व्हिडिओ स्क्रिप्टेड आहे आणि फक्त फेम मिळवण्यासाठी ती हे करत आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral vada pav girl chandrika dixit made serious allegations against her husband viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral
1

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral
2

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral
3

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव
4

जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

“मी घर संभाळतेय आणि तू हे करतोय…”, दिल्लीच्या वडा पाव गर्लचा Video Viral; पातीवर केला घाणेरडा आरोप!

Feb 04, 2026 | 09:30 AM
‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

Feb 04, 2026 | 09:28 AM
विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

विनाशाच्या राखेतून झाला पृथ्वीचा जन्म…; विज्ञानाच्या ‘या’ शोधाने शास्त्रज्ञही चक्रावले, नेमकं काय घडलं?

Feb 04, 2026 | 09:26 AM
Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! EVO Vault ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री, मोफत मिळवा ‘या’ आकर्षक गन स्किन

Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! EVO Vault ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री, मोफत मिळवा ‘या’ आकर्षक गन स्किन

Feb 04, 2026 | 09:18 AM
DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

Feb 04, 2026 | 09:16 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 04, 2026 | 09:10 AM
Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

Feb 04, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM