मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं... कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
ऑनलाइन व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, स्थानिक वेळेनुसार रात्री ११:२५ वाजता आकाशात एक चमकदार निळा प्रकाश चमकताना दिसला. हे अनोखे दृश्य हेरेटाउंगा बोटिंग क्लबच्या वेबकॅमवर लाईव्ह रेकॉर्ड करण्यात आले आणि नंतर ते अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जगातील सर्वात मोठ्या महासागरीय हवामान अंदाज कंपन्यांपैकी एक असलेल्या प्रेडिक्टविंड नावाच्या पेजने त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केला आहे. माहितीनुसार, वेलिंग्टनच्या आकाशात एक अतिशय तेजस्वी उल्कापिंड किंवा पडणाऱ्या ताऱ्यासारखी वस्तू दिसली. व्हिडिओच्या सुरुवातीला आकाश पूर्णपणे काळे दिसते, परंतु अचानक एक तेजस्वी प्रकाश चमकतो.
उल्कापिंडातून येणारा प्रकाशाचा प्रवाह इतका स्पष्ट आहे की त्याचे प्रतिबिंब खाली असलेल्या पाण्यात पडल्याने दृश्य आणखी सुंदर दिसू लागते. तथापि काही वेळाने हा प्रकाश गायब होतो. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ३० जानेवारी २०२६ रोजी हेरेटाउंगा बोटिंग क्लब येथे प्रेडिक्टविंड वेबकॅमवर हे दृष्य थेट कॅमेरात कैद करण्यात आले. यावेळी, कॅमेऱ्याने समुद्राच्या लाटांपेक्षा आकाशातील हालचाली जास्त टिपल्या. अवकाशातून पृथ्वीवर येणाऱ्या गोष्टी मानवाला अधिक थक्क करतात. उल्कापिंड देखील त्याचाच एक भाग आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.