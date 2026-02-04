Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral A Meteorite Lights Up Wellington Sky Viral News In Marathi

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

Viral Video : समुद्र, आकाश अन् त्यात पडला उल्कापिंड... निसर्गाच्या अद्भुत चमत्काराचे दृष्य सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत असून लोक वेगाने व्हिडिओला शेअर करू लागले आहेत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:26 AM
मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं... कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • आकाशातून पडणाऱ्या ताऱ्याचं दुर्मिळ दृश्य कॅमेरात कैद झालं.
  • वेबकॅमवर थेट कैद झालेला क्षण आता सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
  • उल्कापिंडातून येणाऱ्या प्रकाशाचं पाण्यात उमटलेलं प्रतिबिंब पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत.
सोशल मिडियावर नेहमीच अनेक नवनवीन व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. असाच एक अनोखा व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक दुर्मिळ आणि अनोखे दृश्य कैद झाल्याचे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये रात्रीच्या वेळी आपल्याला आकाशातून एक सुंदर प्रकाश समुद्रकिनारी पडल्याचे दिसून येते. यामुळे रात्रीच्या अंधारात अचानक सुंदर दृष्य समुद्रकिनारी उजळून निघते आणि याचाच व्हिडिओ इंटरनेटवर सध्या वेगाने व्हायरल होत आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

ऑनलाइन व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, स्थानिक वेळेनुसार रात्री ११:२५ वाजता आकाशात एक चमकदार निळा प्रकाश चमकताना दिसला. हे अनोखे दृश्य हेरेटाउंगा बोटिंग क्लबच्या वेबकॅमवर लाईव्ह रेकॉर्ड करण्यात आले आणि नंतर ते अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जगातील सर्वात मोठ्या महासागरीय हवामान अंदाज कंपन्यांपैकी एक असलेल्या प्रेडिक्टविंड नावाच्या पेजने त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर केला आहे. माहितीनुसार, वेलिंग्टनच्या आकाशात एक अतिशय तेजस्वी उल्कापिंड किंवा पडणाऱ्या ताऱ्यासारखी वस्तू दिसली. व्हिडिओच्या सुरुवातीला आकाश पूर्णपणे काळे दिसते, परंतु अचानक एक तेजस्वी प्रकाश चमकतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by PredictWind (@predictwind)

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

उल्कापिंडातून येणारा प्रकाशाचा प्रवाह इतका स्पष्ट आहे की त्याचे प्रतिबिंब खाली असलेल्या पाण्यात पडल्याने दृश्य आणखी सुंदर दिसू लागते. तथापि काही वेळाने हा प्रकाश गायब होतो. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ३० जानेवारी २०२६ रोजी हेरेटाउंगा बोटिंग क्लब येथे प्रेडिक्टविंड वेबकॅमवर हे दृष्य थेट कॅमेरात कैद करण्यात आले. यावेळी, कॅमेऱ्याने समुद्राच्या लाटांपेक्षा आकाशातील हालचाली जास्त टिपल्या. अवकाशातून पृथ्वीवर येणाऱ्या गोष्टी मानवाला अधिक थक्क करतात. उल्कापिंड देखील त्याचाच एक भाग आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral a meteorite lights up wellington sky viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral
1

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral
2

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव
3

जुन्या सिम कार्डमधून काढले 27 लाखांचे सोने! व्हायरल व्हिडिओनंतर ई-कचऱ्याला सोन्याचे भाव

नॉस्टॅल्जियाचा तडका! रंबा होsss… व्हायरल गाण्यावर थिरकली ओरिजिनल डान्सर, 45 वर्षांनंतरही तोच जोश पाहून चाहते घायाळ; Video Viral
4

नॉस्टॅल्जियाचा तडका! रंबा होsss… व्हायरल गाण्यावर थिरकली ओरिजिनल डान्सर, 45 वर्षांनंतरही तोच जोश पाहून चाहते घायाळ; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

Feb 04, 2026 | 08:26 AM
‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

Feb 04, 2026 | 08:25 AM
‘यापुढेही आपल्याला विकासाची गती वाढवायची असेल तर…’; आमदार शंकर मांडेकर यांचं आवाहन

‘यापुढेही आपल्याला विकासाची गती वाढवायची असेल तर…’; आमदार शंकर मांडेकर यांचं आवाहन

Feb 04, 2026 | 08:19 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमतीत चढउतार सुरुच! काय आहे आजच्या किंमती? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमतीत चढउतार सुरुच! काय आहे आजच्या किंमती? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Feb 04, 2026 | 08:05 AM
प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट संत्र्याचा जाम! ब्रेडसोबत लागेल मस्त

प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि साखरेचा वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट संत्र्याचा जाम! ब्रेडसोबत लागेल मस्त

Feb 04, 2026 | 08:00 AM
‘लाडक्या बहिणीं’साठी आनंदाची बातमी ! तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकत्र मिळणार

‘लाडक्या बहिणीं’साठी आनंदाची बातमी ! तीन महिन्यांचे 4500 रुपये एकत्र मिळणार

Feb 04, 2026 | 07:52 AM
आता चेरी ब्लॉसम पाहण्यासाठी जपानला जाण्याची गरज नाही; मुंबईतच घेता येईल गुलाबी फुलांचा आनंद

आता चेरी ब्लॉसम पाहण्यासाठी जपानला जाण्याची गरज नाही; मुंबईतच घेता येईल गुलाबी फुलांचा आनंद

Feb 04, 2026 | 07:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM