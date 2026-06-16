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शिक्षक आहे की हैवान? निर्दयीपणे चिमुकल्यांना केली बेदम मारहाण, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या ऐकून मन हेलावेल; Video Viral

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:26 AM IST
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सारांश

Teacher Beating Students : शिक्षक झाला हैवान! सोशल मिडियावर एका शाळेतील धक्कादयक प्रकार शेअर करण्यात आला आहे. यात शिक्षक वर्गातील लहान विद्यार्थींना एका मागून एक सपासप थप्पड मारताना दिसून आला. नेटिझन्सने शिक्षकावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

शिक्षक आहे की हैवान? निर्दयीपणे चिमुकल्यांना केली बेदम मारहाण, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या ऐकून मन हेलावेल; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • शाळेत घडल्याचा दावा असलेल्या एका व्हिडिओने सोशल मीडियावर संतापाची लाट निर्माण केली आहे.
  • लहान विद्यार्थ्यांशी वागण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून अनेकांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
  • व्हिडिओ समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील शिस्त आणि संवेदनशीलतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकाराचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी हास्यास्पद व्हिडिओज, थक्क करणारे व्हिडिओज तर कधी धक्कादायक घटनांचे दृष्य शेअर केले जातात. अलिकडे अशीच एक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे ज्यातील दृष्यांनी सर्वांनाच राग अनावर केला. सदर घटना ही एका शाळेत घडली असून यात एक वर्गशिक्षक लहान मुलांना बेदम मारहाण करताना दिसला. शिक्षक विद्यार्थ्यांजवळ गेला आणि त्याने सपासप थप्पड मारण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थी फार लहान वयाचे असल्याने या क्रुर मारहाणीवर आता यूजर्सच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. चला घटनेट नक्की काय घडले याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

सध्या सोशल मिडियावर एका शाळेतील व्हिडिओ खूप जास्त व्हायरल होत आहे. यात एक निर्दयी शिक्षक वर्गातील काही लहान मुलांना मारहाण करताना दिसून आला. या मारहाणीमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी यातील दृष्यांनी मात्र यूजर्सचा संताप अनावर केला आहे. व्हिडिओमध्ये शिक्षक एका विद्यार्थीनीला एका मागून एक कानशिलात मारताना दिसतो. यानंतर तो तिला वर्गातील एक कोपऱ्यात जाऊन उभे राहण्यास सांगतो. मुलगी मागे जात असतानाच तो दुसऱ्या विद्यार्थीनीजवळ जातो आणि तिलाही कानशिलात मारतो, एकदा नाही तर दोनदा. शिक्षकाची ही मारहाण पाहून इतर विद्यार्थीही घाबरताना दिसतात. सर्व मुले इतके लहान असतात की विरोध करण्याचे बळ त्यांच्यात नसते. दोन्ही मुली मार खाल्यानंतर रडताना दिसतात पण त्यांच्या अश्रूंना त्या वर्गात कोणतीही जागा नसते. या घटनेला तेथील एकाने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि मग याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. लोक व्हिडिओ पाहून संतापले असून संबंधित शिक्षकावर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.

हा व्हिडिओ @itz__daniyal80 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘याला शिक्षक म्हणायचे की मनोरुग्ण? हा शिक्षक मुलांना निर्दयपणे मारहाण करत आहे. विद्यार्थ्यांशी अशा प्रकारे वागण्याचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही. शिक्षकांनी मार्गदर्शन आणि शिक्षण द्यायचे असते, मुलांना घाबरवायचे नसते. अशा शिक्षकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे’.

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व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “तो सायको वाटत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मुलांची चूक असेल तर त्यांना ओरडाव किंवा जास्तीचा अभ्यास द्यावा पण मारहाण करणं चुकीच आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांने नक्की कोणत्या कारणामुळे त्यांना इतकं मारलं?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral school video teacher beating students sparks outrage viral news in marathi

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:26 AM

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