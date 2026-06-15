PM मोदींच्या स्वागतासाठी स्लोव्हाकियात एकसुरात घुमलं वंदे मातरम् ; जिंकली भारतीयांची मने, Video Viral

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पंतप्रधान मोदी ब्रातिस्लावा येथे दाखल होताचा अनेक लोक त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित होते. भारत माता की जय आणि मोदी-मोदीच्या घोषणाही देण्यात आल्या. याशिवाय भारतीय समुदायामध्येही मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. यावेळी स्लोव्हाकियातील प्रसिद्धी लुक्निका एन्सेम्बल या सांस्कृतिक समूहाने अत्यंत खास सादरीकरण केले. या गटातील महिला आणि पुरुषांनी मिळून वंदे मातरम् सादर केले. ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत असून भारतीयांच्या पसंतीस पडत आहे. अनेक भारतीयांनी याचे कौतुक केले आहे. परदेशात भारतीय संस्कृती आणि देशभक्तीचा सन्मान पाहून अनेक भारतीय भारावून गेले आहेत. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या अंगावर शहारे उभारले आहेत. हा व्हिडिओ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे.
याशिवाय पंतप्रधान मोदींचे ब्रेड आणि मिठाने पारंपारिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. स्लोव्हाकियात ही भेट अत्यंत विशेष मानली जाते. १९९३ मध्ये स्लोव्हाकियाला स्वातंत्र मिळाले. यानंतर भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिला दौरा आहे. हा दौरा भारत-स्लोव्हाकियाच्या द्विपक्षीय संबंधासाठी महत्त्वाचा आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी स्लोव्हाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलिग्रिनी यांची भेट घेतील. व्यापार, संरक्षण यांसारख्या अनेक क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यावर या दौऱ्यात चर्चा होणार आहे.
PM Modi Watches Choir Sing Vande Mataram During His Arrival In Slovakia https://t.co/0Dy0V9LPNu pic.twitter.com/if9FlKwSCv — RT_India (@RT_India_news) June 15, 2026
एका नेटकऱ्याने याचा व्हिडिओ शेअर करत लिहिले आहे की, स्लोव्हक ख्रिश्चन भारतीय पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी वंदे मातरम् गातात ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने परदेशातही भारताचा सन्मान पाहून अभिमान वाटला असे म्हटले. तर एकाने हे ऐकून अंगावर शहारे आल्याचे सांगितले. तर काहींनी मोदींच्या नेतृत्वामुळे भारताला एवढा मान मिळाला असल्याचे म्हटले आहे.
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