एक शंकासुर असा ही! लोकांना पळवणारा, श्वानांना पाहून स्वतः लागला पळू; हसून होईल नकोसा… Viral विडिओ

कोकणात शिमग्याचा फार मोठा जल्लोष असतो. या दिवसात मुंबईत काम करणारा चाकरमानी मोठ्या संख्येने कोकणात येतो. रायगड तसेच रत्नागिरी भागात कोकणात गावोगावी पालखी निघतात. अनेक गावकरी सोंग घेऊन गावोगावी फिरतात. त्यामध्ये शंकासुराचा समावेश असतो. शंकासुर कोकणात एक अध्यात्माचे प्रतीक आहे. शंकासुर जरी असुर असला तरी तो कोकणातल्या प्रत्येक घराचा भावनांचा विषय आहे. अशामध्ये सोशल मीडियावर शंकासुर तसेच कोकणातील शिमगाचे इतर क्षणही अगदी वाऱ्याचे वेगाने पसरतात.
इंस्टाग्रामवर @shiv_trekkers या सोशल मीडिया पेजने कोकणातील शिमग्याची काही क्षण पोस्ट केले आहे. या पोस्टमध्ये इतरांना पळवून पळवून हाणणारा शंकासुर चक्क स्वतःच घाबरत आहे. एका घराच्या अंगणात काही श्वानांची टोळी बसली आहे. शंकासुर त्या घराच्या आत येण्याचा प्रयत्न करताच श्वानांच्या टोळीने भुंकायला सुरुवात केली. ते पाहून शंकासुर स्वतः चार पाऊले मागे सरकल्याने दिसून आले आहे. इतरांना घाबरवणारा शंकासुर आज चक्क स्वतः घाबरल्याचे पाहून तेथे जमलेल्या अनेक गावकऱ्यांचे चेहऱ्यावरही हसू उमटले आहे.
फक्त गावकरी नव्हे तर कमेंट्समध्ये नेटकरीही या पोस्टची मज्जा घेत आहेत आणि गमंत करत आहेत. एक नेटकरी म्हणतोय “त्या कुत्र्यांना घरच्या बाहेर सोडा मग बघा संकासुर कसा कुत्र्यांची शेपट काढतो ते!” तर एका नेटकऱ्याचे म्हणणे आहे की “कुत्र्यांना घाबरला नाही .. मुके प्राणी संकसुर च्य मध्ये असलेल्या देवाना बघून प्रेम व्यक्त करत आहेत.” तर आणखीन एका नेटकऱ्यानेही उत्तम कमेंट केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, “संकासुर च काय सर्वच घाबरले की”.
या पोस्टला M मध्ये लोकांनी पहिले आहे तर आतापर्यंत एकूण 4.2K जणांनी लाईक केले आहे. तर अनेक नेटकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. पण कोकणातली ही परंपरा नक्की असते तरी काय? थोडक्यात जाणून घेऊया.
कोकणात “शंकासुर” ही एक पारंपरिक लोकपरंपरा असून ती विशेषतः होळी किंवा शिमगोत्सवाच्या काळात साजरी केली जाते. ही परंपरा प्रामुख्याने Konkan परिसरात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड भागात पाहायला मिळते. काही ठिकाणी ही परंपरा वाईट शक्तींना दूर ठेवण्याचे प्रतीक मानली जाते, तर काही ठिकाणी ती Holi किंवा शिमगोत्सवातील आनंद व्यक्त करण्याचा एक भाग असते. गावकऱ्यांकडून शंकासुराला “मानधन” किंवा भेटवस्तू दिल्या जातात.