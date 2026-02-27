Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

एक शंकासुर असा ही! लोकांना पळवणारा, श्वानांना पाहून स्वतः लागला पळू; हसून होईल नकोसा… Viral विडिओ

कोकणात शिमगोत्सवात साजरी होणारी “शंकासुर” ही एक पारंपरिक लोकपरंपरा आहे. ही परंपरा प्रामुख्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड भागात पाहायला मिळते.

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:18 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

कोकणात शिमग्याचा फार मोठा जल्लोष असतो. या दिवसात मुंबईत काम करणारा चाकरमानी मोठ्या संख्येने कोकणात येतो. रायगड तसेच रत्नागिरी भागात कोकणात गावोगावी पालखी निघतात. अनेक गावकरी सोंग घेऊन गावोगावी फिरतात. त्यामध्ये शंकासुराचा समावेश असतो. शंकासुर कोकणात एक अध्यात्माचे प्रतीक आहे. शंकासुर जरी असुर असला तरी तो कोकणातल्या प्रत्येक घराचा भावनांचा विषय आहे. अशामध्ये सोशल मीडियावर शंकासुर तसेच कोकणातील शिमगाचे इतर क्षणही अगदी वाऱ्याचे वेगाने पसरतात.

भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

इंस्टाग्रामवर @shiv_trekkers या सोशल मीडिया पेजने कोकणातील शिमग्याची काही क्षण पोस्ट केले आहे. या पोस्टमध्ये इतरांना पळवून पळवून हाणणारा शंकासुर चक्क स्वतःच घाबरत आहे. एका घराच्या अंगणात काही श्वानांची टोळी बसली आहे. शंकासुर त्या घराच्या आत येण्याचा प्रयत्न करताच श्वानांच्या टोळीने भुंकायला सुरुवात केली. ते पाहून शंकासुर स्वतः चार पाऊले मागे सरकल्याने दिसून आले आहे. इतरांना घाबरवणारा शंकासुर आज चक्क स्वतः घाबरल्याचे पाहून तेथे जमलेल्या अनेक गावकऱ्यांचे चेहऱ्यावरही हसू उमटले आहे.

फक्त गावकरी नव्हे तर कमेंट्समध्ये नेटकरीही या पोस्टची मज्जा घेत आहेत आणि गमंत करत आहेत. एक नेटकरी म्हणतोय “त्या कुत्र्यांना घरच्या बाहेर सोडा मग बघा संकासुर कसा कुत्र्यांची शेपट काढतो ते!” तर एका नेटकऱ्याचे म्हणणे आहे की “कुत्र्यांना घाबरला नाही .. मुके प्राणी संकसुर च्य मध्ये असलेल्या देवाना बघून प्रेम व्यक्त करत आहेत.” तर आणखीन एका नेटकऱ्यानेही उत्तम कमेंट केली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, “संकासुर च काय सर्वच घाबरले की”.

या पोस्टला M मध्ये लोकांनी पहिले आहे तर आतापर्यंत एकूण 4.2K जणांनी लाईक केले आहे. तर अनेक नेटकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. पण कोकणातली ही परंपरा नक्की असते तरी काय? थोडक्यात जाणून घेऊया.

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SHIV TREKKERS (@shiv_trekkers)

कोकणात “शंकासुर” ही एक पारंपरिक लोकपरंपरा असून ती विशेषतः होळी किंवा शिमगोत्सवाच्या काळात साजरी केली जाते. ही परंपरा प्रामुख्याने Konkan परिसरात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड भागात पाहायला मिळते. काही ठिकाणी ही परंपरा वाईट शक्तींना दूर ठेवण्याचे प्रतीक मानली जाते, तर काही ठिकाणी ती Holi किंवा शिमगोत्सवातील आनंद व्यक्त करण्याचा एक भाग असते. गावकऱ्यांकडून शंकासुराला “मानधन” किंवा भेटवस्तू दिल्या जातात.

Web Title: Viral video of shankasur was afraid of the dog

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 04:18 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

Feb 27, 2026 | 04:18 PM
एक शंकासुर असा ही! लोकांना पळवणारा, श्वानांना पाहून स्वतः लागला पळू; हसून होईल नकोसा… Viral विडिओ

एक शंकासुर असा ही! लोकांना पळवणारा, श्वानांना पाहून स्वतः लागला पळू; हसून होईल नकोसा… Viral विडिओ

Feb 27, 2026 | 04:18 PM
मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू; स्थायी समितीसह अन्य सदस्यांच्या निवडीवर होणार लवकरच शिक्कामोर्तब

मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू; स्थायी समितीसह अन्य सदस्यांच्या निवडीवर होणार लवकरच शिक्कामोर्तब

Feb 27, 2026 | 04:10 PM
तुमच्या स्वयंपाकघरातील पाणी खरंच शुद्ध आहे का? ‘पारदर्शक’ दिसणारं पाणी असू शकतं आरोग्यासाठी घातक; तज्ज्ञांचा इशारा!

तुमच्या स्वयंपाकघरातील पाणी खरंच शुद्ध आहे का? ‘पारदर्शक’ दिसणारं पाणी असू शकतं आरोग्यासाठी घातक; तज्ज्ञांचा इशारा!

Feb 27, 2026 | 04:02 PM
रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?

रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?

Feb 27, 2026 | 04:00 PM
Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

Feb 27, 2026 | 03:55 PM
KGF-Kantara नंतर होम्बले फिल्म्सचा मोठा निर्णय; आता परदेशातही उभारणार दमदार डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क

KGF-Kantara नंतर होम्बले फिल्म्सचा मोठा निर्णय; आता परदेशातही उभारणार दमदार डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क

Feb 27, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM