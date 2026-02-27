भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी... पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

9 वर्षांआधी नवऱ्यापासून लपवून ठेवलेले पैसे अचानक सापडले अन् पाहताच महिलेने डोक्याला हात लावला … Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
जगभरातील देशांमध्ये वाघ संवर्धन मोहिमा सुरू आहेत. धोक्यात आलेल्या वाघांच्या अधिवासाचे रक्षण करणे आणि शिकार रोखणे हे उद्दिष्ट आहे. तथापि, भारतातील पटना येथील संजय गांधी जैविक उद्यान (संजय गांधी प्राणीसंग्रहालय) येथे एका पांढऱ्या वाघाच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये वाघ त्याच्या कुंपणात कमकुवत आणि सुस्त दिसत आहे. तो खाण्याच्या शोधात असल्याचे व्हिडिओत दिसून येत आहे. शरीर थकलं आहे पण डोळे खाण्याच्या शोधात आहेत. वाघाची अशी अवस्था पाहून त्याला पुरेसे अन्न, योग्य वैद्यकीय सेवा आणि फिरण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत आहे की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
व्हिडिओ समोर येताच आता PETA इंडियाने हस्तक्षेप करुन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. संस्थेने आपल्या अपीलमध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागालाही टॅग केले. त्यात लिहिले आहे की, “आम्ही पटणा प्राणीसंग्रहालयाला विनंती करतो की या वाघाचे पुनर्वसन अशा अभयारण्यात करावे जिथे प्राणीसंग्रहालयातील आजार कमी होऊ शकेल आणि आशा आहे की त्याची शारीरिक स्थिती सुधारू शकेल.” संस्थेने म्हटले आहे की वाघाला प्राणीसंग्रहालयातील आजाराची लक्षणे दिसू शकतात, ही मानसिक आरोग्य समस्या आहे जी लहान किंवा तणावपूर्ण जागांमध्ये दीर्घकाळ ठेवलेल्या प्राण्यांमध्ये दिसून येते. संस्थेने असे सुचवले की वाघाला अभयारण्यात स्थलांतरित केल्याने त्याचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य दोन्ही सुधारू शकते.
This is Sanjay Gandhi Biological Park (Patna Zoo). And this is the condition of this white tiger in the enclosure! This is pure Corruption and neglect. @PetaIndia @peta please intervene.#Zooneglect #SaveWildlife. Folks plz tag Peta! This is serious. 🙏🏾 pic.twitter.com/K86gDxUYys — RAHUL (@RahulSeeker) February 25, 2026
व्हिडिओ पाहणाऱ्या अनेक लोकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी वाघ कुपोषित असल्याचे म्हटले, तर काहींना तो थकलेला आणि त्रासलेला वाटत होता. हा व्हिडिओ @RahulSeeker नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका युजरने लिहिले आहे, “वाघासाठी ठरवलेले अन्न आणि पैसे स्थानिक नेत्यांनी पळवून नेले आहेत, तुम्ही काय करू शकता?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तिथे वाघ भुकेने मरत आहे असे दिसते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “त्याला अन्नाची गरज आहे”.
