Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Patna Zoo Weak White Tiger Video Went Viral On Social Media Peta India Request Action Viral News In Marathi

भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

White Lion Viral Video : दुर्मिळ पांढरा वाघ भुकेने झाला व्याकुळ, शरीर थकलं तरी डोळ्यात दिसतेय जेवणाची आस... पटणा प्राणीसंग्रहातील वाघाचा हृदयद्रावक व्हिडिओ सध्या वेगाने शेअर केला जात आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:01 AM
भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी... पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • पटना येथील संजय गांधी जैविक उद्यानातील पांढऱ्या वाघाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओत वाघाची अवस्था बिकट दिसत असून त्याच्या शरीराची काठी झाल्याचे दिसते.
  • जंगलाच्या शिकाऱ्याची दयनीय अवस्था पाहून युजर्स प्राणिसंग्रहालयावर संताप व्यक्त करत आहे.
वाघ हा जंगलातील सर्वात धोकादायक शिकारी मानला जातो. त्याच्या ताकदीमुळे संपूर्ण जंगल त्याला घाबरुन असतं. वाघाच्या शिकारीचे तर अनेक व्हिडिओज आपण सोशल मिडियावर व्हायरल होताना पाहिले आहेत पण अलिकडेच वाघाचा दयनीय अवस्थेतील एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात त्याची अवस्था फारच बिकट असल्याचे दिसून आले. पांढऱ्या रंगाचा हा वाघ व्हिडिओत कुपोषित असल्याचे दिसले. भलिमोठी शरीरकाष्ठि असलेला साहसी वाघ इतक्या वाईट अवस्थेत असल्याचे पाहून अनेकांचे हृदय हळहळले आणि नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली. हा व्हिडिओ पटणातील एका प्राणीसंग्रहातील असल्याचे सांगितले जात आहे.

9 वर्षांआधी नवऱ्यापासून लपवून ठेवलेले पैसे अचानक सापडले अन् पाहताच महिलेने डोक्याला हात लावला … Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

जगभरातील देशांमध्ये वाघ संवर्धन मोहिमा सुरू आहेत. धोक्यात आलेल्या वाघांच्या अधिवासाचे रक्षण करणे आणि शिकार रोखणे हे उद्दिष्ट आहे. तथापि, भारतातील पटना येथील संजय गांधी जैविक उद्यान (संजय गांधी प्राणीसंग्रहालय) येथे एका पांढऱ्या वाघाच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये वाघ त्याच्या कुंपणात कमकुवत आणि सुस्त दिसत आहे. तो खाण्याच्या शोधात असल्याचे व्हिडिओत दिसून येत आहे. शरीर थकलं आहे पण डोळे खाण्याच्या शोधात आहेत. वाघाची अशी अवस्था पाहून त्याला पुरेसे अन्न, योग्य वैद्यकीय सेवा आणि फिरण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत आहे की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

व्हिडिओ समोर येताच आता PETA इंडियाने हस्तक्षेप करुन अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. संस्थेने आपल्या अपीलमध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागालाही टॅग केले. त्यात लिहिले आहे की, “आम्ही पटणा प्राणीसंग्रहालयाला विनंती करतो की या वाघाचे पुनर्वसन अशा अभयारण्यात करावे जिथे प्राणीसंग्रहालयातील आजार कमी होऊ शकेल आणि आशा आहे की त्याची शारीरिक स्थिती सुधारू शकेल.” संस्थेने म्हटले आहे की वाघाला प्राणीसंग्रहालयातील आजाराची लक्षणे दिसू शकतात, ही मानसिक आरोग्य समस्या आहे जी लहान किंवा तणावपूर्ण जागांमध्ये दीर्घकाळ ठेवलेल्या प्राण्यांमध्ये दिसून येते. संस्थेने असे सुचवले की वाघाला अभयारण्यात स्थलांतरित केल्याने त्याचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य दोन्ही सुधारू शकते.

संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

व्हिडिओ पाहणाऱ्या अनेक लोकांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी वाघ कुपोषित असल्याचे म्हटले, तर काहींना तो थकलेला आणि त्रासलेला वाटत होता. हा व्हिडिओ @RahulSeeker नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका युजरने लिहिले आहे, “वाघासाठी ठरवलेले अन्न आणि पैसे स्थानिक नेत्यांनी पळवून नेले आहेत, तुम्ही काय करू शकता?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तिथे वाघ भुकेने मरत आहे असे दिसते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “त्याला अन्नाची गरज आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Patna zoo weak white tiger video went viral on social media peta india request action viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 09:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

माणुसकीला काळीमा! कार चालकाचे मुक्या प्राण्यासोबत निर्दयी कृत्य; शांत झोपलेल्या श्वानावर चढवली कार, Video Viral
1

माणुसकीला काळीमा! कार चालकाचे मुक्या प्राण्यासोबत निर्दयी कृत्य; शांत झोपलेल्या श्वानावर चढवली कार, Video Viral

प्लेटमध्ये नाही थेट गनने पाणीपुरी शॉट्स! मुंबईत Gen Z विक्रेत्याचा धुमाकूळ; VIDEO VIRAL
2

प्लेटमध्ये नाही थेट गनने पाणीपुरी शॉट्स! मुंबईत Gen Z विक्रेत्याचा धुमाकूळ; VIDEO VIRAL

संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले
3

संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

9 वर्षांआधी नवऱ्यापासून लपवून ठेवलेले पैसे अचानक सापडले अन् पाहताच महिलेने डोक्याला हात लावला … Video Viral
4

9 वर्षांआधी नवऱ्यापासून लपवून ठेवलेले पैसे अचानक सापडले अन् पाहताच महिलेने डोक्याला हात लावला … Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

Feb 27, 2026 | 09:01 AM
zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Feb 27, 2026 | 09:00 AM
Kalyan crime: ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ म्हणत विद्यार्थ्यावर प्राणघातक चाकूहल्ला; परिसरात दहशत

Kalyan crime: ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ म्हणत विद्यार्थ्यावर प्राणघातक चाकूहल्ला; परिसरात दहशत

Feb 27, 2026 | 08:56 AM
Stock Market Today: आजच्या बाजारात कोणते शेअर्स देतील नफा? तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: आजच्या बाजारात कोणते शेअर्स देतील नफा? तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी, वाचा सविस्तर

Feb 27, 2026 | 08:41 AM
मोठी बातमी ! राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे सेफ्टी ऑडिट केले जाणार; सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

मोठी बातमी ! राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे सेफ्टी ऑडिट केले जाणार; सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Feb 27, 2026 | 08:33 AM
Mumbai Crime: गरम इस्त्रीचे चटके, काठीने मारहाण अन्..; 9 वर्षांच्या मुलावर जन्मदात्या वडिलांकडून अमानुष छळ

Mumbai Crime: गरम इस्त्रीचे चटके, काठीने मारहाण अन्..; 9 वर्षांच्या मुलावर जन्मदात्या वडिलांकडून अमानुष छळ

Feb 27, 2026 | 08:26 AM
T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन

Feb 27, 2026 | 08:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM