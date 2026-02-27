रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नानंतर, चाहत्यांना आणखी एका जोडप्याच्या लग्नाची आनंदाची बातमी मिळाली आहे. तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुनचा भाऊ अभिनेता अल्लू शिरीषने त्याच्या लग्नाची तारीख जाहीर केली आहे. त्याने ६ मार्च २०२६ रोजी त्याची मंगेतर नयनिका रेड्डीसोबत लग्न करणार असल्याचे जाहीर केले. अल्लू अर्जुनचा धाकटा भाऊ शिरीषने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर ही आनंदाची बातमी शेअर केली.
त्यांच्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिले आहे की, “नयनिका आणि मी ६ मार्च रोजी कुटुंब आणि मित्रांच्या उपस्थितीत लग्न करणार आहोत.” या घोषणेमुळे त्यांच्या लग्नाभोवतीच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच शिरीष आणि नयनिकाचे कुटुंब आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत लग्न झाले होते. आता त्यांनी एका साध्या समारंभात लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रश्मिका आणि विजयप्रमाणे या जोडप्यानेही त्यांचे लग्न पूर्णपणे खाजगी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यांच्या लग्नाला फक्त कुटुंब आणि निवडक मित्रच उपस्थित राहतील. या जोडप्याला त्यांच्या खास दिवशी मीडियाचे जास्त लक्ष नको आहे, म्हणून त्यांनी त्यांचे लग्न खाजगी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण लग्नाचे विधी आणि रिसेप्शन एक भव्य कार्यक्रम असेल. तेलुगू चित्रपट उद्योगातील सदस्यांसाठी लग्नापूर्वीचा एक खास कार्यक्रम २ मार्च रोजी होणार आहे. हा कार्यक्रम अल्लू कुटुंबाचा चित्रपट वारसा असलेल्या हैदराबादमधील अल्लू स्टुडिओमध्ये होणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करणाऱ्या या जोडप्याने अद्याप लग्नाचे ठिकाण जाहीर केलेले नसले तरी, त्यांना त्यांचे लग्न प्रसिद्धीपासून दूर ठेवायचे आहे हे स्पष्ट आहे. अल्लू कुटुंबासाठी, हे लग्न पारंपारिक आणि सांस्कृतिक रंगांनी भरलेले असेल. तेलुगू रीतिरिवाजांनुसार, शिरीषने त्याचे पालक, अल्लू अरविंद आणि निर्मला यांच्यासह मेगास्टार चिरंजीवीला लग्नाचे आमंत्रण स्वतः सादर केले. कुटुंबात प्रथम त्याला आमंत्रित करण्याची परंपरा भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.
लग्नापूर्वीच्या विधी आधीच सुरू झाल्या आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी, शिरीष आणि नयनिका यांनी दुबईमध्ये जवळच्या मित्रांसह एक भव्य यॉट पार्टी आयोजित केली होती. त्यानंतर हे जोडपे हैदराबादला परतले आणि घरी पारंपारिक पूजा आणि विधी केले. लग्नाची सुरुवात शिरीषच्या घरी आयोजित पसुपू समारंभाने झाली, जी एक शुभ सुरुवात मानली जात होती. राम चरण, ज्युनियर एनटीआर, राणा दग्गुबती, वेंकटेश दग्गुबती, वरुण तेज आणि पवन कल्याण हे लग्नाला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
