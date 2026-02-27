IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, टीम इंडियाने या सामन्यात चांगली सुरुवात केली, स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७८ धावांची भागीदारी केली. मानधना यांनी ३७ चेंडूत चार चौकारांसह ३१ धावा केल्या. तिच्या विकेटनंतर टीम इंडियाचा डाव डळमळीत झाला. प्रतिका रावल आणि हरमनप्रीत कौर यांनी या सामन्यात अर्धशतके झळकावली, परंतु त्यांच्याशिवाय इतर फलंदाज फारसे काही करू शकले नाहीत.
Australia win by 5 wickets in Hobart. They take an unassailable lead of 2-0 in the #AUSvIND ODI series. Scorecard▶️ https://t.co/2h7AVOuGrA#TeamIndia pic.twitter.com/xcv1HiaGCz — BCCI Women (@BCCIWomen) February 27, 2026
रावलने ८१ चेंडूत सहा चौकारांसह ५२ धावा केल्या. कर्णधाराची खेळी करणाऱ्या हरमनप्रीतने ७० चेंडूत ५४ धावा केल्या. तिने दोन चौकार आणि एक षटकार मारला. अमनजोत कौरने १५, रिचा घोषने २२, काशवी गौतमने २५ आणि क्रांती गौडने १९ धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून अॅशले गार्डनर, अॅनाबेल सदरलँड आणि अलाना किंगने प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन महिला संघाची सुरुवात खराब झाली, त्यांचा पहिला बळी २१ धावांवर एलिसा हिलीच्या रूपात गेला, तिला फक्त ६ धावा करता आल्या. फलंदाजीसाठी आलेल्या जॉर्जिया वॉलने फोबी लिचफिल्डला उत्तम साथ दिली आणि दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११९ धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे सामना पूर्णपणे एकतर्फी झाला.
या सामन्यात फोबी लिचफिल्डने ८० धावांची शानदार खेळी केली, तर जॉर्जिया वॉलने ८२ चेंडूत १०१ धावांची शानदार शतकी खेळी केली. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाले तर, काशवी गौतम आणि दीप्ती शर्माने प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर क्रांती गौरने एक बळी घेतला.
