Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Harmanpreet Kaurs Tough Knock In Vain Georgia Walls Century Helps Australia Win

IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने ५० षटकांत ९ विकेट्स गमावून २५१ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने हे लक्ष्य ३६.१ षटकांत फक्त ५ विकेट्स गमावून पूर्ण केले आणि मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली.

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:18 PM
हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय (Photo Credit- X)

हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ!
  • जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय
  • मालिकेवरही कब्जा
IND W vs AUS W 2nd ODI Scorecard: ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय महिला संघामधील (IND W vs AUS W) तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना होबार्ट येथे खेळवण्यात आला, जिथे ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने ५ विकेट्सने विजय मिळवला. भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने ५० षटकांत ९ विकेट्स गमावून २५१ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने हे लक्ष्य ३६.१ षटकांत फक्त ५ विकेट्स गमावून पूर्ण केले आणि मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली.

टीम इंडियाचा डाव डळमळीत

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, टीम इंडियाने या सामन्यात चांगली सुरुवात केली, स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७८ धावांची भागीदारी केली. मानधना यांनी ३७ चेंडूत चार चौकारांसह ३१ धावा केल्या. तिच्या विकेटनंतर टीम इंडियाचा डाव डळमळीत झाला. प्रतिका रावल आणि हरमनप्रीत कौर यांनी या सामन्यात अर्धशतके झळकावली, परंतु त्यांच्याशिवाय इतर फलंदाज फारसे काही करू शकले नाहीत.


रावलने ८१ चेंडूत सहा चौकारांसह ५२ धावा केल्या. कर्णधाराची खेळी करणाऱ्या हरमनप्रीतने ७० चेंडूत ५४ धावा केल्या. तिने दोन चौकार आणि एक षटकार मारला. अमनजोत कौरने १५, रिचा घोषने २२, काशवी गौतमने २५ आणि क्रांती गौडने १९ धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून अ‍ॅशले गार्डनर, अ‍ॅनाबेल सदरलँड आणि अलाना किंगने प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

अर्धशतक झळकावताच हार्दिक पांड्याने केले रोमँटिक सेलिब्रेशन! सोशल मिडियावर Video Viral

सामना पूर्णपणे एकतर्फी

लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन महिला संघाची सुरुवात खराब झाली, त्यांचा पहिला बळी २१ धावांवर एलिसा हिलीच्या रूपात गेला, तिला फक्त ६ धावा करता आल्या. फलंदाजीसाठी आलेल्या जॉर्जिया वॉलने फोबी लिचफिल्डला उत्तम साथ दिली आणि दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११९ धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे सामना पूर्णपणे एकतर्फी झाला.

जॉर्जिया वॉलची शानदार शतकीय खेळी

या सामन्यात फोबी लिचफिल्डने ८० धावांची शानदार खेळी केली, तर जॉर्जिया वॉलने ८२ चेंडूत १०१ धावांची शानदार शतकी खेळी केली. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाले तर, काशवी गौतम आणि दीप्ती शर्माने प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर क्रांती गौरने एक बळी घेतला.

रिंकू सिंगच्या वडिलांच्या निधनाने क्रिकेट जगतावर शोककळा, माजी क्रिकेटपटूंनी वाहिली श्रद्धांजली! Post Viral

Web Title: Harmanpreet kaurs tough knock in vain georgia walls century helps australia win

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 04:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव
1

Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral
2

6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral

SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…
3

SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचा वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय! ९ गडी राखून मिळवली एकतर्फी मात; आता भारताचा मार्ग…

SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज
4

SA vs WI Live Score Update: शेफर्ड-होल्डरच्या फटकेबाजीने वेस्ट इंडिज सावरले, दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी १७७ धावांची गरज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

IND W vs AUS W 2nd ODI: हरमनप्रीत कौरची झुंजार खेळी व्यर्थ! जॉर्जिया वॉलच्या शतकी तडाख्याने ऑस्ट्रेलियाचा विजय; मालिकेवरही कब्जा

Feb 27, 2026 | 04:18 PM
एक शंकासुर असा ही! लोकांना पळवणारा, श्वानांना पाहून स्वतः लागला पळू; हसून होईल नकोसा… Viral विडिओ

एक शंकासुर असा ही! लोकांना पळवणारा, श्वानांना पाहून स्वतः लागला पळू; हसून होईल नकोसा… Viral विडिओ

Feb 27, 2026 | 04:18 PM
मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू; स्थायी समितीसह अन्य सदस्यांच्या निवडीवर होणार लवकरच शिक्कामोर्तब

मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू; स्थायी समितीसह अन्य सदस्यांच्या निवडीवर होणार लवकरच शिक्कामोर्तब

Feb 27, 2026 | 04:10 PM
तुमच्या स्वयंपाकघरातील पाणी खरंच शुद्ध आहे का? ‘पारदर्शक’ दिसणारं पाणी असू शकतं आरोग्यासाठी घातक; तज्ज्ञांचा इशारा!

तुमच्या स्वयंपाकघरातील पाणी खरंच शुद्ध आहे का? ‘पारदर्शक’ दिसणारं पाणी असू शकतं आरोग्यासाठी घातक; तज्ज्ञांचा इशारा!

Feb 27, 2026 | 04:02 PM
रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?

रश्मिका-विजयनंतर ‘हे’ कपल अडकणार लग्नबंधनात, ‘या’ दिवशी पार पडणार विवाहसोहळा; कोण आहे हे मिस्ट्री कपल?

Feb 27, 2026 | 04:00 PM
Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

Feb 27, 2026 | 03:55 PM
KGF-Kantara नंतर होम्बले फिल्म्सचा मोठा निर्णय; आता परदेशातही उभारणार दमदार डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क

KGF-Kantara नंतर होम्बले फिल्म्सचा मोठा निर्णय; आता परदेशातही उभारणार दमदार डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क

Feb 27, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM