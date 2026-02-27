Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

पाकिस्तानचे हवाई दल तुलनेने मजबूत मानले जाते. त्यांच्याकडे अंदाजे ४६५ लढाऊ विमाने आणि २६० हून अधिक हेलिकॉप्टर आहेत. याउलट, अफगाणिस्तानकडे सध्या कोणतेही संघटित आणि सक्रिय हवाई दल नाही.

Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?

Military Capability Analysis: अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्या युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. युद्धात दोन्ही देशांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अफगाणिस्तानने ५५ पाकिस्तानी सैनिक मारल्याचा दावा केला आहे, तर पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. दक्षिण आशियातील वाढता तणाव आणि सीमेवरील चकमकींच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांच्या लष्करी क्षमतेची तुलना महत्त्वाची ठरते. पाकिस्तानकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा ताफा असला, तरी अफगाणिस्तानकडे गनिमी काव्याचे सामर्थ्य आहे. अशातच या सगळ्या दाव्यांमध्ये लष्करीदृष्ट्या कोण बलवान आहे? पाकिस्तान की अफगाणिस्तान? कोणाचे सैन्य, शस्त्रे आणि सामरिक स्थिती अधिक प्रभावी आहे,असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होतात.

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर

लष्करी ताकद: संख्येत कोण श्रेष्ठ आहे?

आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानकडे अंदाजे ६७०,००० सक्रिय सैन्य आहे. यापैकी ५६०,००० हून अधिक सैन्यात, अंदाजे ७०,००० हवाई दलात आणि ३०,००० नौदलात तैनात आहेत. दरम्यान, तालिबानशासित अफगाणिस्तानच्या सशस्त्र दलांची संख्या अंदाजे १७२,००० आहे. प्रशिक्षण आणि औपचारिक लष्करी अनुभवाच्या बाबतीत पाकिस्तानी सैन्याला फायदा आहे. तथापि, संघर्षात दशकांचा अनुभव असलेले अफगाण सैनिक जमिनीवरील लढाईत पारंगत मानले जातात. (Pakistan Afghanistan air war )

निकष पाकिस्तान अफगाणिस्तान (तालिबान)
प्रकार आधुनिक आणि सुसज्ज लष्कर प्रामुख्याने गनिमी कावा करणारे सैन्य
हवाई दल अत्यंत प्रबळ (F-16, JF-17 फायटर जेट्स) अत्यंत मर्यादित (काही हेलिकॉप्टर्स)
शस्त्रास्त्रे अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि रणगाडे अमेरिकन बनावटीची सोडून दिलेली शस्त्रे
अनुभव पारंपारिक युद्धाचा मोठा अनुभव दशकांपासूनच्या अंतर्गत युद्धाचा अनुभव

सामरिक विश्लेषण आणि बलस्थाने

पाकिस्तानची शक्ती: पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे, सुसज्ज हवाई दल आणि आधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली असल्यामुळे पारंपारिक युद्धात त्यांचे पारडे जड आहे. त्यांचे सैन्य प्रशिक्षित असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय संरक्षण सहकार्य मिळते.

अफगाणिस्तानची रणनीती: अफगाणिस्तानकडे पाकिस्तानसारखी आधुनिक यंत्रणा नसली, तरी त्यांचा पर्वतीय भूगोल हीच त्यांची मोठी शक्ती आहे. कित्येक दशकांपासून चाललेल्या युद्धांचा अनुभव आणि गनिमी युद्धाची (Guerrilla Warfare) रणनीती यामुळे अफगाण सैन्याला नमवणे कठीण मानले जाते. (World war 3)

Pak-Afg War: ‘असीम मुनीर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणारा…’ सोशल मीडियावर जनतेकडून पाकिस्तानी लष्कराची खरडपट्टी

रणगाडे आणि जमिनीवरील शस्त्रे

पाकिस्तानकडे ६,००० हून अधिक टँक आणि चिलखती वाहने असल्याचे वृत्त आहे. त्या तुलनेत, अफगाणिस्तानकडे प्रामुख्याने जुने सोव्हिएत काळातील टँक आणि मर्यादित चिलखती वाहने आहेत.

मोठी हवाई दलाची तफावत

पाकिस्तानचे हवाई दल तुलनेने मजबूत मानले जाते. त्यांच्याकडे अंदाजे ४६५ लढाऊ विमाने आणि २६० हून अधिक हेलिकॉप्टर आहेत. याउलट, अफगाणिस्तानकडे सध्या कोणतेही संघटित आणि सक्रिय हवाई दल नाही. तालिबानकडे मर्यादित संख्येने हेलिकॉप्टर, अंदाजे २०-२५, असल्याचे वृत्त आहे, परंतु त्यांची ऑपरेशनल क्षमता मर्यादित मानली जाते.

अणुशक्ती

पाकिस्तान हा अणुसज्ज देश असून त्याच्याकडे अंदाजे १७० अणुशस्त्रे असल्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानकडे मात्र कोणतेही अणुशस्त्रे नाहीत.

Indian Economy: ‘डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका निर्णयाने…’माजी जर्मन चान्सलर अँजेला मर्केल यांनी सांगितले भारताच्या विकासाचे गुपित

संरक्षण अर्थसंकल्प

२०२५-२६ साठी पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट अंदाजे $९ अब्ज असण्याचा अंदाज आहे, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २० टक्के जास्त आहे. अफगाणिस्तानचे संरक्षण बजेट लक्षणीयरीत्या कमी आहे आणि त्याची लष्करी रचना प्रामुख्याने मर्यादित संसाधनांवर अवलंबून आहे.

तालिबानचा धोरणात्मक फायदा

पाकिस्तानला पारंपारिक लष्करी ताकदीत आघाडी असल्याचे दिसून येत असले तरी, एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे जिथे तालिबानला फायदा आहे. अफगाणिस्तानचा भूगोल डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. तालिबानी लढवय्यांना या पर्वतांमध्ये आणि स्थानिक परिस्थितींमध्ये चांगले ज्ञान आहे. त्यांना गनिमी युद्धात पारंगत मानले जाते आणि मर्यादित संसाधने असूनही ते जमिनीवर एक भयानक आव्हान उभे करू शकतात. म्हणून, कोणत्याही संभाव्य संघर्षात भौगोलिक परिस्थिती आणि युद्ध शैली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.

